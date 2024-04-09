一個投資AI股的萬用策略

【撰文／林茂昌】

AI（Artificial Intelligence，人工智慧）概念股風靡全球，我有好幾位友人也熱衷於此，認為這是千載難逢的機會。因為AI概念太迷人了，怎麼能不投資呢？但他們分別遇到相同的基本問題，例如：什麼是AI概念股？該選哪一檔比較好？台灣的AI股好還是美股好？如何評估股未來前景與合理股價？股價波動劇烈，該如何應對？AI概念股會不會是泡沫？由於變數太多，投資人又沒有定見，最後搞得精神緊繃，時時盯著行情而頻頻進出。這樣投資，不僅辛苦，也不容易有好成績。

與2000年的「達康」泡沫明顯不同

這波AI熱潮，很容易讓資深投資人聯想到2000年的「達康」（.com）泡沫。當時網際網路興起，各種商業構想滿天飛，恰巧市場資金充沛，許多名稱帶有「達康」的股票一飛沖天。但當時網路環境以免費為主流，大多數的達康企業只能不斷地燒錢，卻得不到實質的營業收入和盈餘。稍有財務常識的人都知道，泡沫終將破滅。

而現在的AI股就不一樣了，他們不僅有具體的業務、產品、營收、盈餘，通常還是業界的龍頭老大，例如市場所謂「AI 5」：輝達（nVIDIA）、微軟（Microsoft）、超微（AMD）、台積電（TSMC）、博通（Broadcom）。其實，對投資人來說，問題反而更難。AI未來到底會為這些公司帶來多少營收盈餘，以及公司還要投入多少資金？根本是未知數。簡單說，沒人知道多少倍本益比才合理。既然不知道合理股價，又如何判斷是否泡沫呢？

同一群主角演出不同戲碼

研究產業，正常的方法是先釐清整個產業的上下游關聯，然後逐一就個別企業、關鍵技術等做細部研究，要能見樹又見林。但AI產業和石化、紡織、鋼鐵等業有很大的不同，它幾乎是在一夕之間出現的。越來越多的企業界宣稱自己屬於AI產業、或是使用並受惠於AI的產業。市場有所謂「洗AI」（AI washing）之稱，更有企業直接變更為含有AI的公司名，例如C3 AI。大家都希望藉由和AI沾一點邊，輕鬆提升股價。如今，要找出一家和AI完全無關的企業已經相當困難。

既然個個都是AI股，所以重點在於，誰才是主角？幸好，主角很容易就可以找到：他們都是超級巨星，你不會錯過的。簡單說，主角差不多就是美股七巨頭（Magnificent 7）：Meta（ 即Facebook）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、Alphabet（即Google）、微軟（Microsoft）、輝達（NVIDIA）和特斯拉（Tesla），頂多加上台積電。他們，毫無疑問，就是一群菁英科技公司，帶領美股甚至全球股市從2010一路漲到今天。這十多年來，市場炒熱的議題有：大數據、雲端、虛擬實境、串流影音平台、電子商務、新能源、人工智慧等。反正就是這幾個主角合力演出。至於演什麼戲，反倒不是重點。

S&P 493

所謂：「江湖一點訣，說破不值一毛錢。」把主角找出來之後，問題就非常清楚了。例如，S&P 500一向是美股的重要指標與投資標竿，但人們發現，這500檔股票的表現，主要來自上述的7巨頭，剩下493檔根本績效平平。這方面的資料與報導非常多，投資人只要花點時間，就可以搜尋到不錯的文章，也可以自行計算。據2023年8月的一篇財經部落格文章，2023年1到8月，S&P 500的市值增長，70%來自7巨頭。而2013年1月到2023年8月這十年多的期間，60%來自7巨頭。

全球資金爭相投入這7檔股票，使得這7巨頭達到前所未見的規模，其市值合計約13兆美元，占S&P 500的30%左右，集中程度堪稱百年僅見。根據德意志銀行的研究，7巨頭的獲利合計，超過美國、中國和日本以外任何一個G20國家之所有上市公司的獲利總和。如此龐然巨物以遠高於一般企業的速度成長，獲利不斷推升，形成一種獨特的競爭優勢，幾乎可以輾壓所有的競爭者。

那麼，我們是不是就不要浪費子彈，只投資這7檔就好了，不要管其餘493檔？筆者以為，這493檔股票仍然具有重要功能，理由是成長股與價值股的消長終將出現。

樹不會長到太空

這7檔股票是否為泡沫，是當前最熱門的爭議，尚無定論。但可以確定的是，投資人爭相把資金投入到這7檔股票，會使得另外493檔股票，相對上越來越便宜。7巨頭可以視為成長股中的「成長股」，其餘的493檔因為相對便宜，姑且可以視為「價值股」。而每個人的投資預算是有限的，當投資人狂買成長股，到一個程度，勢必要出售手中的其他股票。這使得成長股相對於價值股越來越貴，最後失去吸引力。

反過來說，當「價值股」相對「成長股」便宜到某一個程度，就是成長股達到上漲極限的時候。這句話可能有點不好理解，但意思很清楚：樹不會長到太空。成長股的上漲有一個極限，而到達極限時，正是價值股最誘人的時候。這也是成長股與價值股績效反轉的時候。

一個萬用投資策略

那麼，投資人該如何參與AI熱潮呢？很簡單，就是買S&P 500的ETF。（這不是廢話。）

首先，既然主角是美股7巨頭，當然選擇美股。其次，現在S&P 500市值裡，大約有30%是7巨頭，其實也很夠了。如果7巨頭繼續大幅上漲，S&P 500也會有不錯的表現。而如果7巨頭反轉向下，此時正好是另外493檔股票開始有所表現的時候。這形成一個自動平衡機制，讓投資人可以安心長期持有。

投資真的不用很複雜。

本文摘自《看》雜誌第254期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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