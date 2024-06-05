從台灣走向世界 文鼎科技蛻變為全球字型之光

【撰文／謝平平】

現在的讀者可能很難想像在影音平台上無法以中文搜尋，或在Line上聊天只能打英文的情況吧？「文鼎科技開發股份有限公司」（簡稱「文鼎字型」）正是在電腦尚未完全中文化的1990年成立的，當時字體應用的主力戰場還是在印刷產業，分為上、中、下游，即印前、印刷、印後三大產業，由不同公司通力合作來完成任務。

在印前系統使用的PostScript字型中，文鼎曾有近100%的超高市占率。電腦中文化後，文鼎也投入到電腦字型的軟體開發領域。但當時台灣社會的版權觀念，尚未隨著中文字型的龐大需求建立，文鼎推出的中文字型庫在盜版風氣難以杜絕下，於2000年後決定轉往海外市場另謀出路。

文鼎總經理陳萬治表示，當時正好有日本代理商前來洽談中、日文字型的開發業務，成為文鼎踏入日本市場的契機。經過多年磨練，如今文鼎的字型設計與軟體開發能力，在業界首屈一指，國際集團合作案也接踵而來。

從螢幕走向世界》文鼎的字型嵌入魔術

海外如何有中文字型市場？其實，只要有「面板」，就有使用字型的需求。當時日本已是國際性的工業大國，從印表機到微波爐，從電子鐘到電子鍋，大大小小的家電產品都需要在操作介面上顯示文字。於是，文鼎就為這些電子產品提供「嵌入式」的字型服務，直到今天，這仍是其營收的主要來源。

陳萬治表示，開發「嵌入式」字型的難度在於，大部分的小型電子產品都有記憶體的限制，而一套中文字型約13,000字，資料量約10~30MB左右，「字型必須壓縮、輕量化，且在低階設備上，文字渲染速度要能跟上螢幕更新速度。同時要求在低解析度的設備上，字也不會糊在一起。」

由於涉及到輕量與字型顯示二種不同的技術，文鼎自行摸索，先拆解筆畫，再以此組成漢字，做到輕量化；再透過精巧的技術研發，讓低解析面板也能有清楚的字型顯示。耗費多年心血，目前文鼎已累積超過20項專利，可對應各種不同的產品線作業。

由於日本製造的電子產品以全球為出口對象，因此文鼎不只限於中文與日文，也經手全球語系的字型嵌入。2010年代以後，文鼎成熟的軟體技術、工程設計能力開始受到歐美國際企業的青睞，紛紛上門尋求合作，讓文鼎成為漢字圈設計的開拓者，甚至連英國字型廠商Dalton Maag也前來尋求共同合作開發英歐文字體「DM Font Pack」字型包。

與許多跨國企業合作的經驗，讓陳萬治看到品牌辨識度對企業推展市場的重要性。他也感嘆，台灣早期以代工起家，企業一直普遍不重視字型設計與品牌形象的連動關係。雖然現在已經有不少廠商有意在品牌標誌的視覺呈現做投資，但仍會被字型開發的高昂費用嚇到。為此，文鼎也提供有各種經濟實惠的商業授權方案讓客戶選擇。

從指標字體到飲料成分表》文鼎代表作「晶熙黑」

今日消費者所持有的終端顯示載具十分多元，社會環境中還有廣告招牌、識別系統、數位電視等，解析度不同，適用字體也會隨之改變。

從古至今，中文產生過各式字體，如青銅器裡的金文、石刻中的篆字、竹簡上的隸書、寫在紙上的楷體和行書等。印刷術發明後，基於易讀性的需求而產生了宋體、明體這類變化不明顯的字體。隨著電腦中文作業系統問世，承襲印刷體而來的新細明體於1988年誕生，是字體界輩分最高的字型爺爺，也是目前桃園國際機場所使用的指標字體。

但當轉進台北捷運，就會發現其指標系統使用的是一種別開生面、明亮而舒服的字體──晶熙黑體，曾經榮獲日本2013「Good Design Award」BEST100大獎和2020金點設計獎，是文鼎字型十年磨一劍鑄就的代表作。

▲文鼎科技字體總監牟曉君。謝平平攝影

「新細明體沒有不好，只是用錯地方。」文鼎科技字體總監牟曉君解釋道，細明體和新細明體都是因應電腦所設計開發的螢幕顯示字型，但如果應用在簡報標題、廣告招牌上，由於明體橫劃偏細的特點，就會在整體視覺上比較難維持平衡。

在大眾認知中，字體可能只有大小、粗細之分，但其實重要的是能否在或遠、或近的距離都能一眼看清，而這正是美術設計的專業所在。牟曉君表示，「晶熙黑」從極細到極粗共有12個字重，最重的用作公共場所的識別系統，讓機場、車站的指標字體也能辨識清晰；而最輕的可用在美妝用品或飲料包裝上，如面膜或飲料瓶身上的成分表。別看說得輕巧，其實這樣兼具「高辨識性」與「易讀性」是非常困難的突破性設計。

並非簡單「縮放」》原來字體設計是手工業

2015年，justfont的「金萱」字型在募資平台上獲得近2,500萬的募資金額，成為媒體報導焦點，同時也吸引了文鼎字型的關注──消費者市場的個人工作室、創作者對字型需求若渴。因此，文鼎在著力開發代表作「晶熙黑」之外，近年也開始與設計師、插畫家合作開發字體。

▲特殊字體能讓消費者對該店印象深刻。謝平平攝影

在設計一套字型的時候，文鼎一般會先進行15個基本字的設計，以此決定字型的長度和寬度，然後再逐步擴充到60字、上百字及至萬字的開發。牟曉君透露，其實越簡單的字越需注重平衡，如「王」字筆畫結構井然方正，但若參考「國」字筆畫結構擺放，視覺效果會略顯長型，而非想像中的方正。

而在人眼能清楚識別的情況下，不同字重的筆畫粗細、轉折撇捺，都須由設計師手動調整，而非簡簡單單的「全選、縮放」。所以在整個開發過程中，必須得不斷放大和縮小排版，檢視每個字的品質，可說是科技業中的「傳統手工業」。因此，一套字型幾乎不可能兼顧從識別系統到包裝成分表的多種字重，而這也是為什麼「晶熙黑」開發時間長達10年的原因。

不懼陌生語系》文鼎的「晶熙漫威宇宙」

從台灣走向世界的「晶熙黑」，也兼具泰文、希伯來文、印太文、阿拉伯文、韓文等，文鼎內部戲稱為「晶熙漫威宇宙」。

過往就與歐洲廠商合作過的文鼎，已對拉丁語系駕輕就熟。不過若還要兼顧亞洲語種就相當辛苦。牟曉君表示，「字型設計不是模仿外型就能過關，哪些元素可組在一起、線條粗細如何分配，對我們來說很陌生。」除了尋求當地設計師的協助外，文鼎的字型設計師也會在旅遊同時拍下當地的店家招牌，甚至是帶回當地的報紙做研究。

而「簡體中文」和「正體中文」的字型結構其實也完全不同，等於是開發新語種。因此大部分的中文字型公司只能以這二種字體開發為主，有能力兼顧全球市場的少之又少，除了台灣文鼎字型，就屬日本字體大廠森澤。而2022年4月，森澤收購了文鼎字型，可說是業界的大事。

在此之前，文鼎就是以嵌入式字體服務在日本站穩腳步並聞名世界。如今與同樣具備全球視野的日本大廠合併，也讓大家對文鼎的未來表現更加期待。

附帶一提，在英國調查機構「SKYTRAX」公布的2024年度「全球最佳百大機場排名」中，桃園國際機場排名比2023年進步了16名，為全球第66名。在指標識別系統的字型選擇上，或許可以考慮改頭換面了。

本文摘自《看》雜誌第256期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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