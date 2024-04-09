電子書帶來「新輕閱讀」 台北書展業績驚人

【撰文／謝平平】

2024年2月25日，台北國際書展落幕，參觀人次回到疫情前水準，達55萬人次。可喜的是，版權洽談媒合熱絡，重量級作者與繪本作家如：黃春明、白先勇、五味太郎、宮西達也，讓現場熱鬧滾滾；年輕群眾更擠滿各大活動現場，等待與作者面對面接觸。各大電子書閱讀器的型號上，盡是「Sold Out」標籤，直至最後一天、最後一刻，攤位前仍站滿試用人潮。

觀察1：亞馬遜催生電子書產業發展

2006年，Google收購了成立一年就風靡全美的YouTube平台，百萬網紅蔡阿嘎也在該年成立頻道。2014年，4G網路開通，影音從此以迅猛之勢成為一般人的生活日常。然而，台灣新書出版總數在同年創下十年最低，而電子書卻從當年的1,640種增加至2022年的19,614種。書寫改變了，閱讀口味也變化了，以各家電子書閱讀器閱讀不同書種，成為閱讀新時尚。

但說台灣電子書發展晚，也不盡然。2007年，亞馬遜電商平台發表第一台電子書閱讀器Kindle前後，當時日本、美國、台灣挾科技優勢，推出電子書閱讀器，日本如SONY，台灣如：宜銳科技、歌林、明碁等，不落人後。但2010年，亞馬遜電子書銷售量已超越實體書，Kindle閱讀器在全球出貨量超過900萬台。而其他大廠則因無軟體（電子書平台）支持，敗下陣來。直到2010年，iPad問世，帶動新一波台灣電子書風潮，台灣的電子書平台如雨後春筍，軟硬結合，演變成今日熱絡景象。

時報文化公司董事長趙政岷表示，電子書營收僅占該公司總營收的5%。謝平平攝影

觀察2：電子書能否拯救台灣出版業？

深究其實，閱讀器乃是為了閱讀書籍而產生，當人們的日常都掛在網路環境中──唱片公司與出版社都能深感其痛──日常生活必不可少的閱讀，勢必少不了來場革命。而當線上音樂串流媒體平台Spotify費了九牛二虎之力，將音樂產業從盜版造成銷售每況愈下的困境中拯救出來，我們不免設想，電子書或許能讓出版社在網路世代中，再次大放光明。

台灣第一家上櫃的出版公司「時報文化」特別成立單一部門主責其事，每年業績均有二至三成的成長。時報文化公司董事長趙政岷表示，該部門帳面上為獲利，「但前置作業的編輯、校對、排版、設計這些成本，都不算在這個部門中。」時報文化也製作有上百支有聲書作品，加上配樂，每支成本上看20萬，與一本實體書不相上下，但電子書營收僅占該公司總營收的5%。

「九歌出版社」則是台灣第一批加入電子書城的純文學出版社，發行人蔡澤玉表示，在網路還未如此盛行之時，閱讀兼具娛樂活動，一定的銷售量允許出版實驗性作品，「是個好事業」。但如今書價已超過一張電影票，加上小眾繼續分流、紙價月月上漲、娛樂項目多樣化，出版人的壓力不可謂不大。

所幸今年書展人潮回流，對出版社而言，不無小補，而對電子書閱讀器大廠來說，則是收穫滿載。Pubu電子書城業績成長200%，創辦人蔡競賢期待未來五年，閱讀器市場滲透率達到20%，推動傳統出版社投入的動力，「電子書銷售額若是現在的二倍，就能損益兩平。」

而社群、網紅也是帶動銷售的極大助力，樂天Kobo攤位除有書展模特協助解說，也邀請網紅分享使用小技巧，現場閱讀器幾乎銷售一空，周邊商品連帶明顯成長。該公司電子書營運本部長周立涵表示，台灣電子書發展已過萌芽期，即將開始爆發成長，而台灣本土閱讀器品牌數量之多，也讓日本老闆感到不可思議。

HyRead資深協理林柏村。謝平平攝影

主打可借閱國內多家公共圖書館館藏的HyRead電子書店攤位天天擠滿閱讀器試機人潮，預計2025年擴大攤位面積。凌網科技資深協理林柏村表示，如今閱讀形式轉換了，企業願意投入資源，相互良性競爭，這是國家競爭力強盛的表現。

電子書閱讀器讓民眾重拾樂趣，也可讓忙碌的家長放心把不傷眼的閱讀器交給孩子，後市看好，從各大品牌磨刀霍霍，今年將再推出新機，即可得知。

Readmoo讀墨電子書在書展現場推出13.3吋預購活動，被業界視為勇氣可嘉；Pubu今年將再推出6吋、7.8吋的彩色機種；Kobo預計推出彩色閱讀器與個人出版服務；HyRead預計年中推出10.3吋彩色機種，而網友敲碗的特殊機種則不排斥繼續與募資平台合作。

電子書，到底是科技業，還是出版業？與實體書關係又是如何？出版社會如何看待它？值得關注。

本文摘自《看》雜誌第254期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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