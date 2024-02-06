柚子乖乖、復育綬草、嫁接老農青農 「洄瀾無毒」開闢農產藍海市場

【撰文／謝平平】

台灣農業技術含金量高，加上研究單位的協助，農業發展相當興盛，除了鮮果，還能進行各種利用。而花蓮「洄瀾無毒」創辦人吳居，善用自己在連鎖品牌的行銷經驗，天天奔馳於花蓮市、玉里鎮之間90公里的花東縱谷公路，尋找農友，並以「區域型整合銷售平台」為平台定位，上架花蓮超過200種無毒農產品，並進一步嫁接老農、青農，使果園長存。現更著手規劃食農教育，帶動更多民眾、孩童認識同業，「只有你親自踏上柔軟的土地上，你才不會殺價。」

柚子乖乖 協助花蓮柚農找出路

你吃過「柚子乖乖」嗎？口裡嚐到的絲絲柚香，不禁令人懷疑，裡面含有真柚嗎？答案是肯定的，因為這是「洄瀾無毒」總經理吳居、農友與乖乖公司共同合作開發的產品，從第一批上架24,000包，到現在已銷售數十萬包。

柚子一年一收，每年3月前後開花，9月採果，是中秋佳節必備水果。據農業部2022年資料，全台皆有種植柚子，以台南、花蓮為大宗，各自種植面積為1,000公頃上下，花蓮年產4,500萬台斤。2019年，全台柚子結果情況良好，但鮮果通路已滿，加上中國大陸限制進口，許多果農只能放棄種植一年的柚子。吳居心中不捨，於是著手幫忙農友銷售柚子，首先從柚子皮開始。

花蓮赤科山上，一到夏夜，農戶就會把柚子皮點燃，充當蚊香，吳居仿照長輩智慧，萃取柚子精油製成蚊香。他見花蓮光豐農會推出紅糯米乖乖，透過農會介紹，敲定柚子乖乖的代工合作細節，由「洄瀾無毒」包辦行銷，促成合作案成立，讓柚農放下心中大石。

▲「洄瀾無毒」明星商品「綬草修護膏」。綬豐粉絲專頁

復育「綬草」 開發出明星商品

除了與農友共同開發柚子產品，「洄瀾無毒」第二名明星商品「綬草修護膏」也是「花蓮百大伴手禮」，這項在其他平台看不到的產品，則是吳居研讀資料、自行開發而來。

綬草，蘭科綬草屬，是世界最小的蘭科植物，常在清明雨後從草地上冒出來。綬草肉質根部與人蔘相似，花朵旋轉如盤龍繞柱，又稱為盤龍蔘。綬草中的「阿魏酸二十八醇酯」（octacosyl ferulate）被證實有抗腫瘤作用，另具抗氧化能力與抑制酪胺酸酶活性物質，但因過度採集而瀕臨滅絕，近年復育成功。

吳居參與復育、組織培養過程，並將其中綬草萃取成分Sintrol開發為改善皮膚發炎產品，大受歡迎。他回想，當初投入過程加上實驗失敗產品，約有200萬資金等同打水漂。開發成功後，銷售現場反應不佳，他突發異想，將大容量改為小瓶裝，竟意外大受歡迎，單店可賣出千瓶。他這才知道，原來遊客到花蓮度假，防蚊液放在隨身包包中，「誰要買大瓶裝？」

而苦瓜農友也模仿絲瓜水，從苦瓜莖中開發「苦瓜水」，嘗試著敷臉，吳居也鼓勵農友將其開發相關產品，目前也是「洄瀾無毒」回購率極高的低敏產品。

▲「大象老爹」David（右）是花蓮當地傳奇人物，除了放音樂給咖啡豆聽，還透過技術過濾咖啡因，他笑稱「好睡咖啡」，咖啡豆僅在「洄瀾無毒」上架。謝平平攝影

專營花蓮 深耕農友關係

不管是柚子，還是綬草，吳居看著架上每樣商品，能講出農家的一千零一個故事，這是他日日駕車200公里、深入農家的成果。「洄瀾無毒」至今堅持只賣花蓮農產品，是與其他銷售平台最不同之處，也慢慢發展而成的商業模式。

吳居其實與花蓮有地緣關係，他出身於赤柯山，國中時全家搬到西部。2010年，他又回到花蓮工作。當時，因為在路邊嚐到風味絕佳的蜂蜜、果香味道豐富的咖啡，「活化」了大腦過往的銷售戰力，他拿起電話打給農友，表明自己希望能為其銷售。

2016年，「洄瀾無毒」成立，吳居曾為知名品牌拓點，擁有豐富的連鎖加盟展店專業。一開始，他就決定以買斷拿貨建立農友信任；成立平台是為了建立通路，但不以大量進貨來降低成本，反而小批量進貨，降低庫存壓力，持續推進市場。

過程中，他常驅車到農友家中聊天，了解種植過程，輔以擅長的行銷手法創造銷售亮點；並教導農民計算成本、抓取利潤、農產品送驗、協助包裝設計，幾乎是一條龍的服務；農友也常與他暢談各種問題，店門常到午夜才拉下。

幫助老農找青農嫁接

銷售模式從連鎖加盟轉換為電商，戰場從到處拓點轉為深耕在地，吳居對每個上架產品瞭若指掌，以信任開拓商業模式。也因與農友接觸甚深，他發現台灣農業的斷層正逐漸浮現。

大環境的改變，如蜜蜂數量減少無法授粉、氣候溫度的劇變等，都讓農產品的品質管控趨於複雜、產能萎縮。他舉例，2023年夏雪芒果大豐收，卻找不到人採收，農友於是打算結束這片果園，吳居聞訊便透過管道，找尋有意續種的青農；也有柚農打算退場，吳居又趕忙找到想種植柚子的年輕人，年齡約在28至40歲左右。

「萬般皆下品，唯有讀書高。」出生農家的他感嘆，拿鋤頭的父母感到務農的辛苦，總希望子女不要繼承衣缽，也造成現在老農退休後，農業技術無法傳承、土地種植面積萎縮的困境，「當初沒有人覺得從農值得尊重。」2022年，《食農教育法》在立院三讀通過後，吳居也著手推動食農教育，連結農業與人文。

在高科技的年代中，農業與人的連結已被遺忘太久，「洄瀾無毒」以推動花蓮無毒農產品為基點，版圖逐日往上、下游拓展。吳居的目的是希望帶領民眾從農業認識花蓮，除了斤斤計較的數字以外，能真正體認到農業帶給人的療癒與溫暖。

本文摘自《看》雜誌第253期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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