刀隨心動內心世界盡顯 名家高敬維談技巧之外的世界

【撰文／謝平平】

學習玉雕不需聰明才智，但需要耐心與堅持，笨笨的人也會刻出自己的味道，作品中有他的思想在。倘若三十年，不論貧富、生活如何，你都能堅持下去，那很合適。堅持才看得到結果，不然就是半途而廢。——高敬維

雕刻，不同於繪畫的層層疊加，以刀去除多餘部分，因此又稱減法藝術。雕刻的題材多元廣泛，西方以米開朗基羅為代表，東方則以龍門、雲岡石窟為人所熟知，餘多存於廟堂之中。而東、西方對藝術的看法，從「毫芒雕刻」可看出端倪──西方借助放大鏡、顯微鏡；而東方以刀就心，不靠工具就能在1公分見方刻上百字，台灣雕刻名家高敬維還曾刻上千字。

高敬維解釋，萬物間有一套相通的頻率，因此不需倚靠工具，即可完成毫芒雕刻，此亦是傳統文化精髓所在。同理，雕刻非是表現單一空間，而是內心宇宙的完整呈現。

浸淫珊瑚、玉石雕刻長達50年，高敬維深居簡出，以研究、實作充實自己的宇宙觀，作品風格歷經多次變化，備受世人驚嘆的毫芒雕刻僅是他實踐宇宙觀的一瞬。

出生農家 貴人指點多

出生宜蘭的高敬維，作品極受對岸中國藏家喜愛。他出生於農家，14歲進入大東山珠寶擔任學徒，短短8個月已展現不凡天賦。他笑說，農活繁忙，儘管早年學徒休假少，但仍相對輕鬆，因此投入工作樂此不疲，老闆也鼓勵他轉往銷售部門與繼續就學，以開拓眼界。

在店內不需招呼客人之際，他就一一觀賞櫥窗作品，細看不同師傅如何呈現同一主題？到夜校上課，他著手畫出印象中的作品，老師驚嘆之餘，也不打擾這位小師傅，讓他靜靜畫上一整晚。

一路出現的貴人，高敬維至今心懷感激，除親戚提供德、日進口的高精密碳鋼，他還曾碰過一位徐女士，舉止優雅，能講多國語言，常與外賓來珠寶店選購首飾，這位女士告訴他，學雕刻一定要學素描，「後來人家告訴我，她就是國父孫中山的祕書。」

高敬維水墨作品〈平原觀景〉，2005年，75x46公分。高敬維提供

音樂通天地 鳥獸起舞

高敬維到書店購買素描相關書籍，文藝復興三傑──達文西、米開朗基羅和拉斐爾留下的曠世巨作震撼了他，因而更加勤奮練習。夜校上完課回家，他還會繼續練習雕刻到夜半。一次，他正苦思女性衣飾飄帶如何雕刻，忽有一排仙女顯現在眼前，羅衣飄飄，衣袖帶水，他頓時明白如何下刀。此外，高敬維還看過神、佛、菩薩與龍，加上與生俱來的天賦，他快速理解神祇雕刻祕法。

高敬維台灣墨玉作品「心自在」，2021年，60x35x38公分。高敬維提供

當時，老闆受朋友之託，派遣店內師傅前往澎湖教授雕刻。此趟教學行，高敬維不但認識澎湖玉石，也在老闆朋友家借宿時，遇見其師父許通。許通為廟宇工程總包，擅長雕刻、廟宇彩繪，雖已退休多年，但他見高敬維這名台北師傅技藝不錯，便將60年雕刻經驗傳授給他，「人重神情花重枝，鳥重雙翼獸重足。」高敬維當年才18歲，經常苦思許通這二句話的內涵。

兵役三年，前二年海軍陸戰隊苦哈哈，第三年被調往看守彈藥庫。一次，他下山在街上聽到美妙聲音，一回頭才發現是樂器行，平日看守彈藥庫並無其他繁重工作，他鎮日練習古箏，一天五、六小時，及至後來已能閉眼彈琴。

一日，草叢傳來窸窣聲響，高敬維睜眼一看，一隻四腳蛇正隨樂音搖頭晃腦。他覺得有趣，於是加快節奏，四腳蛇搖晃速度也跟著加快，彈奏減緩，牠的速度也跟著變慢，高敬維雙手一放，四腳蛇也停了下來。

「這時我才知道晉國的師曠為何眼盲還能彈琴作曲，當你對琴弦很熟，彈琴是抒發心意，是不用看琴譜和琴弦。人跟動物可以溝通，那天地之間、萬事萬物，應該也都可以相通。」高敬維當兵三年，回家後卻感覺「功力大增」，見山不是山，見林不是林。此時，他已知雕刻表現的不僅是單一空間，而是作者的精神世界。

毫芒雕刻 靠心不看字

毫芒雕刻亦是如此，高敬維在25歲時開始練習，初始在1公分見方刻上4字，一週後可刻上百餘字，月餘即能刻上千字，可惜作品都被收藏，一件也沒有留在身邊。

高敬維留給想學毫芒雕刻的年輕人四句詩：「心鑄筆意、眼觀行間、神凝氣守、步步相連。」他解釋，將字寫到熟練，自己姓名即使閉眼也不會寫錯，如此不用邊看邊刻。而眼睛要盯的不是字，而是行氣，避免歪斜重疊；心、手、意一體，一步到位，切莫中斷。

這與西方藝術家借助放大鏡、顯微鏡，加上藥物放鬆肌肉完成毫芒雕刻，完全不同。除了高敬維，馬來西亞華僑黃老奮（1912~1993年）也能以肉眼完成毫芒雕刻。高敬維表示，古代毫芒雕刻重在心法，沒有心法，確實難成。

由簡入繁，由繁出簡，當高敬維窮人工之極已體悟至此，故宮的翠玉白菜、象牙球早非他追尋目標，「藝術是無限的涵蓋，也是無限延伸，更是無止境的追求。」

放棄日進斗金 忍飢研究14年

精神層面豐富，或許就能忍住物質的短缺。高敬維退出珊瑚雕刻後，投身傳統文化研究、玉石創作，三餐不繼，最高紀錄曾經三天空腹。他淡然說道，人三天不吃飯，還是能雕刻，「我不是沒能力賺錢，而是將時間都花在研究上，拒絕代工珊瑚的機會。」

40年前，台灣紅珊瑚藝品市場大，高敬維每日工資即可達2萬，相當驚人。但他寧願挨餓也不接代工案件。他表示，代工畢竟只為賺錢，為求速度，下刀難免潦草，一般人或許看不出來，但行家一看就知道，「原來某某作品不過如此。」也因此，張大千晚年也以精品換回早年隨意揮毫的作品。

肚子再餓，以前同事如何暢談月收入數十萬的快活勁，高敬維也不曾動搖。算一算，挨餓的日子竟長達14年。

為何戮力研究傳統文化？

為了深入研究古人書畫，高敬維搬到故宮附近，將故宮開設的器物、書畫、金石等課程全部聽過一遍，有空就到故宮看展，又跟著嶺南派大師歐豪年學畫。

為何雕刻還要學習繪畫、書畫、銅器，甚至甲骨文？高敬維表示，傳統文化是藝術家的資糧，「靈感可以源源不絕，創作也不會被侷限住。」

他強調，傳統文化講「天人合一」，這不只是人類文化的精華，更有造物者安排的精神層面。雖然藝術會跟著時空變化，但本質並不會改變；實作加上體悟，對建構自己的風格、宇宙觀，可說相輔相成。

清乾隆陳祖章「橄欖核舟」，底刻〈後赤壁賦〉，1.6×1.4×3.4公分。國立故宮博物院提供

清乾隆時工匠陳祖章的「橄欖核舟」，刀法俐落、精準，底刻「後赤壁賦」，現代雕刻家或許不做這樣的作品，但一刀下去，有老辣、有內斂、有樸拙、有瀟灑，刀法的點、線、面、陰陽、拿捏應用，已跳脫技巧範疇，而是個人宇宙觀的呈現，刀隨心走，內外相通。

高敬維口中的「宇宙浩瀚，學無止境」，並非指高超技巧的學習，而是內心、道德有所提升後，為技巧開闢新蹊徑──他將毛筆的順、逆、側、挺、中應用於刀法中，剛柔並濟，刀筆相發，技法變化萬千。

再回頭思考許通留下的二句話，高敬維明白，雕刻人、物是其次，重點是作品能傳達人、物背後的精神支托，「人的神情，不單只是表情，它是心神從內而外的表徵。花朵雕刻為何要特別著重枝幹？因為那份鮮活是來自枝幹與蒂頭。」

20多歲時，高敬維已釐清目標，30多歲建構完整的內在宇宙觀，成就震撼兩岸的雕刻技法；此外，他加強涉獵傳統文化以豐富自我內涵，多年來更以實作驗證想法的對錯。他不刻劃打打殺殺的作品，工作室門口的「日出」石雕、庭院中的竹筒飯石雕等，都描述著光明向上的生活態度，「我希望我的作品對人類有益。」

藝術家的「三不」堅持

即使生活再艱困，「不作假、不重複、不抄襲」仍是最高原則。高敬維對每件材料的質地、透度、硬度、節理，都十分了解，一眼就能看透玉石內部，腦中瞬間跳出數個題材，再從中擇一創作。

他用過緬甸翡翠、台灣墨玉、加拿大玉礦、北極礦等，玉石與大理石雖同為礦產，但玉脈淺，取得不易，千噸玉石只能篩出百噸好玉，良玉比例或許僅有一、二塊，「因此才說好玉不雕，刻壞了，那是浪費上好材料。」

名聲早傳遍兩岸三地的高敬維認為，人即使沒有藝術天分，只要努力、踏實，遵從傳統文化，「一定會有人幫你，因為生命的來源就有。」

台灣珊瑚藝品的改變

西晉地方官石崇富可敵國，經常向晉武帝司馬炎的舅舅王愷炫富。一次，武帝賜給王愷海中珊瑚，高二尺，枝柯扶疏，世所罕見。王愷立刻邀請石崇一同觀賞奇樹。沒想到，石崇拿起鐵如意，一把打碎珊瑚樹！王愷氣恨至極，厲聲責備，石崇隨即奉上家中收藏的六、七株珊瑚樹，棵棵都高三、四尺，姿態脫俗，光彩曜日。王愷敗下陣來，而石崇也為自己埋下禍端。

不管是在古代或是今日，珊瑚都是貴重半寶石，台灣更是重要產地，戰後大量銷往日本，近年則受陸客青睞，大肆購買。

珊瑚藝品利潤高，早年無管制，許多漁船將漁網綁上巨石，隨船拖行撞擊，以此獲取大量撞碎的珊瑚，對海床破壞極大。當時僅是學徒的高敬維得知日本每年僅開放不到5%的海域採集珊瑚，認為台灣珊瑚在三十年內即將不保，心中十分著急。

高敬維以自己在故宮所學應用在珊瑚藝品上，亦即將雕刻精緻化，使藝品改為高價藏品，減少珊瑚使用量，帶起業界風潮。可惜在他離開公司後，台灣珊瑚界極少有人聽過他的貢獻了。

本文摘自《看》雜誌第251期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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