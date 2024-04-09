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千萬版稅年代已逝 趙政岷：繼續上場找回打擊率

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電子書結合有聲書，滿足讀者更多需求。謝平平攝影
電子書結合有聲書，滿足讀者更多需求。謝平平攝影

【撰文／謝平平】

2024年2月台北書展閉幕該日，台北國際書展基金會董事、時報文化董事長趙政岷站在台上，眼神放著光說道：「人潮、熱情和人們與書的距離，都回來了。」單月出版40本新書的時報文化，不只見證疫情後的人潮回流、出書標準的改變，連「新歡」電子書市場的培育，都出了一份力。但目前難題眾多，對編輯考驗最大的莫過於，「新書銷售宛如天氣，完全無法預測。」但他表示，出版社不能悲觀，得繼續上場，把打擊率找回來。

時報文化董事長、台北國際書展基金會董事趙政岷，在2024台北書展閉幕式上侃侃而談。謝平平攝影
時報文化董事長、台北國際書展基金會董事趙政岷，在2024台北書展閉幕式上侃侃而談。謝平平攝影

陪市場一起長大 成立數位部門

數十年前，時報已成立數位營運部門專攻電子書市場，提供愛書人另一種選擇，「當時市場尚未成熟，但我總覺得，電子書是未來的機會，雖然大家（出版社）動作很少，時報就站在支持的那方。」

隨著電子書內容陸續增加，時報出版的電子書銷量也每年穩定成長二至三成，及至電子書平台百花齊放帶動閱讀風氣，如同網紅的影片標題「閱讀時間增加了」，出版社也從當初「可能可以賺錢」到「確實獲利」。目前電子書營收占比為5%，與實體書相比，好比毛豆比南瓜，但因呈現成長趨勢，至今仍被時報相當看重。

而有聲書亦是如此，降噪耳機的流行、無線上網等皆帶動「聽的行為」。許多知名作家也因想體驗看看，親自錄音。

但台灣民眾對「內容付費」未有共識，花費一、二十萬製作有聲書，投入未孵育完成的市場，是否有助有聲書市場持續成長？趙政岷表示，時報已製作百支有聲書，但擁有上萬免費頻道的Podcast非常可能迫使有聲書市場萎縮，能否成長，仍待觀察。

台灣電子書價格，算高嗎？

台灣電子書定價為實體書的七、八折左右，此由台灣數位出版聯盟所建議，與國外電子書相比，讀者認為過高。

趙政岷首先指出，目前台灣實體書價格與國外相比，仍是偏低。出版一本書需要編輯改稿、排版、書封設計、製版等成本，過往多控制在書價的三成；現今書價上調並非利潤空間增加，而是反應印刷人工與紙張成本上漲。

其次，過往書籍銷售量從四、五千本起跳，如今只剩一、二千本，在前置作業不變、印量減少的情況下，每本書分擔的成本自然更多。

而若只做電子書，出版社還需吸收平台下殺的折扣補貼，幾乎無法回本，仍須出版紙本書增加營收。

書不會消失，消失的是誰？

每週可收到20件左右投稿的時報文化，現有五成為賠錢出版。趙政岷感嘆，三年前可不是這番光景，「我就開始想，是不是可以少出一點不能賣的書？」即使面對知名作家，也要問清楚出書目的，若是希望賺取版稅，就直接勸退，「千萬版稅的年代，已經過去了。」若想宣傳個人理念，那就善用社群媒體，出書不見得是個好選項。

「書啊，一百年後也不會消失，但出版業現在已經掉到不容易活下去的處境。」但他認為，怪誰都不對，面對新的世代與大環境的改變，出版社當然要跟著改變，例如：過往要求作家12萬字才能出版一本書，逐漸改成6萬字、3萬字，現在甚至1萬8,000字搭配插畫，也能受到讀者喜愛；過去以作者為重的出書模式，現在加入讀者的口味與喜好。

出版社不要轉型要進化

「未來五年，我覺得銷售量會一直掉。」趙政岷不諱言出版業的難題，但他認為，看清楚大局後，就該上場練打擊率，找到對的內容與對的形式，進化成可控制市場變因的新世代出版社。

他提醒讀者，看書可以訓練思考，是沉浸式體驗的最佳選擇，大人須擬定讀書計畫，重拾200頁的閱讀樂趣，「不讀書，是國安問題。」

而他感到慶幸的是，台灣從中央到地方，各級官員都到台北書展露臉助陣，相比鄰國書展僅有總統夫人到場，仍讓他感到這塊土地充滿希望。

本文摘自《看》雜誌第254期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第254期）謝謝！

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