台灣製造、非常稀有 光速年代的筆墨新生記

【撰文／謝平平】

文房四寶奠基了中華五千年傳統文化，但在台灣發展的歷程不盡相同。清領時期，紙、硯已有零星製造，日治時期方才量產；而毛筆在日治時代開始有規模地製造；製墨晚至二戰末期，福州人來台開設製墨工坊，才有了台灣製造的墨條。

隨著小學納入書法為正式課程、經濟起飛，筆、墨、紙、硯家戶皆備，被視為明星產業。1980年代以後，瓶裝墨汁與原子筆的普及、兩岸開放，直至2004年九年一貫課程實施，書法用具銷售江河日下，電腦打字興起，法帖、碑帖、圖庫問世，毛筆、製墨工廠只能關門大吉，師傅相繼轉行，今日文房四寶已從生活用具轉而被歸類為藝術用品。

「毛筆製作」陳景聰

2020年獲得台中市文化局認定為「毛筆製作」文化資產保存技術及保存者的陳景聰，見證了毛筆發展的榮景，退伍後以高價頂下前老闆的工廠，他不以為意。眼見生意寡淡，開始投入胎毛筆製作，以技術取勝。正巧中投公路開通，店面門庭若市。

而當年跟著工廠一起頂下的「正大筆莊」，門市遍布全台，但僅有三家為直營門市，其他皆以未收權利金的方式，直接賣斷給有意經營者。從製筆師傅到事業經營者，陳景聰一路誤打誤撞，也沒有商業模式，他說自己「傻人有傻福」。

陳景聰表示，台灣製筆技術不輸日、韓，不需助手，能馬上做出一枝毛筆。即使前景未明，陳景聰最大心願還是推廣毛筆製作工藝，為此曾遠赴中國開店。他認為，是上輩子的因，種了這輩子的果，讓他不曾有過轉行念頭，傻傻做到現在，還繼續尋覓有緣人。

▲「大有製墨」陳嘉德、陳俊天父子，面對中國低價墨傾銷台灣，開發高價「松煙墨」成為大有招牌。大有製墨臉書

「大有製墨」陳嘉德、陳俊天

「大有製墨」亦為「台灣製造、非常稀有」的文化資產。早年台灣有四家製墨廠都落腳三重，老闆俱皆來自墨條、墨錠主要產地──中國福州。「薪傳獎」得主陳嘉德師從「國粹墨莊」師傅林祥菊學習手藝，林祥菊因國共內戰滯留台灣，見陳嘉德願意吃苦，手把手仔細教導，還留下了全套製墨工具給愛徒。

目前「大有製墨」由次子陳俊天接棒，父子倆學習之路可說完全不同，但面對困境，同樣勇於突破。陳嘉德曾為銷售墨條走遍全台，面對中國低價墨傾銷台灣，他開發高價「松煙墨」，成為大有招牌。

陳俊天遇到難題，很少與父親商量，寧可自己想上三個月。他表示，父親個性易憂難眠，因此他報喜不報憂，偶爾有新發現，才會與老父歡喜分享。而他也嘗試開發有趣的禮品墨，如象棋；近年與文創公司合作，以自己的技藝協助新品開發。他透露，目前最大客戶群為宗教界人士與書畫家。

▲「小墨器」包括：墊布、毛筆、墨條、紙鎮、硯台、筆洗等用具，透過巧妙設計，包裝成只有便攜式外用壺大小，十分討喜。小墨器官網

「小墨器」邱韋如、張珮愉

找上「大有製墨」合作的是文創設計公司「鬧事設計」，首批推出創意滿滿的「小墨器」，在募資平台達成率為607%，金額121萬。「小墨器」包括：墊布、毛筆、墨條、紙鎮、硯台、筆洗等用具，透過巧妙設計，包裝成只有便攜式外用壺大小，十分討喜。此原為臺灣科技大學學生邱韋如、張珮愉的畢業作品，獲得教育部「U-start創新創業計畫」肯定後，萌生創業想法。

張珮愉負責行銷，邱韋如負責設計，二人個性獨立，但天天吵架，從青澀的學生到進軍東京文具展、打入日本市場，磨合還是進行式。即使如此，公司仍有新品不斷開發出來，如：可裁切的宣紙捲、九宮格墊板、可拆式毛筆、小墨曆、筆架、心經臨摹抄寫本等，進度不快，但作品總讓人驚喜。

對年輕族群而言，書法與錄音帶同樣陌生，二位小女生如何願意將青春賭在此處呢？張珮愉表示，二人都學過書法，也喜歡傳統文化，帶著「不能讓書法消失」的使命感走到今天，過程痛苦，但不後悔。即使重來一次，二人仍會是同樣的選擇。

本文摘自《看》雜誌第258期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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