雞蛋一身是寶 蛋寶生技推動「蛋循環經濟」

【撰文／楊戎真】

雞蛋是民生必需品，台灣人愛吃雞蛋，一天的需求量約是12萬箱，相當於2,400萬顆。這麼大量的蛋，所產生的蛋殼數也十分可觀，而為了讓蛋殼可以再利用、進入產業循環，台灣蛋業龍頭「勤億蛋品」科技公司早在十年前便開始著手蛋殼的研發與再利用，並與不同業者合作製作手提袋、馬克杯、襪子、陶器、面膜等各類型產品，應用到生活中的方方面面。

液蛋大廠：跨足蛋殼生技

「勤億蛋品」的液蛋供應量大，台灣市占率高達45%，因此產出的蛋殼量也頗驚人，每年約上千噸。為了能夠讓蛋殼有更好的循環利用，勤億於2019年成立「蛋寶生技」公司，將蛋殼、蛋殼膜，融入畜牧、工業、建築等產業鏈中，結合不同原料製成各種用品。

勤億蛋品第二代、蛋寶生技總經理古昕平表示，其實早在2013年，考慮到台灣畜牧業大環境不佳，加上進入高齡化社會，預計2025年勞動力會大幅度下降，而勤億的人力需求大，除了以液蛋為主軸，為了永續經營開始思考：「還可以額外做什麼？」因此公司的十年計畫中，便已擬定蛋殼的各方面研究。

蛋寶生技後續便陸陸續續與國外廠商接觸，並與產業界、學界、法人等一起展開研究，推出「雞」與「蛋」可分別發展的生技原料，例如：雞隻能夠發展出「雞肉胜肽」、「玻尿酸」、「膠原蛋白」、「有機糞便」等；而蛋則可以發展出「卵黃油」、「卵磷脂」、「卵殼膜」、「蛋白胜肽」、「脫脂蛋白」以及「蛋殼粉」。

蛋一身是寶：蛋黃、蛋白、蛋殼、蛋殼膜

古昕平表示，將蛋拆分成蛋黃、蛋白、蛋殼、蛋殼膜來分析，發現一顆蛋的利用率是很高的：蛋黃是主要營養來源，裡面的營養萃取出來，很適合防止人體腦部老化以及心血管疾病；蛋白可以增加蛋白質，但蛋白質分子大，吃蛋白不好消化，變成胜肽（小分子的蛋白質）後，就變得更好吸收。

蛋殼則是鈣質的補充來源，將蛋殼磨成粉，可以和非常多的原物料做搭配。而蛋殼膜則有非常高含量的「膠原蛋白3型」，古昕平笑著說，嬰兒一出生時的臉蛋很嫩、很「膨皮」，就是膠原蛋白3型，但隨著年紀增長會逐漸流失。

勤億煞費苦心，發展出一套讓蛋殼進入「生物循環」與「工業循環」的模式。勤億提供

加強產業鏈：創造蛋殼的循環經濟

既然雞蛋的蛋殼、蛋殼膜這麼有用，勤億作為液蛋的大宗蛋商，自然不應該讓這些蛋殼成為工業廢棄物。為了讓蛋殼、蛋殼膜成為產業鏈中有用的一環，勤億煞費苦心，發展出一套讓蛋殼進入「生物循環」與「工業循環」的模式。

1.生物循環

古昕平說明，蛋殼粉經過殺菌、滅菌處理後，可以成為飼料的補充劑，也可以添加到鈣片中，成為補充鈣質的營養品，相較於合成鈣片，更好消化吸收。而蛋殼粉用來種植農作物，則可以讓植物更「挺力」，例如日本拿去種稻米，稱之為「蛋殼米」。

蛋殼加在雞糞裡，則可以讓其含磷度下降。雞糞雖然是很好的肥料，但由於酸度、磷度很高，會傷害土地，如果加入蛋殼粉，就可降低對土壤的傷害。

2.工業循環

在工業循環方面，蛋殼粉可以用來清洗雞蛋。由於蛋殼的主要成分是碳酸鈣，經過處理後能分解出「二氧化碳」與「氫氧化鈣」，透過製程使其具有強鹼性，很適合用來清洗雞蛋，殺大腸桿菌與沙門氏桿菌，可說是「從雞而生，再回歸到雞」，成為很好的循環。

隨著全球ESG（Environmental環境保護、Social社會責任、Governance公司治理的縮寫）議題的延燒，蛋殼粉的應用日益普及，但目前國外的接受度較好。古昕平表示，目前歐美、日本、韓國等，均有不同廠商進口蛋殼粉，衍生的應用可謂包羅萬象，包括：紡織品、骨材、陶器、包材、塑膠品、建材等。古昕平說明，蛋殼粉乾燥的特性，很適合添加到不同原物料中，發展出的商品超乎想像，例如：仿木地板、牙醫補骨粉、運輸用的氣泡包材、寵物排泄的保潔墊，還有棧板、馬克杯、瑜珈墊、玩具、塑膠袋、紡織品、襪子、棉被、免洗餐具、藥罐等等。

在台灣，勤億也與不同業者合作開發商品，例如：與台灣紡紗原料廠德春研發含蛋殼粉的紗線，製成襪子、棉被等；與塑膠廠合作，製造更為環保的包材、塑膠袋、馬克杯；與位於水里的百年蛇窯合作，將陶土添加入不同比例的蛋殼粉，燒製出來的陶瓷釉色較為明亮。

勤億還與台灣專門生產手工紙的「廣興紙寮」開發一款「蛋殼紙」，預計做成裡面有種子的小地球，種在小盆栽裡面就會開花，叫「種子紙」。

研發困難：仍堅持善盡社會責任

隨著深入蛋殼的應用，衍生出的商品與領域讓古昕平大開眼界，但開發的過程卻也充滿挑戰，彷彿跟時間賽跑，古昕平坦言：「遇到的難題很大一部分是時間。我們2013年決定『黃金十年計畫』，就是公司要轉型，過程中看到很棒的想法，但更多的時候卻是起了個頭，卻看不到結局。」

她舉例：市場上有高蛋白牛奶飲，雞蛋蛋白的生物利用率是91%，更好吸收，蛋寶生技因此曾想做蛋白飲因應健身需求。不過，牛奶可以滅菌，可製成常溫保存的牛奶；蛋白加熱到100℃卻會熟掉，蛋白質會變性，沒有常溫保存的蛋白。蛋白飲的構想，因而也就作罷。

研發很容易碰到瓶頸，古昕平頗感無奈，好不容易踏出了一步，又被打回去。「每一個研發與創新，對我們來講都充滿困難，蛋白有蛋白的困難，蛋殼粉也是。」面對諸多的困難，難免心生疑慮，「有時候都會想，自己這樣做到底對嗎？」做為經營者，總要回到現實面評估，經過多年推動，蛋殼粉的收益占營收比例非常小，約僅1%，花出去的錢卻數不清。

但勤億董事長古榮海仍堅持從營利中撥出一定比例，做為善盡社會責任的經費。古昕平舉例，勤億每週會提供桃園一家教養院所需的蛋量，「需要幾箱蛋，就給多少箱，這件事董事長做了40年。」

勤億也透過「蛋寶生技不老村」的運作，回饋社會，走入校園，「只要學校申請，我們就是四個人去，帶著雞跟籠子、飼料、雞蛋，讓學生測新鮮度，告訴學生，為什麼有快樂的雞才會有好的蛋。結束後再把那些蛋炒給他們吃，也可以做DIY。」

蛋寶生技不老村雖於2023年6月中旬結束營業，但經營期間，古昕平經常與同仁一個班級、一個班級的去推廣食農教育，曾經在兩個多月辦了71場。現在不老村則與世界和平會、勵馨基金會、華山基金會，針對兒童、受暴婦女與老人，舉辦不同型態的活動。

勤億透過「蛋寶生技不老村」的運作回饋社會。勤億提供

善循環：讓蛋殼開花結果

在ESG的浪潮中，勤億希望蛋殼可以進入產業鏈的循環，讓客戶知道勤億可以將液蛋、蛋殼發揮到什麼樣子。古昕平認為，雖然產生的具體效益不多，但過程更像是「找到志同道合的人」，不論是合作的企業或員工。

她舉例：明年預計把員工的制服換成蛋殼紗材質，讓員工感受到這個循環，「他們會知道，原來我今天賣出去的蛋，最後會回到我自己的身上，它是有用的。」

此外，古昕平也希望透過蛋的研發與應用，帶動產業的變化。不管是協助供應鏈作環境改善、雞糞處理、建置太陽能設備或幫雞農延請獸醫等，勤億希望讓整個產業鏈更為健康，就像那張可以開花的「蛋殼紙」，在適合的土壤上，終將開出為地球盡一份心力的美麗花朵。

本文摘自《看》雜誌第251期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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