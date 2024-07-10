關於投資與財富：無聊即是美

【撰文／林茂昌】

電影《美麗境界》（A Beautiful Mind）中有一段情節，描述賽局理論大師約翰‧納許（John Nash）從四位男士追求五位女士（其中一位為金髮）的策略分析，得到納許均衡（Nash Equilibrium）的概念，並認為亞當‧斯密（Adam Smith）的理論有待商榷。亞當‧斯密的理論認為，每一個人追求自己的最佳利益，全體就會得到最佳利益。但納許認為，如果每個男士的優先喜好都是那位金髮女子，並且都去追求，勢必競爭激烈而有多人落敗，這顯然不是全體的最佳利益。不如四人都忽略金髮女子，而全數成功與四位黑髮女子約會。

姑且不論這段軼事是否屬實（也不討論金髮女子是否最具魅力），納許均衡給了我們一個啟示：有時候避開世人爭相追求的事物，才是明智之舉，特別是在投資與財富累積上。

無聊股也有魅力

哈佛大學教授兼美國經濟研究所（National Bureau of Economic Research）研究員的麥肯‧貝克（Malcolm Baker）發現，低Beta股票具有超額報酬。Beta是系統風險係數，所謂低Beta股，就是不太隨著大盤波動的股票，通常是不受市場關注的股票。理論上，高報酬高風險，低報酬低風險，但貝克發現，低風險未必就是低報酬，值得研究。

美國「特許金融分析師」（Chartered Financial Analyst，簡稱CFA）納丁‧貝克（Nardin Baker）認為這來自二個因素。首先，高Beta係數的股票，高報酬高風險，通常就是所謂的熱門股，也是財經新聞頭條的常客。這種股票由於受到高度關注，對投資人形成很大的吸引力與壓力，難以抗拒。投資人認為投資這種股票可以享受高報酬；至於高風險的部分，可以用自己的專業和操作來排除。此舉，進一步推升熱門股的股價，遠超過本質，而有較大的下檔風險。

其次，大多數人都不喜歡無聊的低Beta股票。而專業投資經理人也傾向於避開這些股票，省得要對客戶解釋為什麼投資這種股票。這使得低Beta股票的價格受到壓抑。那些具有穩定收益與獲利的公司，只因行業因素或是成長性不足而不為投資人所喜愛，反而因股價被低估而具有較高的實質投資報酬率。換句話說，低檔風險有限。

這像不像電影《美麗境界》那段？避開眾人所追求的金髮女郎才是上策。還有，這些無聊股票，你必須長期持有，方能享受超額報酬，這對大部分人來說，實在太難了。

無聊產業的吸引力

熱門產業乍看光鮮亮麗，其實高手如雲競爭激烈。無聊產業則恰恰相反，只要用心經營，長期必有成果。筆者在〈咖啡店與理髮店：哪個能圓夢、哪個是惡夢？〉一文中亦曾指出此點。咖啡店是熱門創業選項，卻也是失敗率最高的行業之一；而傳統理髮店，極少創業者願意投入，卻可以經營一輩子。如果你想創業圓夢，從無聊產業開始研究也許是一個好方法。

桑切斯（Codie Sanchez）原本是新聞從業人員，以逆向思考方式創業，專門尋找一般人不想做的無聊產業並投入經營，成果斐然，在YouTube上掀起一陣熱潮。越來越多的年輕人因此走上創業之路，尋找被人們忽視或是極少人願意從事的事業。原來，無聊就是美，無聊產業才是寶。

所以回到股票投資的問題上，投資人不妨敞開心胸。投資不要侷限在熱門產業，老掉牙的傳產甚至於夕陽工業，都可能是機會所在。產業不管有多無聊，總會存在幾家認真經營的優質企業，為投資人提供穩定的報酬。這是理想的長期投資標的。

無聊的複利過程

說起複利，無人不知，但複利是一個極其無聊的冗長過程，只有少數人才「熬」得過來。在熬字上加引號是因為這個過程對一般人來說是熬，對少數內行人卻是享受。根據我自己的經驗，大部分人對股票投資的看法就是找機會做一波、賺一票。這沒什麼不好，但很容易陷入追求熱門股的迷思。人們總是問：現在買什麼股票最好？哪家公司或哪個產業最有前途？最後，就像納許的例子，金髮女子只有一位，大家都要追，成功機率能有多少？

而那些無聊的股票，不乏獲利穩定的優質企業。這些股票因為沒有吸引力而股價低迷，所以投資人可以用比較便宜的價錢買進。剩下就是耐心持有，長期低調地累積財富了。

有人把這二種投資風格比喻成龜兔賽跑，我覺得非常傳神。兔子行動敏捷，蹦蹦跳跳地，好像跑很快。但牠一下子前進、一下子後退，有時候還停下來休息；烏龜則是一步一步往前爬，終於勝出。

低調的財富

人們感興趣的往往是快速致富與奢華消費。但基於複利，成功的理財或投資其實是長期且無聊的一個過程，要有耐心和紀律，還要能抵抗或忽略市場的瘋狂誘惑。既然無聊，就很難向他人炫耀，外人也無從知道你如何節省、如何拿一筆小錢投資、如何長期持有某檔無聊股票或ETF、如何滾出成果。

因此，成功投資、累積財富的另一個特色就是低調，這使得財富看起來更加無聊。難怪許多隱形富翁生前不為人知；即使走在路上，除了衣服較為樸素之外，與一般人無異。

本文摘自《看》雜誌第257期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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