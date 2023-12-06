大稻埕品牌「大春煉皂」 傳承百年的三代故事

【撰文／楊戎真】

臺灣大型連鎖賣場諸如：全聯、愛買、家樂福等，架上琳琅滿目的香皂，隨手挑幾款，也許都出自臺灣百年香皂大廠「延春生技」。而旗下的自有品牌「大春煉皂」，近年來更成為臺灣極具代表性的伴手禮，且受到包括：金馬獎、加拿大服裝品牌Roots、頂級日本溫泉旅店「虹夕諾雅」的青睞，攜手合作開發跨界商品，足見「大春煉皂」悠久歷史傳承下的優良品質。

第一代：李水土承接日本職人製皂工藝

日治時代的1923年，日本人井上權七與另外三位日本人，以及一位臺灣人，一起創辦了「臺灣石鹼合資會社」，並以「大春石鹼」之名銷售洗滌肥皂，成為臺灣肥皂業龍頭之一。「大春煉皂」現任品牌總監李國榮表示，根據資料顯示，早期臺灣的肥皂品牌多與井上權七有關聯，井上權七因而被稱為「石鹼の權威者」，可說是臺灣肥皂的權威。

大春煉皂位於迪化街的旗艦店，左面的牆鑲嵌著一塊塊的香皂。大春煉皂提供

1950年，日本人離臺後，當時唯一的臺灣股東李水土、也就是李國榮的爺爺順勢接手。李水土謹守「與土地共存」的原則，承接日本職人製皂工藝，當時也開發了一些以大春為名的周邊商品，如：牙粉、杯子、帆布袋等。李國榮形容當時的盛況：「在街坊鄰居中，買東西時報上『大春』的名字還可以賒帳，因為不久就會有人去結帳。」

第二代：李威信接手全力做代工

1979年，李國榮的父親、大春第二代李威信接棒。由於一個人經營家業，時間緊湊，只好先放掉品牌，全力做代工，「所以中間大概斷了快40年，品牌名稱已經洗得差不多了。」雖然大春的名號逐漸鮮為人知，但也因為以代工為主，許多五星級飯店都成為當時的主要顧客。

儘管代工穩定，但隨著各大品牌興起，市場上百家爭鳴，肥皂市場逐漸殺成紅海；加上中國低價競爭，不少飯店旅館將訂單轉至中國，公司的事業也受到衝擊。李國榮表示，代工訂單主要就是看價格，臺灣市場就這麼大，加上公司當時尚未取得ISO22716認證，不太可能拓展臺灣以外的海外訂單。

第三代：李國禎、李國榮兄弟以數位化開啟整頓

李國榮的大哥李國禎，於2005年接手事業成為第三代執行長。儘管有心變革，卻非一朝一夕所能竟功，李國禎依舊以代工為主，但決定將餅做大。觀察了大約一年之後，他決定展開企業的數位化。

早年企業經營都是紙上作業，李國榮描述道：「早上接電話、出單，下午將資料全部在寫本子上，基本上等於是上班半天，下半天都在記錄。」李國禎認為這樣太沒效率，並非有效率的經營方式。

因此，「E化勢在必行。」開始時，卻受到不小抵觸。李國榮回憶員工的反應：「你要我用電腦，我就不用，我就用寫紙本的方式。」因為這些資深員工對工作瞭若指掌，「他們很厲害，紙本都超厚的，找資料隨便翻就翻到了。我大哥說他們比電腦還精確。」

但過度仰賴人力，結果必然是「客戶就只能這麼多」，每個人也許可以應付一本資料，如果變成三本、四本怎麼辦？李國禎知道問題的癥結在於，企業過去有一段艱苦歲月，老員工是陪父親一起走過來的，情感上難以割捨。但數位化的腳步刻不容緩，李國禎只好以自己的去留和父親攤牌。

雖然李威信十分不捨，但最終「辦公室全部清空」。經過數位化整頓後，代工業績成長約三倍。「這件事情不改的話，我們不會成長到現在。」李國榮認為，數位化是一個正確的決定。他細數大春變革的過程：

1.系統建置：企業E化提高經營效率

大春當時的數位化，主要是導入進銷存系統以及客戶資料的建構。李國榮形容：「以前訂單成箱，堆得跟山一樣高，想要找一筆2003年的資料，可能每個人都得到箱子裡面去翻，但不可能每一筆都有紀錄。」系統導入後，透過輸入關鍵字，立刻可查詢，搜尋資料變得更快、更有效率，服務的客戶量也變多，且可快速掌握客戶過去的脈動。

此外，系統化前，接了訂單，客戶需要什麼產品，可能還要去現場看；系統化後，可以精準掌握庫存量，對於製程也起到管控的作用，客戶要什麼產品，庫存足夠就可出貨，不夠就趕快生產。

系統化對於工作交接也有很大的幫助，不用擔心人員離職；而無紙化也更為環保，不必擔心資料沒有地方放。

第二、三代持續的設備升級以及數位化，讓大春煉皂得以傳承百年。葉俊宏攝影

2.設備升級：提升品質滿足客戶需求

除了企業E化，工廠也更新機器與設備，以提高產能。先前的設備較陽春，生產速度比較慢，且品質較不理想。全部改成新的設備後，生產速度增快且品質更加穩定，也帶動了業績的成長。

而為了因應時代改變，產品的包裝上也更多元化。李國榮表示，代工其實也需要多元的包裝讓客戶選擇，有些要紙盒、有些要收縮膜、有些要用保鮮膜，工廠都陸續購進相關機器，以滿足不同客戶的需求。

3.取得認證：拓展海外代工市場

為了拓展國際市場，大春煉皂也逐年取得認證，今（2023）年升級到國際標準的ISO22716認證，「這個是屬於化妝品工廠的等級，對於國際的一些客戶來講，會更有說服力。」李國榮表示，在製程上，希望逐漸達成與國際接軌的目標，未來有機會接國外訂單。大春最近也透過參展接觸國外買家，盡全力發展日本的市場，希望能在國際市場上被看見。

4.盡社會責任：成立「友善再皂協會」

「大春煉皂」是百年品牌，時至今日都還能在一些古物店裡被找到，這與第三代接班人再度拾起「大春煉皂」之名，開創品牌之路不無關係。「這幾年很多人在網路上貼一些照片給我們，詢問製作的年代。我很驚訝竟然還能看到這麼早期的商品。」李國榮笑著說：「可能是爺爺有保佑吧！」

而企業「對人、對地皆友善」的核心理念，更是重要關鍵。李國榮說：「爺爺總是告誡父親，我們的產品是每天都在使用的，所以對這個環境要有一個責任。」大春煉皂品牌Logo的微笑人臉，也傳遞著這樣的意象。

曾經有一名女士在母親過世後，特別到大春煉皂位於迪化街的店面裡，給了李國榮一信封，裡面還放著一張泛黃的黑白照片。原來這位女士的母親曾是大春煉皂的員工，她在信中表示，在大春的日子，是她人生中最快樂的一段時光。這位女士認為將照片留給大春會是母親的遺願，相信母親會贊成這個做法。「我看了好感動，我爺爺一定是做了什麼對的事情，才會讓她這麼懷念。」李國榮說。

為了延續企業自爺爺以降所堅守的理念，大春煉皂今年成立「中華民國友善再皂協會」，與圓山、W Taipei、璞旅集團、喜來登等知名飯店攜手，希望能回收香皂，再製後提供給有需要的社福機構、公益團體。

李國榮表示，飯店、旅館使用過的肥皂沒有妥善處理的話，就成為廢棄物。受到國外非營利組織Clean the World的啟發，大春煉皂透過自己製皂的專業，希望能多做一些努力，多盡一些社會責任。

本文摘自《看》雜誌第251期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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