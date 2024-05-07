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股市崩盤了嗎？放輕鬆

聯合新聞網／ 看雜誌
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

【撰文／林茂昌】

台北股市這幾天大幅震盪，我已經不只一次被投資朋友問：「是不是崩盤了？該怎麼辦才好？」當然，筆者沒有預測股市的能力，更無法像股市明燈一般，指引他們買進賣出。但對於這些朋友的投資心理與投資哲學，倒是有幾句話要說。至少，先請他們放輕鬆。

股市的最弱環

首先，股市沒有神人。大家都一樣，不知道未來會怎麼走。對於未來，頂多就是合理的猜測而已，因此人言人殊。投資人一般也都了解這個道理，輕鬆看待各家投顧、券商的市場研究與預測。但在市場劇烈波動時，投資人的損益變動非常大。有時候那種叫天天不應、叫地地不靈，不知何時才能脫困的無力感，與大自然災難沒有兩樣。所以投資人希望有人有預測能力，帶領大家避開凶險。

但相對上這也顯示一個很重要的訊息：投資人的投資部位，超過了他所能承擔的範圍。手上完全沒有股票的人，對股市漲跌根本不在乎；如果你的股票不多，就算崩盤，影響其實也有限，不用緊張。只有當你將過多的資金投入股市，遠超過你的負荷能力，股市漲跌才會對你產生莫大壓力。而在龐大壓力之下，人很少能做理性判斷。

投資人為什麼會將投資部位擴大到超出自己承擔範圍？當然是以為股市長期多頭，不會大跌，所以可以大膽布局。有的人槓桿操作，動用衍生性商品；有的人融資買進；有的人甚至拿房子去抵押借款。這些人，很不幸地，就是股市的最弱一環。當股市大幅修正，進行壓力測試，首先出局的就是他們。

股市在短線上可以視為一個弱肉強食的「零和遊戲」，這些人被淘汰出局所蒙受的損失，終將被倖存者所分食。這也是為什麼穩健型投資人，雖然投資標的、投資策略、投資方法都平凡無奇，卻可以長期獲得良好報酬的原因之一。在零和遊戲裡，只要不犯錯，就可以從犯錯者的損失中獲利。

低買高賣的信仰

但還有一些人，明明投資部位並不是很大，卻也跟著恐慌。看到股市跌了數百點，就急得像熱鍋上的螞蟻。這種投資人可能比前面那種還多。他們對股票下跌的容忍能力很低，卻偏偏非常關心股市。頻頻查看行情之後，就會忍不住進出，而每一次的買進賣出，總免不了風險，甚至犯錯。

就算投資人成功地在崩盤之前及早賣出，但股票賣出之後，他手上的現金何時再「逢低買進」成了新的問題。請相信我，「逢低買進」的問題不會比「高檔賣出」簡單。弄得不好，變成「高買低賣」的也是大有人在。筆者並非尖酸刻薄。有一種反向交易策略，就是建立在大多數人的短線交易總是虧損的假設上：如果你沒有特殊內線，只靠公開訊息做投機交易，結果是失敗居多。於是，這一派的理論認為，投機交易的祕訣就是適時採用和大眾相反的觀點。

話說回來，不論正向或反向交易，我一向不鼓勵按照股市漲跌去操作、去買進賣出。我們應該回歸投資的本質：以合理的價格買進好公司的股票，長期持有，就這麼簡單。但大多數投資人有一個先入為主的觀念，以為做股票就是買進賣出，賺錢就是靠低買高賣。這個觀念已經深入人心，幾乎成為一種信仰，很難改變。我許多的好朋友就是如此，儘管他們學養俱豐，也認真研究，卻無法跳脫低買高賣的信仰。他們很難相信，認真研究操作股票的結果，竟然不如「買了以後就不去管它」。

還是有少數的幸運兒，從經驗中覺醒。我們知道，股票在除權配股之後會產生不滿一千股的零股。早年零股交易不是很方便，很多人懶得處理，索性放著，然後就忘了。直到若干年後心血來潮，整理這些零股，才驚覺有些竟然獲利率驚人。那些當年被認為沒有繼續持有價值的股票，有些是漲不動的大牛股，有些是產業已經成熟的老公司，長期持有竟然有如此的報酬率！而這當中經過了多少次的股市泡沫與崩盤！然後才覺悟，原來投資的本質不是低買高賣、也不是抓市場趨勢，或是和市場對作。

小實驗改變你的投資信仰

我們的投資行為，總是在點點滴滴的經驗中不斷地測試修正。多年前筆者曾讀到一本書《小賭注：如何從小發現中產生突破性想法》（Little Bets: How Breakthrough Ideas Emerge from Small Discoveries，尚無中文版），作者希姆斯（Peter Sims）為史丹佛商學教授，以知名商界案例，提倡用小規模實驗，獲得關鍵創意思維。

投資又何嘗不是如此？股市沒有天選之人，沒有人在進入股市之前就有必勝絕技。但你應該進行各種小規模的投資實驗，從實際經驗中不斷修正，逐漸建立自己的投資策略。

投資人如果想要實驗，其實也很簡單，就是拿出一小筆資金另外開戶，買進如台灣50市值型ETF（Exchange Traded Fund，指數股票型基金），或是5檔以上的龍頭股，只要適度分散即可，金額不居，可以都是零股，然後忘了這個戶頭。

總之，管他是不是崩盤，放輕鬆就是了。你越緊張就越容易失去理性，於是越容易犯錯。

本文摘自《看》雜誌第255期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第255期）謝謝！

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股市崩盤了嗎？放輕鬆

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