針對需求建立供應鏈 obis從賣床墊躍升為選物店

【撰文／楊戎真】

成立於2015年，「obis歐必斯國際家居」從床墊異軍突起，初期便立意要成為「台灣的IKEA」，打造台灣的居家平價時尚品牌，讓消費者一站購足，如今更整合設計師、工班，跨足室內輕裝修。營運長廖瑀瑄表示，發展到這一步，主要是想滿足客群的需求，「我們一直在做很多的整合，盡量在現有的資源裡面，去做很多快速的變化與服務。」

異軍突起：從床墊到完整家具產品線

2015年成立後，obis在廖瑀瑄的帶領下，秉持冒險、敢闖、敢拚的精神，在床墊市場上推出了絕無僅有的黑色床墊。儘管一開始不被看好，卻因為極度的差異化，找到一批愛好者，賣出好成績，走出了一條線上銷售床墊之路。

▲obis歐必斯國際家居營運長廖瑀瑄。葉俊宏攝影

更料想不到的是，消費者買了床墊後，也開始詢問其他家具。廖瑀瑄笑說，由於obis主要做線上銷售，強調實景拍攝，需要布置不同的生活情境，營造不同的居家風格，會有很多的素材進攝影棚拍攝，消費者看到後開始詢問：這個床架有沒有賣？旁邊的床頭櫃有沒有賣？地毯有沒有？床包有沒有賣？

看到消費者的需求，從商業上考量，廖瑀瑄開始思考：「是不是應該讓畫面的呈現有更多的產值？」於是順勢開始賣床架、床頭櫃、床包，再拓展至沙發、餐桌椅，最後發展成：「你要看的家具，我們這裡全部都買得到！」

開發供應鏈：尋找海外供應商

為了找家具上游供應商，廖瑀瑄第一步是透過傳統家具行的目錄打探，找到廠商後，詢問他們是否願意將商品上架至obis網站銷售。如此一來，儘管有齊全的素材與產品線，但毛利卻非常微薄，且庫存不在obis，也就是所有的資源都不在obis。更大的問題是，這些家具的風格與obis迥然不同。廖瑀瑄認為，唯有自己研發、製造產品，才能降低成本，達到產品多樣化以符合obis客群的需求。

廖瑀瑄開始前往海外取經，首先前往上海家具展，相中紅點設計的商品以及一些較新穎的家具。洽談後，廠商多半要求一次一個品項、一個顏色，且要訂購一個貨櫃，例如：一個床架一次要進250套，而且只能固定顏色、固定尺寸。這對剛起步的obis而言，負擔無疑太大。

Obis開始從台灣周邊國家出發，到中國大陸、馬來西亞、韓國等地尋找供應鏈。廖瑀瑄表示，一些他國家具廠也有心走向海外，也在做轉型，做數位、做線上，也在找經銷商，於是雙方一拍即合。

不過，在台灣經銷海外家具並不容易，主因家具體積大、配送不易。obis便致力於解決物流問題，做法是與有倉庫的海外供應商合作，租一小部分倉儲空間，再讓所有與obis合作的供應鏈，把貨品發到倉庫。如此一來，當地等於是內陸運輸，有點像集貨，等訂購達到一個貨櫃的容量時，再統一由此倉庫出貨到台灣。如此一來，obis就可少量進貨，避免一件商品就必須進口一個貨櫃的問題。

雖然解決了物流問題，消費者的等待期卻很長，因為貨品要等到集滿一個貨櫃，再一起報關進來，預購期長達60天。為了解決等待的問題，obis開始拓展商品線，讓供應鏈變多、商品變多，集運的速度就會變快。拓展至今，與obis配合的國內、外製造廠大約有50家。

透過先接訂、預購，以及集運的方式，obis朝向「零庫存」邁進，廖瑀瑄預計，2024年完成度可達到70%，主因尺寸規格比較固定的商品，如床架或單人電動沙發，還是必須囤貨以求快速出貨給客戶。

選品心法：以客戶的標準為依歸

從床墊起家，Obis拓展的過程中，因應消費者的需求，開啟了家具的選物，選擇適合的商品成為當務之急。至於如何「選物」，廖瑀瑄強調，首先要符合TA（Target Audience，目標客群）的需求，「客戶的標準，就是我們選物的標準。」

1.展會、短影音看潮流

為了挑選或開發合乎消費者需求且喜愛的商品，廖瑀瑄會大量看資料，上海、廣州、馬來西亞的國際家具展更是每年必去，除了可以看到趨勢，也是直接接觸供應商的好時機。

當下流行的社群媒體，也是獲悉消費者喜好以及商品開發靈感的重要參考來源。廖瑀瑄表示，過去以臉書為主要管道，目前流量都在短影音上。例如：obis最近熱銷的網紅雲朵沙發、奶油風居家商品，都是得益於展會與短影音的啟發。

2.不以自身好惡作判斷

過去，廖瑀瑄會以自身的好惡選品，後來發現，有不少商品是她看中，卻乏人問津的；相反的，也有一些是她懷疑「會有人要嗎」？卻意外銷售不凡的。以2023年父親節推出的「起身輔助電動沙發」為例，團隊選品時以「obis沒有這個商品」為由，希望能引進銷售。起初廖瑀瑄認為，引進該商品「多此一舉」，因為obis的客群相對年輕，但最終還是決定推出，沒想到業績不俗。今年，該商品更意外受到電競業者的青睞，這也是廖瑀瑄始料未及的。

3.做市調少量進貨測試市場

廖瑀瑄強調開發或引進商品前，最好事前做市場調查。通常她會先蒐集國、內外資料，如果台灣沒有，會找最接近的中國大陸資料。廖瑀瑄以obis的操作模式為例，如果產品半年、一年前在中國賣得動，好評如潮，就會嘗試；反之中國賣不起來的，就會小心謹慎。

不過，真正引進商品前，還是會以最直接的工廠數據做評估。工廠如果說某條生產線已經停三年了，代表三年前曾經好過，可是現在不好了。這時候便要進一步了解台灣市場。如果台灣市場在過去這三年，沒有類似商品在市面上，可能有兩個原因：一個是賣不了，不符合市場需求；一個是等你來賣。如果評估是後者，obis就會先少量進貨做測試。

▲南瓜沙發是萬年不敗的選品。obis提供

4.挑選一些「萬年不敗」款

obis會挑選一些已經流行非常久的商品，因為已經保證會賣，儘管不是獨家，obis也一定會跟著賣。但廖瑀瑄表示，此類商品在obis占比不高，「就是擺著，人家不買我的，會買別人的；沒有買到別人的，就買到我們的。」

給其他選物店的建議

基於obis豐富的選品經驗，廖瑀瑄對相關業者有如下建議：

1.清楚消費者的樣貌

廖瑀瑄認為，選物店是在有客群的基礎上發展出來的，因此必須知道你的客戶是誰、客戶的輪廓，要針對客戶去挑選他們可能會喜歡的商品。

2.了解商品與供應商

要對消費者負責，就必須知道你在賣什麼。廖瑀瑄表示，自己認識一些非常成功的團媽，她們真的會測試商品、用過商品，不會只拿著大團主的照片就開始賣。也就是你必須了解自己的商品，真的用過它，不是看著使用說明書在賣商品。尤其一些電器用品，有電壓、電檢各種問題，她建議開選物店一定要搞清楚相關法規。

廖瑀瑄有朋友在中國有廣泛人脈，提供了大量商品照，順勢花時間將照片文案上傳網站，開始銷售後，卻發生無法出貨的窘境。「供應商說你一次要出一箱，那他可能只賣兩個，因此廠方不願意出貨。」廖瑀瑄指出問題：「他根本不了解商品，只求產品豐富，都沒看過工廠。」但商品的品質才是根本。

3.形成一個系列

由於選品不一定每次都那麼準，廖瑀瑄建議，當一個商品賣開了，最好能夠成為一個系列，選項多的時候，這個不中，也許另一個會中。推出產品系列後，主題要出來，以廚房小物為例，可能針對廚房的實用便利性，選8到10個商品，因為一個頁面，如果是3乘4，就是12個品項，如果3乘3就是9個。她認為要把單一的商品從點、線、面整個鋪開，才會從「選品者」變成「選品店」。

4.做好行銷

作為線上的選物店，行銷很重要，流量在哪裡，就得去哪裡。廖瑀瑄表示，以obis為例，10年前流量在臉書，一個月的廣告費可能是60萬到80萬元，現在已降到5萬元，因為目前的流量已轉到短影音。但由於短影音目前無法下廣告，就必須透過「設計、軟裝、氣氛、風格」等類型的內容，吸引人分享，不斷觸及，加深印象。

此外，也可透過實體活動，讓消費者有機會體驗商品，或邀請消費者做開箱分享。通常有這類內容時，流量也相對增加，且會觸及到不同的客群。廖瑀瑄強調，行銷是多管齊下，所有的事情都還是得做。

針對消費者，她則建議不要只比價。一些一頁式網站，無法獲悉商品的來源，商品沒有保障，後續維修找不到人，即使買到很好的商品，想要再買，可能連回購都找不到人。

此外，有些商品儘管看起來售價便宜，但商品只送到集運倉，集運倉到回台灣這一段要自己處理；從台灣到自家，也要自己處理；甚至後續的組裝，也要自己完成。也就是要把時間成本與其他物流成本考量進去。

本文摘自《看》雜誌第256期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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