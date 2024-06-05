2月早已敲警鐘 袁紅冰再談台灣立院衝突背後的中共因素

【撰文／楊戎真】

台灣立法院近日審議《立法院職權行使法》修正草案，議場內朝野激烈攻防，議場外熱血群眾群起抗議，宛如10年前的「太陽花學運」再現。

10年前，藍營通過《海峽兩岸服務貿易協議》，引爆台灣年輕人「亡國感」。如今藍白陣營不經實質審查推動法案，打著改革旗號力推建立國會聽證調查權、藐視國會罪、總統國情報告常態化等，由於是明顯的黑箱操作，嚴重傷害民主精神，再度引爆台灣年輕人的憤怒不安。中研院台灣史研究所研究員吳叡人直言，台灣危機的具體形態就是，外部侵略和內部分裂彼此連動，也就是中共一邊從外部侵略施壓，一邊操作台灣內部的政治分裂所造成的，他稱為「內外交迫的困境」。

令人驚訝的是，今（2024）年2月初，旅居澳洲著名法學家袁紅冰接受紐約中文媒體《看中國》專訪後發布的一段受訪影片，5月回頭看，像是一場預言。

袁紅冰今年2月精準「預言」

當時袁紅冰提到，台灣大選結束之後，習近平對現任國台辦主任宋濤與中共中央政治局常委王滬寧做出指示，要求他們：「緊緊抓住韓國瑜和傅崐萁在台灣立法院的這種任命時機，有效展開對台灣統戰的戰略性的攻勢，占領台灣立法院的制高點。」而傅崐萁4月率領17名藍營立委訪中時，就是跟王滬寧及宋濤會面。

當時台灣總統大選、立委選舉塵埃落定，對於台灣民眾認為「選舉結果是互相制衡，制衡才是民主」，袁紅冰2月時表示：「在國民黨長期的洗腦和分化瓦解之下，台灣確實是有一種和平主義的幻想。……所謂的統一台灣，也就是征服自由台灣，是習近平寫進中共暴政的憲法、寫進中共黨章的一個基本國策。中共實際上給台灣就兩個選擇：交出你的人民主權，交出決定自己命運和前途的權利，接受中共暴政強加給你香港化的前景，那麼就可以得到屈辱的所謂『和平』。」

他並嚴正指出：「另一方面，如果你想堅持人民主權，堅守自由民主的生活方式，那麼中共就要把戰爭強加於自由台灣。……所以現在看來，一個很嚴峻的命運選擇就擺在了台灣的面前。像香港一樣，成為中共暴政統治下的一個行政特區，喪失作為自由人的全部權利？還是通過堅守台灣的政治獨立，堅守台灣的自由民主，和中共極權主義全球擴張進行一次決戰？這不僅是擺在台灣人面前的一個選擇，也是擺在21世紀的國際社會面前的一項選擇。」

▲5月24日群眾集結立法院外部，有旅台港人舉出「光復香港，時代革命」橫幅，提醒台灣人以香港為戒。黃昱攝影

武力攻台時間設定在2025年至2027年間

袁紅冰示警三個月後，立法院5月17日發生國民黨、民眾黨欲強行通過《國會改革法案》，引發朝野立委嚴重衝突事件，引發民眾聚集抗議；5月24日續審國會職權修正相關法案，立法院外至深夜聚集超過10萬人抗議。袁紅冰2月所披露的內幕，也被重新受到關注，認為當前立法院所為，是照著中共所安排的劇本演出。

針對早前披露的相關言論，與當前立法院由藍白兩黨所主導的國會擴權案，《看》雜誌進一步專訪袁紅冰。他再度提醒，習近平已經加快了統一台灣的步伐，武力攻台的時間設定在2025年至2027年之間。

中共一路以來脈絡：騙、買、嚇

袁紅冰指出，中共對台布局有明顯的脈絡，鄧小平時期主要想把台灣騙回中國，用國、共兩黨要「一笑泯恩仇」等話語，將台灣騙回去；到江澤民時期則是金錢攻勢，通過大規模的收買，用金錢把台灣買下來。

當前，習近平主要通過威嚇的手段，文攻武嚇，通過他們所收買的代理人，名嘴、教授、學者等，在台灣社會廣泛散布恐共、媚共的情緒，用恐嚇的方式瓦解台灣社會保家衛國、抵抗中共暴政入侵的國家意志，再通過發動軍事入侵。

此外，則是在國民黨取得立法院多數席位的狀態下，通過代理人的方式占領台灣立法院。他表示，韓國瑜、傅崐萁領導的國民黨團，實際上已經淪為中共暴政的先頭部隊。在一定的意義上，就是習近平所發出的占領台灣立法院制高點的指令，已經得到了實行。通過立法院擴權等一系列法案，旨在削弱台灣行政機構進行行政行為的國家效能。

與此同時，則是通過一系列的軍機、軍艦繞台，以更加頻繁的軍演，為中共在台灣內部的代理人做後盾。

國會改革法案 違背三權分立的民主原則

袁紅冰指出，國民黨團所提出的立法院擴權法案，具體的條文已經違背了三權分立的民主原則，「在民主社會裡，有一個最基本的政治原則，就是行政權、立法權和司法權三權分立，互相制衡，誰也不能成為另一種權力的主宰者，同時各個權力之間要形成一種平衡。」

他提到，在民主國家，國會只是一個立法機關，不是最高權力機關，只有在共產集權專制的國家，立法機構才是所謂的最高權力機關。「中共暴政的偽政權中，他們把所謂的人大常委會，稱作是最高權力機構，實際上中共才是最高的權力機構，中共就是通過對人大的控制，來對整個國家的事情控制。而現在國民黨團所提出的擴權的方案，它在本質上就是要想使台灣的立法機關也異化成中共那樣的所謂的最高權力機關。」

他指出，這次國眾兩黨所提出的立法院擴權的法案，是一個極其陰險的政治陰謀。如果這樣的法條通過，立法權就會凌駕於行政權之上，整個台灣政治會陷入極大的危機之中。

5月17日後，抗議群眾逐日增加，袁紅冰認為，體現出中共所有的謀台戰略都不會在台灣得到廣大民眾的支持，「因為他的這些謀台戰略，從根本上講是違背自由民主的潮流，違背台灣人民的根本利益，違背台灣社會自由民主的發展趨勢，因此不可能得到台灣社會的支持。」

習近平已經加快統一台灣的步伐

袁紅冰還提醒，台灣民主社會應該明確地認識到，習近平已經加快了統一台灣的步伐。他指出，從中共內部體制內良知人士發出的信息顯示，習近平已經把發動台海戰爭的時間，重新界定在2025年到2027年之間。原因在於，習近平所依靠的政治智囊判斷，2024年美國大選之後，無論是誰當選，美國都會比上次大選後，陷入更嚴重的政治分裂和意識形態分裂的衝突漩渦之中，而且這樣的分裂和衝突的效應可能會持續兩、三年。所以他們把這個期間，視作他們發動共產集權與全球擴張的台海戰爭的窗口期。

對於這個時間節點，早在2023年6月，袁紅冰的新作《二〇二五台海大決戰》中即已披露，並預測了賴清德勝選一事。

▲袁紅冰認為，如今立院內發生的情況，實際上是台灣人民的利益和意志的代表，和中共暴政的政治意志的代表之間的一場生死對決。黃昱攝影

台灣應該明確認識中共的滲透

袁紅冰指出，在目前的狀況下統一是一個偽概念，因為按照現代法的精神，真實意義上的統一，必須是「自由人民的自願結合」。現在台灣已經獲得了自由，而中國大陸現在仍然處於集權專制的統治之下，14億中國人仍然是中共暴政的政治奴隸，所以兩岸之間根本就不存在統一的政治基礎，「所謂的統一，就是中共暴政對自由台灣的摧殘和吞併。」

此外，中共已經對台灣發動信息戰、認知戰、資訊戰、心理戰，加上最近通過政治代理人，搞亂台灣立法權的行為，「中共暴政早已經開始發動兩岸的戰爭了，一種特殊的戰爭。如果讓國民黨團的傅崐萁之流得逞，如果台灣的立法權成為台灣行政權的一個摧毀性的力量，或者限制性的力量，那麼就等於幫助中共暴政在兵不血刃的情況下，相當程度上占領了自由台灣立法院的立法權的制高點。」

他強調，「現在在立法院內發生的情況，已經不是正常的民主狀態之下不同黨派之間觀點的紛爭，實際上是台灣人民的利益和意志的代表，和中共暴政的政治意志的代表之間的一場生死對決。」

回顧過往，中國著名盲人律師陳光誠2013年6月25日受邀到立法院發表演說，當時恰遇立院朝野黨團發生激烈肢體衝突。陳光誠聽聞後直言，「寧可在立法院內有推擠，也不要讓坦克開到大街上。」

袁紅冰認為，要有全民的覺醒，全民的運動來扳回這個被動的局面，就像當年的太陽花學運挽救了台灣的國運，目前台灣又到了一個關鍵的時刻，「台灣人要能夠堅定保衛自己的家園，反抗中共暴政入侵的鐵血戰志，在此情況下就一定會得到國際社會強有力的支持，而中共發動台海戰爭，就只能是自掘墳墓、自尋死路。」

本文摘自《看》雜誌第256期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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