佩服出版人 蔡澤玉談長銷作品電子書版權

【撰文／謝平平】

「你有看某書了嗎？趕快去看，版權快到了。」九歌出版社是台灣老牌的文學出版社，當年與純文學、爾雅、大地、洪範並稱文學界的「五小」，是通路認定的優質品牌，創辦至今超過45年。九歌的辦公室話題除了選書企劃與作家，總編陳素芳早改用電子書閱讀器改書稿，並將改稿筆記匯出到電腦中整理；而發行人蔡澤玉也是電子書閱讀器愛好者，常與同事討論電子書市場。

電子書無法全部取代紙書，但角色相補。謝平平攝影

20年前的電子書市場

九歌是第一批加入電子書平台的出版社，包括聯合線上、城邦原創、中華電信Hami。當時iPad尚未面世、Kindle電子書僅能閱讀英文，台灣已有人使用電腦閱讀中文電子書。蔡澤玉表示，書本排版方式轉為PDF檔後，並不適合在電腦或手機上閱讀，因而電子書業績慘澹，不如痞子蔡在網路發表《第一次的親密接觸》所刮起的網路旋風。

雖然銷售不如預期，但九歌從此將「電子書」放在版權合約中，在握有諸多經典作品的「五小」中，是態度最積極的一家。

長銷作品為何沒有電子書？

九歌當年創立宗旨為「為讀者出好書，照顧作家心血結晶」，愛書人分為了解電子書、排拒電子書二派，作家亦然。

九歌出版社總編陳素芳習慣拿閱讀器讀書稿。謝平平攝影

出版社可出版實體書、電子書滿足不同派別讀者，但作家對電子書的排拒，卻始終無解。

早年經典作品，如琦君的作品《水是故鄉甜》等，九歌都已發行電子書，讓年輕世代也能一睹為快。但至今仍有資深作家認為，電子書可能造成網路盜版，拒簽電子書授權；也或者握有經典作品版權的出版社並未出版電子書，因此許多膾炙人口的作品至今未能上架。

追尋長銷作品的年輕世代

蔡澤玉觀察到，有特定的年輕世代從網紅或學校老師、大學創作課程中得知早年經典作品，因而提高電子書銷量，如：傅佩榮、張曉風、余光中等，部分電子書甚至追上實體書的銷售量。

有作家開始經營社群，得以跨越30年鴻溝，與年輕世代共同探討文學，也是近年不可忽視的趨勢。此外，電子書平台上的「試讀」，對於銷售也有相當助益。

電子書營收還無法期待

不單關注電子書銷售量，九歌也思考各種吸引讀者的出版方式，如和作者聯合發行電子書，具體方式有很多種，與電子書平台聯合發行也不無可能，但困難點在於合寫版稅如何計算？利潤如何拆分？

九歌創立之初，一本書售價與一張電影票相差無幾。蔡澤玉表示，當時還能說出版是個好事業，因有起碼的銷售量，就能支持出版叫好不叫座的作品；但如今紙價月月漲價，2022年底，出版社已無法用「預付三個月留紙」的方式對抗漲價，只能按當月紙價付錢，「每月紙價漲0.1%，一年就超過1%了，何況我們用量都相當龐大。」

而出版社還要吸收平台折扣費用、書本運費、退書費用等，但與電子書相比，實體書的營收仍占有九成五，今年台北書展趕上九歌年度選書，業績比去年成長三成，值得慶祝。

「從我踏入出版業開始，年年都在討論銷量下降的問題，但大家又嘗試各種辦法掙扎搏鬥至今，我真的很佩服出版人。」蔡澤玉除繼續在閱讀市場中觀察脈動，也期盼在電子書市場中找到新利基。

本文摘自《看》雜誌第254期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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