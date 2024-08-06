NVIDIA合作夥伴 「HOMEE AI」引領空間運算產業變革

【撰文／曾允盈】

「很多人以為我們是家具業，其實HOMEE AI改變的是整個業態。」空間運算創新廠商「HOMEE AI」（睿締國際科技股份有限公司）創辦人暨執行長杜宇威，親身經歷變化快速的技術，曾經找不到任何詞語可以定義自己的公司，也找不到人願意投入開發。

「生成式AI」（Generative Artificial Intelligence）普及後，HOMEE AI從AI室內設計，到今日實際運用在各種場景，涵蓋家居產業、房地產業、建築業等，杜宇威笑著說：「蘋果執行長Tim Cook在發表Vision Pro時使用『空間運算』這個名詞之後，HOMEE AI做的事情終於比較好說明了。」

空間運算》AI賦能整合家居產業

什麼是「空間運算」（Spatial Computing）？簡言之，是利用AI將虛擬和現實世界融合的技術。想像你要布置家裡，一定是先動手丈量室內空間的尺寸，唯有得到精確的數據和空間分布圖，才能到各大家具店物色家具。HOMEE AI首先能處理的是丈量，透過手機鏡頭與Vision Pro等頭戴式裝置，測出的誤差值小到不到1公分，且能即時生成涵蓋真實尺寸的場景。

有形的空間，包括：家具背後、沙發底下、玻璃窗戶等，「空間運算」都能精準算出，好似人眼一般的視覺能力，能夠感知真實世界。此外，還可消除原空間的真實物體，把新家具精準重建其中；除了是真實尺寸，還要渲染出真實材質，例如：木頭地板、皮質沙發等，讓消費者在購買家具之前，就能先看到煥然一新的空間布置。

HOMEE AI的技術亮點之一是建立「數位分身」（Digital Twin）。什麼是數位分身？可以說是現實世界的實體，在數位平台上的虛擬「複製品」，可以是人、商品、流程或系統，有雙向的連結。搭建的這座橋梁，可以用來觀察實體的變化，目前已經廣泛應用在製造、零售、醫療和娛樂領域。

HOMEE AI透過數位分身，將空間中的家具、地板、牆壁等元素捕捉下來，結合3D語意資訊來分析這些元素，理解使用者的不同需求，再根據消費者的喜好，提供相應的設計方案，幫助用戶挑選家具和裝飾品，具備個人化的審美標準，更能幫助消費者輕鬆地挑選家具，大幅度提升個人化的程度。

結合3D語意理解技術、大型語言模型LLMs、Agent Swarm、3D高斯潑濺法等，也需要相應的硬體設備，高階傳感器、高速存儲器、強大的運算處理器以及高效GPU等。HOMEE AI 的數位分身應用，進一步混合虛實，達到真正的立體感，不再需要想像。因此，來自「生成式AI」的賦能，空間規劃第一階段從丈量、分割、重建再到設計，一氣呵成，即將改變我們與居住空間的關係，無需再費力丈量，也不會發生舟車勞頓把大型家具買進後，才發現尺寸不合的窘境。

去中間化》打造家具C2M一站式購物

杜宇威投入這個領域，來自對家居產業的深度了解。過去曾經在房地產業工作，承接海外大型社區的室內設計及軟裝布置工作，一個社區涵蓋千套新屋，一次要交屋200戶，每戶都要丈量、設計和布置，繁瑣流程需重複執行200次。當時他遍尋市面上量測空間的工具，甚至是想投資而非自己創業，但是2017年的運算技術跟不上他心目中的解決方案，「2017年iPhone X才剛推出，市場上流行的是AR（Augmented Reality，擴增實境）。」

一直要到2019年全球AI基礎建設（AI Infrastructure）逐步成熟，杜宇威的想法才有機會獲得落實。「生成式AI」表示人工智慧模型可以用文字、音訊、圖像或影片的形式產生新內容，「或許業界大家都知道這個痛點，但是能夠結合AI技術和家居產業know how，進行垂直整合才有機會。」

不僅如此，HOMEE AI整合家具商，打造一站式購物流程。杜宇威表示，家居是年產值高達7,000億美元的產業，但沒有一套工具可以讓使用者真正能透過科技來完成從空間設計到家具選購的過程。HOMEE AI和近千家製造商合作，打破資訊不對稱的消費模式，透過C2M（Customer to Manufacturer，顧客對工廠）的購物模式，實現消費者直接向製造商下單的願望。

HOMEE合宜家居》家居業數位轉型推手

這一切都在HOMEE AI旗下的「HOMEE合宜家居」發生，引領空間設計產業的數位轉型。杜宇威提到，早在2017年就推出的HOMEE合宜家居，看起來就像一個去中間化的電商平台，與其他銷售平台無異，然而背後的整合遠不止於此。

數位化浪潮下的消費者行為有很大改變，線上購買家具頻率提高，家居產業必須仰賴數位工具優化庫存管理、分類與銷售。然而杜宇威了解到，「90%以上的家居產業都想做數位轉型，但他們遇到了各種挑戰。許多家具工廠只負責製造，要做品牌或想辦法接觸消費者不是容易的事。」

透過HOMEE AI的3D空間AI運算設計，大幅提升效率，降低耗時的設計流程，有效解決產業痛點。消費者用手機鏡頭即可直接丈量尺寸，即時生成符合真實空間的數位分身場景。在室內設計傳統流程中，一般要超過3.5小時來完成100平方公尺的測量工作，加上約20天的設計作業時間，而3D AI空間設計師，將測量、設計、陳設時間縮短至30秒，消費者確認合適後就可直接下單。

「HOMEE可以讓他們輕鬆實現目標，客戶在行動裝置上直接購買家具，對他們來說是一種神奇的體驗。」

現階段HOMEE合宜家居的合作夥伴包括：台灣的「慶豐富實業」、「楠瓦科技」、「林氏木業」、「各色家具」。慶豐富實業以研發製造、銷售竹簾和各式窗簾為主，消費者原本在線上選購窗簾無法確定尺寸，沒有丈量經驗，HOMEE AI提供快速客製化的新模式，解決消費者痛點，有助未來的營運。根據報導，慶豐富目前在合宜家居上架超過50款窗簾，也帶動慶豐富電商領域的布局。

由於「HOMEE合宜家居」整合金、物流系統，順暢的體驗流程大量減少購買家具必須花費的時間，降低消費摩擦力，成交從幾天、幾週縮短到幾分鐘。

打造「HOMEE合宜家居」，是杜宇威的布局，雖然透過創新科技，解決家居產業某些痛點，但目的當然不只是銷售，「我們在建立的是全球居家場景，讓供應商和品牌商直接連結（Connect），我們可以研究這些領域（domain）到底發生什麼事，再把解決方法應用在技術開發的研究。」

對HOMEE AI而言，這是蒐集數據（data）的過程，測試和訓練室內設計AI模組及語言模型，以達到個人化推薦。杜宇威的視野很宏觀，「好比我們也正在跟建築業整合一些想法，後續怎麼讓它能夠和AI連接在一起。我們先要參與整個規劃與營造案例，但是當然我們不會為此自己開一家建設公司。邏輯上是一樣，我們在做的事情就是協助每個空間場景找到解決方案，幫助它銷售，並且是全球運用。」

NVIDIA夥伴》開發HOMEE CASA 透過AI對話驅動精準銷售

HOMEE AI這兩年備受矚目，2024年6月NVIDIA執行長黃仁勳來台，在台大體育館進行演講，一字一句都引起全球關注。其中他利用一張台灣AI產業地圖說明，NVIDIA在台灣展開的供應鏈和合作夥伴，帶來科技台灣的未來展望，而HOMEE AI正是其中之一。

其實早在一年前台北國際電腦展（COMPUTEX 2023）黃仁勳發表演講時，開幕影片介紹的幾家全球頂尖AI新創，HOMEE AI就已名列其中，還被「NVIDIA新創計畫」（NVIDIA Inception Program）選中，作為NVIDIA全球產業合作夥伴，NVIDIA更在全球數萬家科技新創挑選不到50家，登上其主辦的「GTC人工智慧科技大會」。

今年3月18日至21日，HOMEE AI就在GTC發表了旗下另一個創新技術平台「HOMEE CASA」。HOMEE CASA瞄準國際市場，旨在為全球用戶帶來全新的空間設計體驗。

「HOMEE CASA」利用特定領域的大型語言模型和對話式AI，能深入理解不同語言用戶的需求，再通過「自然語言處理技術」（Natural Language Processing，簡稱NLP）與用戶對話互動，不僅溝通效率提高，還能確保最終方案滿足用戶需求。

▲透過HOMEE CASA，自家家具選品就能以3D形式直接呈現在消費者面前。HOMEE AI提供

海內外的製造商、品牌商透過Shopify可以無痛串接HOMEE CASA，自家家具選品就能以3D形式直接呈現在消費者面前，並由AI驅動銷售。對家居產業而言，可以提供客戶更好的購物體驗，減少退、換貨風險。目前HOMEE CASA的合作廠商遍布世界各地，台灣以外，包括：馬來西亞、美國、巴西與中國。

AI地產機器人》解決房仲機構不能辦到的事

杜宇威表示：「我認為目前成功的一件事情，是讓產、官、學界共同參與COMPUTEX 2024，大家都在關注科技業最新技術，我們則是讓產業一起分享AI的應用場景。」

「台灣房屋地產集團」副總裁周鶴鳴在COMPUTEX 2024宣稱，「生成式Al」具備更高效能和精確度的計算能力，預計會對不動產業帶來全面關鍵性的影響。

今年6月，「HOMEE AI」與「台灣房屋」宣布合作推出「AI地產機器人5.0升級計畫」，進一步深化AI應用場景。台灣房屋長期以來都十分看好AI浪潮，早在2016年就斥資上億推出LINE版本AI地產機器人，透過大數據與聊天機器人的應用，讓客戶看屋當下即時獲得周邊資訊。

和HOMEE AI合作的「AI地產機器人5.0升級計畫」主要運用包括：

1.空間運算技術，快速掃描建模。台灣房屋房仲人員只要一鍵掃描，30秒就能對物件進行建模，生成3D立體格局圖，並產生720度環景數位分身，遠端還可以即時帶看，大量簡化作業流程。

2.空間清除功能，將中古屋變新屋。透過HOMEE AI空間技術，可將原室內布置清除，模擬裝潢後的理想居住空間，滿足民眾看屋時的想像與期待，提高成交機率。

3.連結AI地產機器人，線上快速找房。基於數位分身，未來買方僅需要和AI描述自身需求，就可以快速找房，進一步線上看房，「AI地產機器人」就是房仲的智慧助理。

以上這些服務，是HOMEE AI加入前，房屋房仲機構不能辦到的事。從家居產業、房地產，還有室內設計、建築業，各種不同版本都能在同樣一套運算邏輯上相繼開發。杜宇威說：「關鍵在於驅動達到實質的成果，包括注意到營收和營運流程。」

杜宇威再舉例，台灣的建築業一年的產值約1兆，其中5%到9%的監工成本，可以用AI技術解決。他強調AI並非取代人力作業，而是讓AI輕鬆完成相關工作之後，人力可以做更多的開發與創造。

從雲端落地》打造「空間實驗店」體驗互動科技

除了線上應用，HOMEE AI也發展OMO（Online Merge Offline，線上與線下融合）全通路產業策略，目標就是將實體家具店從傳統的展銷，轉變為可以互動的科技化體驗。今年5月首家AI空間實驗店落腳科技重鎮竹北，推動AI於通路端的落地測試及全新科技消費體驗，民眾可以搭配手機APP與AI對話進行自有空間設計。

▲HOMEE AI空間實驗店內部。HOMEE AI提供

下一步將透過「自助服務多媒體機台」Kiosk結合邊緣運算技術，推出門市服務，並在未來有機會導入全球各大商場和家具店，打造全方位的購物體驗。杜宇威信心滿滿，「我們深信HOMEE AI實驗店將成為一個產業的起點。」

核心價值》讓每個人輕鬆規劃理想空間

只要需要「空間運算」，就是HOMEE AI解決和整合的標的。杜宇威表示，其實AI只是時代趨勢下的解決提案，他不是因為AI技術成熟才去決定新創的領域，而是早在2017年就已看準產業的痛點。技術日新月異，AI新創不勝枚舉，然而無法取代的，依舊是對產業的透徹了解，和提出垂直整合解方的能力。杜宇威說：「CTO（Chief Technology Officer，技術長）站在台上講AI很合理，可是今天坐在台下所有人都不懂AI，大家卻都在講AI，結合產業know how才是我們的價值。」

「HOMEE的組成是Home結合Eelement，讀音像homie，也有『閨蜜』的意思啊！」複雜的技術因杜宇威的核心價值才得以成立，「我們希望HOMEE讓全世界每一個家庭、每一個人輕鬆設計打造心目中的理想空間。」

杜宇威與員工互動，不見「老闆」模樣，開放的工作環境，毫不拘謹的工作氛圍與彈性自由的工作時間，都展現新創不斷迭代，高度創意的企業文化。

全世界都有潛在客戶，HOMEE AI正在快速建立不同市場的服務，並積極在海外落地。HOMEE AI成長速度相當驚人，超過70人的新創公司，短期內兩間辦公室已經坐滿，杜宇威還需煩惱擴編後空間不敷使用的問題。頂尖AI新創未來將如何引領產業變革，值得持續關注。

本文摘自《看》雜誌第258期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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