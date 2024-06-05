不只2,500萬！justfont群眾募資背後的台灣字體意識

【撰文／謝平平】

蘇煒翔還在就讀台灣大學中文系時，就已經注意到了justfont（就是字）這個有趣的一人公司。具有資工背景的創辦人葉俊麟，當時看好「中文網頁字型」將隨Google開發「網頁字型」而大行其道，於是在2010年獨自創立了justfont。畢業後蘇煒翔進入公司，成為公司第一名正式員工。同時，justfont.com上線，葉俊麟忙著開發寫程式，蘇煒翔就當起小編經營網站部落格和臉書粉專「字戀」，並持續舉辦實體活動與講座，將自身對字體美感的認識，推廣到當時還屬於字型沙漠的台灣社會。

後來經出版社邀請，蘇煒翔在2014年與「字嗨」社團發起人柯志杰合作出版《字型散步：日常生活的中文字型學》，立刻成為暢銷書。這些過程雖然有趣，但公司的經營樣貌也曾讓他很猶豫還要堅持多久。直到2015年，「金萱」字型在flyingV群眾募資平台上架成功，讓他看到了希望。

行銷有術》打造價值超過2,500萬的台灣字型

現在已是justfont行銷總監的蘇煒翔，記得當年開發「金萱」前，找人幫忙估算募資金額，得到的數字極為悲觀，「有估100萬的，也有的說20萬，但有的人連我們在做什麼都不知道。」

不過這並未讓他們氣餒。當初葉俊麟堅持賠錢也要做出一套屬於台灣人的中文字型時，蘇煒翔馬上捲袖並肩應戰。他先在社群平台上發放問卷，並放上產品定價，統計有意願購買的人數。令他們與募資平台感到意外的是，回收的問卷超過1萬份，經過估算，發現即使轉換率只有10%，募資金額也會超過300萬元，比原先設定的募資目標150萬，足足多出一倍。

因為「金萱」募資案，讓蘇煒翔看到了募資平台在數位行銷的精準操作，他也從原本只會發文、按讚的小編角色，開始學習預熱市調、分析市場、解讀GA數據和廣告投放等。他誠心誠意地說：「我跟『貝殼放大』學到很多。」

「貝殼放大」（Backer-Founder）是創立於2014年的全台首家群眾集資顧問公司，多年來協助無數產品，創下群眾募資的斐然佳績。從「初期」的專案評估、市場調查、策略設定，到「製作期」的影片拍攝、文案創意、商業設計，以及「行銷面」的廣告投放、社群經營、公關操作及後續客戶服務等。

justfont與「貝殼放大」於2015年的7月展開洽商，經過初步市調後於8月談定合作，然後9月7日上線募資。短短一個月內，便以2,593萬的超高募資金額一舉打破flyingV當時的募資紀錄。在眾人眼裡，彷彿一夕爆紅的「金萱」與justfont，頓時引發廣大的討論與迴響。

此後，justfont的字型募資案，蘇煒翔也都採用縝密而精確的數位行銷，且都締造超過千萬台幣的募資佳績。「每套字型的行銷策略，在產品定案之時，就已經開始。」針對每位讀者的建議或來信，蘇煒翔也都會一一回覆，時時維繫著與使用者之間的溫度。

▲用台灣特有茶種命名的「金萱」，是2015年首個超過千萬的字體募資案，瞬間引爆共鳴。justfont官網擷圖

本土原汁原味》用美學築起台灣的文字風景

「金萱」引起書法家、出版公司的大量討論，蘇煒翔認為與當時台灣本土意識的崛起有很大關係。大量與本土相關的文學、電影、戲劇、音樂、舞台藝術從2010年代開始風起雲湧，到今天依舊方興未艾。

在這樣的社會氛圍底下，用台灣特有茶種命名的「金萱」，是2015年首個超過千萬的字體募資案，瞬間就引爆共鳴。

「金萱」的受歡迎，也和它本身的字體設計有關。蘇煒翔表示，當一套字型裝飾性越強，壽命也越短，而「金萱」帶著簡單的幾何造型與些微的書法韻味，就像是可愛的妹妹頭，會讓人注意到卻又不顯年代感，符合企業經營需要的「安全牌」效果，也因此成為許多企業喜愛使用的字型。

而為了響應社會上的本土關懷，justfont也提倡台灣人的字型必須具備台灣文字。所以從「金萱」開始，到後來產出的「金萱那堤」、「蘭陽明體」和為嘉義市開發的「嘉市體」，都能打出台語漢字、客語漢字，甚至是台語羅馬拼音和原住民族拼音等文字。justfont針對台灣用字需求審訂的「jf7000當務字集」也在2023年釋出，含括了「台灣命名常用包」與「本土語言常用包」等擴充包內容。

自從「金萱」問世後的這10年間，蘇煒翔親身體驗了社群與數位行銷的威力，也看到了台灣美學意識的崛起，以及由此引發的大眾對各種不同字型的熱切關注。從拿下2016年日本森澤字體設計競賽粉絲投票獎的「淚體」，到取材自宜蘭豐沛地下水而設計的「蘭陽明體」，和像極了南台灣圓嘟嘟番茄的「柑仔蜜」等，各種台灣製造的全新中文字型相繼面世，以其各自不同的多元風格，共同築起名為台灣的文字風景。

▲開源字型「粉圓」可免費下載，可說是justfont的結緣品。justfont官網擷圖

用「粉圓」結緣》使用開源字型吧！

2024年3月底，justfont罕見在官網上公告「決心採取法律行動，捍衛你我付出的心血」，指出已正式對擅自於蝦皮賣場非法販售字型的賣家，提起刑事訴訟。這也是該公司成立以來最強硬的宣示姿態。

蘇煒翔透露，開發一套字型少說也需二、三年，而且除設計之外，還得加上行銷、推廣，總體的投入成本大約在台幣700萬至1,000萬元左右，其中最貴的就是人力，任何字型廠商都不願意看到自己的心血被踐踏。

近年，各大公司基於公益性質，相繼釋出自家研發的開源字型，提供公眾免費使用。如Google與Adobe聯手開發的思源黑體、文鼎對非商用之公眾提供文鼎PL明體U20-L授權字型，以及jsutfont的開源字型「粉圓」，但可商用或非商用、可在幾台電腦上使用等詳細使用辦法，還需仔細檢視條文以避免侵權。

令人好奇的是，開源字型會不會動搖好不容易成形的付費觀念？

蘇煒翔明確表示「不會」，主要因為開源字型提供的字數不如付費字型全面，而且「粉圓」體的網頁流量高居整個網站的第二名，藉此吸引了許多消費者認識justfont，從而找到其他字型。蘇煒翔有感而發，「粉圓就是justfont的結緣品。」

從推廣字體之美到親自研發，justfont走過10餘年，為台灣社會留下了不可磨滅的足跡。日後justfont也將繼續開發各種不同的特色字型，可能是清爽明快的商業字體，也可能是濃郁渾厚的書法大師字體，只要具有台灣特色，justfont將繼續用「台灣字」描繪著「台灣風景」。

本文摘自《看》雜誌第256期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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