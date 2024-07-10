震後依然美麗 「台灣好行」帶您暢遊花蓮

【撰文、攝影／哲君】

「2024年花蓮地震」發生於4月3日，又稱為「0403花蓮大地震」，力度之大難以估算。道路斷了可以修復，大樓傾倒可以重建，景觀受損也可以慢慢恢復，然而，人心慌了！高度依賴「觀光」的城市，一夕變色。

人進不來，許多旅宿業者裁員、放無薪假，甚至應聲而倒；餐飲、名產、百貨等店面空蕩蕩的，沒有人潮又面臨龐大租金、成本壓力；夜市甚至「老闆比客人多」，攤販撐過疫情卻敵不過震災，紛紛吹起熄燈號；農業也因幾次道路中斷，運輸不及，失去競爭力，加以大量餐廳取消訂單而雪上加霜。「隱形災情」在餘震趨緩後逐漸發酵……

天佑花蓮。0403、0423地震災情主要集中在太魯閣國家公園和花蓮市十餘棟傾倒、嚴重受損的大樓，其餘景點依然美麗。但是，震災過去了，經濟卻一蹶不振。政府的補貼措施，民間匯集的一筆筆善款僅能應急，唯有重新活絡觀光，沉寂黯淡的花蓮才能再現生機。

為了振興花東地區的觀光發展，交通部觀光署針對振興花蓮和台東，推出2024年年底前持電子票證（含行動支付）搭乘「台灣好行」，花東地區6條路線（以縱谷線、海岸線為主）免費的旅運優惠措施。

縱谷花蓮線一日遊

說走就走。對我這個機車族來說，能夠免費乘坐「郵輪式公車」，定點暢遊家鄉風光，真是太棒了。花東縱谷指的是夾在中央山脈和海岸山脈間的狹長綠色長廊，青山、綠樹、稻田、茶園、牧場等，美景處處。

▲以日式傳統建築工法「寶形造」建成的佛堂。

● 慶修院

首先來到小而美，禪意濃厚的縣定三級古蹟慶修院，以日式風格造景，是台灣目前保存最完整的日式寺院。

1917年，由川端滿二建立這座「吉野布教所」（台灣光復後改名「慶修院」），以宗教撫慰日本移民的思鄉情懷，並請回四國境內和弘法大師有淵源的88尊石佛，讓信徒就近參拜。園區幽雅寧靜，以日式傳統建築工法「寶形造」建成的佛堂、空海大師石像、百度石、手水舍等文物，在歲月洗禮下鋪陳一段段渡海而來的故事，值得細細品味。

● 鯉魚潭

花蓮境內最大的內陸湖泊鯉魚潭，因位於鯉魚山腳下而得名。這是行程中唯一一個上、下車不同地點的停靠站，停留時間有100分鐘。

從潭北遊客中心下車，建議可先入內欣賞影片，認識鯉魚潭的地形生態；再從潭北碼頭沿著岸邊步道健行，登上觀景平台飽覽湖光山色，或體驗一下划船、踩踏船、快艇等水上活動。踱步在秀麗風光中，大口呼吸新鮮空氣，身心舒暢。不多時就來到潭南美食商圈，正好歇歇腳，坐下來品嘗琳瑯滿目的在地美味，以實際行動給店家一些支持。

● 花蓮觀光糖廠

1921年，為擴大製糖產量以供軍需，在光復鄉成立「大和工廠」。二戰時被炸毀，其後由台糖接手修復，轉型為現在的觀光糖廠，冰品種類繁多，質精綿密，販賣部總是大排長龍。由於震後人流銳減，參訪當日雖然剛好有一批團客抵達，但我也第一次嘗到在販售窗口「買冰不用排隊」的滋味。

糖廠旁以火車車廂意象塑造的自行車補給站「森林溫泉光復糖廠驛站」，和「花蓮糖廠」大煙囪同框，也框住了歷史軌跡。另一側保存良好的日治時期員工檜木宿舍，是台灣僅存的日式木構造建築群，懷舊風情濃厚。

▲網路打卡熱點雲山水，有雲、有山、有水，絕美仙境，怎麼拍都美。

● 雲山水

最後一站是十多年前，知名女星林依晨曾在此拍攝黑松汽水廣告而爆紅的網路打卡熱點「雲山水」。有雲、有山、有水，絕美仙境，怎麼拍都美。

占地遼闊的「雲山水」位於地廣人稀的花蓮近郊壽豐鄉，大片的天空、山巒、綠地、夢幻湖、落羽松、跳石瀑布，錯落著城堡般充滿童趣的精緻民宿，如詩如畫。天光雲影，倒映成趣，美極！在此吸收芬多精，洗滌都市塵囂，讓人彷彿置身於歐洲鄉間的湖濱森林。

結束整日豐富的縱谷之旅，推薦前往入住，感受在地旅宿的熱情。花蓮除了知名「世界百大度假飯店」──理想大地，還有許多優質旅宿。第一間歷經大地震後於6月中開幕的「勤天商旅花蓮館」，地震前已建設完畢，看好花蓮的未來發展盛大開幕。逆勢的決策不免讓人好奇，然而「勤天商旅」表示，適合深度旅遊的花蓮，不會因天災就被打敗，暑假到來，再搭配優惠方案，相信可以吸引遊客「暢遊花蓮」。

縱谷花蓮線半日遊

一日遊程結束，推薦可以找間民宿或商旅住下，準備隔日的半日遊。

● 豐之谷自然生態公園

半日遊的第一站來到台灣唯一入選「世界百大度假飯店」、「全球七大遊船體驗旅宿」之首的理想大地「豐之谷自然生態公園｣。在此可以選擇購買門票入園參觀，或自費搭乘小火車到附近的a2水岸遊憩。

豐之谷園區的自然生態資源相當豐富，包括：植物景觀、溼地生態、農業體驗和手作DIY課程等，開展寓教於樂的環境教育，非常適合親子共遊。來訪時參觀了澳洲茶樹區、落羽松區、孔雀園等，看見隱身於樹林間的打卡熱點白色鋼琴，也體驗乘坐原住民竹筏遊生態河道的樂趣。

理想大地以「東台灣最美中繼站」為概念，打造出糖果屋造型的童話星巴克門市，以及落羽松環繞的森林園區a2水岸，這是2023年才對外迎客的新興景點，一砲而紅，還能乘坐電動遊艇賞景。

● 林田山林業文化園區

「林田山」，舊稱「摩里沙卡」（日語）。曾是台灣第四大林場，留下台灣最完整、最具特色的伐木基地和生活機能完善的社區，也見證了台灣林業開發史的輝煌與沒落。

久違的林田山經過整建、活化房舍，修復再利用，如：原子炭工廠、食堂、宿舍等，也保留了經典建築中山堂、旭東亭、日式檜木建築群，以及早期運木鐵道、老火車和各種伐木器具，供遊客了解林業文化，憑弔歷史風華。漫步於遼闊的園區，眼前一木一瓦似乎都訴說著遠去的歲月足跡，風味醇厚，野趣悠然。

● 立川魚場

「立川漁場」是全球黃金蜆唯一製造原廠，源於1963年，創辦人蔡老先生用汗水、淚水譜寫成一個從西部翻山越嶺，移墾至後山花蓮的奮鬥故事。

利用壽豐鄉純淨天然、源源不絕的湧泉，立川漁場深耕一甲子，努力研發出立川三寶：黃金蜆、貴妃魚、活力鯛，及其相關產品，並設立文化生態館、蜆之館，讓遊客認識黃金蜆的一生和養殖過程。「摸蜊仔兼洗褲」的體驗活動和餵食魚群，曾經大受歡迎，如今體驗池空無一人，餐廳也沒有營業，只剩幾位員工接待「台灣好行」帶來我們這車的12名遊客。

花蓮依然美麗 值得一遊

一天半的行程充實美好，意猶未盡。特別感動的是半日遊時，有幸遇到古道熱腸、活力旺盛的司機盧大哥，自願身兼「導遊」，不僅沿路詳盡解說，陪伴團員暢遊景點，甚至在幅員廣大、階梯陡峭的林田山，一手扛起一位幼童的娃娃車走了幾十分鐘，讓隻身照顧孩子的媽媽跟上隊伍。孩子在車上大吵大哭，他不以為忤，幽默以對，展現高EQ和關懷體諒的人情味。

見盧大哥大力行銷花蓮，以為他是「花蓮人挺花蓮人」的模範，沒想到他竟是遭遇「921大地震」後，才從台中移居花蓮，不料又遇上「0403大地震」，兩次大災難的切身經歷讓他感慨萬千。他說起一個朋友在「921」地震中，一家六口只剩失去一條手臂的他獨活，人間極慘！原本打算撐過辦完至親們的後事，他也不活了，最後在各方慈善團體開導和陪伴下，才逐漸走出傷痛。盧大哥也在見證親友成為921受災戶後，點點滴滴復原的過程中體悟人生。而今，敬業豁達的他以熱忱傳遞溫暖，盡其所能振興花蓮觀光。

天災無情，人間有愛。政府陸續推出多項旅遊補助，除了「台灣好行」嗶卡免費暢玩以外，還有「永續遊花蓮 自由行獎勵方案」、東大門夜市「傳市品牌 好市加倍券」等，人流的確慢慢回來了。端午返鄉的姊姊在我大力推薦下，也參加縱谷線半日遊，她說一車滿座，車上配有專業導覽員，立川漁場餐廳也開張了。

猶記當時一位台北來的團員，在風光明媚的鯉魚潭畔和我分享心情，不明白為何一個很快就能繞完的景點要停留幾十分鐘，她質疑為何不縮短行程，讓她可以提早回台北。聞言我一時語塞，只告訴她免費搭車是誘因，希望大家也能在景點周圍的飲食、農特產品店家多消費。不然，何來振興？

後來，我想到或許是習慣和時間賽跑的台北人，與步調緩慢的花蓮人思維不同。旅行不是繞一圈，到此一遊就打道回府的概念，而是帶著一顆閒適自在的心，放慢腳步，為忙碌的生活留一點喝咖啡的空白、發呆時間，和自己、和親友、和大自然對話。誠如「理想大地」的理念——「理想的度假是停留，不是奔波；是散步，不是趕路」。

花蓮依然美麗。趁著旅宿補助多箭齊發之際，您也安排一趟好玩好住，吃美食不用排隊的充電之旅吧！

▲網路打卡熱點雲山水，有雲、有山、有水，絕美仙境，怎麼拍都美。

本文摘自《看》雜誌第257期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第257期）謝謝！