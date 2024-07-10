魯班學堂成立20週年 榫卯大師黃俊傑談傳統木工發展

【撰文／謝平平】

位於台南的「魯班學堂」是台灣木製家具沒落後成立的木工私塾，2004年成立至今二十年來，培育出300多名木工好手，是榫卯大師黃俊傑認為最對得起台灣的一件事。當年因錫質平（Hilber Jakob，1917~1985年）神父一句「好好教木工」，黃俊傑將創業賺大錢的志願改為領薪窮教員，43年來育人無數，再到業界磨練、重返嘉義大學攻讀林產科學、與企業合作成立木工私塾，2020年受總統府指定，為就職大典設計製作國璽基座、托盤。一路走來，黃俊傑認為，傳統木藝與機械產製並不相悖，皆有自己的市場。

小時立志當老闆、賺大錢

1957年出生的黃俊傑出身台東望族，成績優異，手藝極巧，能將厚達2公分的口香糖刻成一架飛機，換取自己喜歡的零食，帶領童年玩伴做樹屋，還曾自製火箭，是大家公認的孩子王。聰明又調皮的他在家道中落後，看到家人被苦苦逼債，14歲就立志當老闆、賺大錢。

當時，正值台灣木製家具產業起飛，引進瑞士師徒制的公東高工成為台東人的第二志願，僅次於台東師專（今之台東大學），該校立校精神為訓練業界所需人才，「木工科」高一學生學習手工木作、高二學習工業化生產、高三需有獨立完成工廠設計圖的能力，畢業生相當受到業界歡迎，黃俊傑透露，自己畢業的第一志願，就是「北僑大、中永進、南永興」的永興家具。

▲2000年小木器設計競賽最優選獎「和合永恆」。木之華展業公司提供

挑戰太師椅，開啟東方榫卯興趣

至今回想起來，錫質平神父最令他敬佩之處為尊重本土文化。當年台灣政治環境風雨飄搖，花東多為原住民，但從德國、奧地利、荷蘭來台的外國技師，先到新竹學習中文、傳統木工，才到公東高工教書，不以強勢文化壓境。

但東西榫卯技術不相同，東方木工精華，榫卯應排第一，從家具到建築都能以此完成。但西方榫卯技術多應用在將木材分為數段、再行接合，適合量產。黃俊傑學習東方榫卯技術是從一張太師椅開始。

畢業後，他留校任教，因善繪中國水墨，當時的主任隨口詢問，能否製作明式太師椅？黃俊傑應聲承諾，找了許多參考資料，設計圖還是卡關，椅面與椅腳如何接合？木材如何彎曲？抓破腦袋也想不出來。

天剛亮，他立刻騎著機車前往鹿港拜訪相熟的司阜（師傅），因此意外結識細木作國寶級大師王漢松，完成了公東高工的第一張太師椅。

融貫東西工法，「有定法，無定式」

開啟對東方榫卯興趣後，黃俊傑深入研究唐宋工法。他曾在日本「匠師的故鄉」飛驒之工匠文化館，拆解木構建築，再重新復原，花上一整天樂此不疲。他表示，日本榫卯與唐宋如出一轍，但也發展出變化工法，應用於窗櫺，稱為「千鳥格子」，讓他相當敬佩。

「有定法，無定式」，台灣因氣候潮溼，傳統木構建築的瓜筒（銜接在通梁上的短柱，除了承托重量外，亦有防止滑動或轉動功能）、雀替（又稱插角，指置於梁枋下與立柱相交的短木）等也不同於中國樣式，換句話說，萬變不離其宗，樣式則因地制宜。

日治時代，在台日式建築則融合了傳統木構、西方「2X4工法」（住宅以2英吋x4英吋的木材為骨架結合結構所組成）的優點，而在經受白蟻強大威力後，留存至今的日式建築也具有一定參考價值。

黃俊傑表示，台灣、美國夏威夷是全球唯二「白蟻產區」，但台灣林產科學進步，只要按步驟施作，就能成功防治白蟻。清朝興建至今的龍山寺、霧峰林家花園等，甚至環境高溫潮溼的屏東科技大學木設系的摘星橋等木構建築，至今仍是頭好壯壯。

他補充說明，傳統木構防治白蟻良方，大致而言，是以礫石築底，再不斷夯打加入石灰的土、加上糯米，再鋪上一層木炭、一層夯土，層層疊疊，即告完工。

▲黃俊傑作品「摯愛糖果盒」提把轉折處參考雀替功能，採用走馬翹的榫接工法，將其固實。謝平平攝影

兌現承諾，成立魯班學堂

當年因雙親皆已辭世，黃俊傑住在學校宿舍，與錫質平神父一同用餐、聊天、學德文，感情深厚。神父罹癌後，幾位老師將他送回歐洲治療，沒多久，神父竟又出現在校門口，「我嚇一跳，看到神父沒有飄在半空中，應該是真人。」

黃俊傑笑了、也哽咽了，努力於教育志業的神父，半夜常疼得哀號，最後不得不住進醫院，而病床上的一句「好好教木工」就成了他倆的約定。

這個大願如銀河般閃亮，也如星辰般遙遠。

就讀嘉義大學時，黃俊傑在學術研討會上結識永興家具集團（永興祥木業）二代，對方談到創辦人葉泰欽希望成立教授傳統木工的學堂。黃俊傑立刻自告奮勇，經過創辦人「考試」後，雙方一拍即合，「魯班學堂」於2004年開幕。

此時距離他在公東高工求學的年代已過二十多年，當年賣一張椅子，可以賺三張，此時此刻，工廠出走、工資上調、機械量產，傳統木工被棄之如敝屣，許多人奚落他說：「現在誰還要學木工？」到處找人幫忙的黃俊傑只能默默掉淚。

然而，最大的挫折來自首次招生僅有一人報名的窘境，「只有一人，也要開班！」葉泰欽一句話讓魯班學堂正式開課。黃俊傑也自掏腰包培訓師資，他特別提到，妻子長年無怨的支持是他全力投入的安心來源。

「我很喜歡訓練孩子做榫卯，他們會知道做事有輕重緩急。」黃俊傑解釋，孩子要動腦思考榫接的橫線、縱線位置如何分割，榫口大小需考慮木材纖維方向與受力大小，以此了解「順勢」，是技藝巧妙，也是人生哲學。

二十年過去了，魯班學堂訓練出百名木工人才，在全台開花結果，讓黃俊傑欣慰不已，也實現了他對神父的承諾。

創意設計，來源於扎實基本功

台灣林木資源豐富，硬木（闊葉樹材）、軟木（針葉樹材）皆有，前者適合做承重家具，後者適合做箱板櫃子，二者可交相應用，如：中國以硬木製作太師椅，線條「精壯」，而台灣則以軟木台灣杉製作，「軟木做家具，要增加體面積，才能抗彎、抗折，所以看起來就比較粗壯。」

鹿港龍山寺更被黃俊傑稱為「台灣紫禁城」，其他如：霧峰林家花園、台南與桃園大溪武德殿，都是他認為相當值得認識的精彩建築。

雖然熱愛傳統手工，但他卻不拘泥於此，外銷家具的製作應善用AI與工具機的優勢，如虎添翼。然而，無論是手工或機械，黃俊傑強調，了解木材特性、成本預算，適材適用，才能設計出安全、成本兼顧的作品。

在事事講求創意的年代，黃俊傑反問那些推動創意的人：「創意的背後是什麼？」他以「創」字為例，左為「倉」、右為「刀」點明創造的真義，也就是談創意之前，需有扎實的基本功。

黃俊傑提出「哲匠八序」：知性、用技、順勢、慎思、通理、創品、得體、樂道，認為這是「由技轉藝，由藝轉意，由意行道」的歷程。

基本功的訓練也有四大步驟：一是精熟木工工序；二是靜心不受外來干擾；三是持續深入研究，即可具備變通能力；而常問「為什麼」，可保持研發幹勁，自然立於不敗之地——黃俊傑將此歸納為「執、靜、變、勁」，若想再上層樓，他建議：「以誠為根源廣布，以德為根基自律。」

本文摘自《看》雜誌第257期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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