哈馬斯突襲以色列造成重大平民傷亡，以色列進行軍事反擊也導致平民傷亡。 路透

【撰文／曹長青】

哈馬斯突襲以色列造成重大平民傷亡，以色列進行軍事反擊也導致平民傷亡。全世界對此產生分歧，有支持以色列的，有支持巴勒斯坦的。到底誰更有道理？

支持巴勒斯坦的人主要強調兩點，一是巴勒斯坦難民沒有國家，很可憐；二是巴勒斯坦相對以色列是弱者，我們要同情弱者，站在弱勢一邊。巴勒斯坦人沒有國家，巴勒斯坦難民很可憐，這兩點都是事實。但問題是，這種狀況是誰造成的？都是以色列的責任嗎？

對以色列和巴勒斯坦衝突問題，必須尊重歷史、正視現實，才可能有公正和公平。

5個阿拉伯國家圍毆以色列

巴勒斯坦人沒有國家，以色列人也曾經幾千年沒有國家，到處流浪。史料記載，早在公元前一千多年，以色列人就在中東那塊土地生活，那裡是猶太人的家園。但由於古羅馬帝國的占領，猶太人起義遭鎮壓，後又有鄂圖曼帝國統治，才有猶太人背井離鄉，流落世界各地。

今天世界上很多國家的建立和國界的劃定，都是第二次世界大戰結束後劃分和確立的。之前分分合合，沒有什麼誰是誰的歷史上不可分割的一部分。在1922年，中東那塊現在是以色列、約旦、加薩走廊的地方，都是聯合國前身「國聯」（國際聯盟）授權英國託管的。二戰結束後，聯合國成立，英國結束託管。1947年11月聯合國通過決議，在中東那塊土地建立兩個國家：以色列國、巴勒斯坦國。當時聯合國剛成立兩年，才50多個成員，這個《181號決議案》以33票贊成（占聯合國成員58%）、13票反對、10票棄權通過。

該決議案通過後，猶太人籌備了半年，於1948年5月14日建立了以色列國。兩年後加入聯合國。而巴勒斯坦人卻沒有建國。今天那些譴責、指控以色列不讓巴勒斯坦建國的人，首先要面對一個問題：當年聯合國已通過決議，同意巴勒斯坦人建國，他們為什麼不建立？巴勒斯坦人沒有負起建立自己國家的責任，怎麼能怪在以色列身上？就此對以色列的譴責完全沒有道理。

同樣都得到了聯合國授權建立自己的國家，以色列建立了自己的國家，巴勒斯坦卻沒有，這完全是巴勒斯坦知識分子的責任、巴勒斯坦政客們的責任，是他們的失職和無能造成的，跟以色列毫無關係。

以色列建國第二天，就遭到周邊5個阿拉伯國家：埃及、敘利亞、約旦、伊拉克、黎巴嫩的聯手入侵，還有巴勒斯坦游擊隊；他們不建立自己的國家，卻把精力用在暴力阻止以色列的生存上。這就是巴勒斯坦精英們的水準和能力。

當時以色列根本沒有正規軍，剛建國第二天，只有3萬多民兵，等於面臨滅頂之災。但以色列人同仇敵愾，流落世界各地的猶太人紛紛返回家園，全力抵抗5國入侵，最後贏了這場艱難的戰爭，以色列倖存了。

要霸占以色列和巴勒斯坦的土地

為什麼5個阿拉伯國家要武裝入侵剛剛建國的以色列？除了不想讓猶太人在中東生存，背後還有其他目的：要霸占聯合國劃分給以色列建國的那片土地。證據是：被以色列打敗後，他們卻把聯合國劃分給巴勒斯坦人建國的所有土地都瓜分、占領了：埃及占領了加薩走廊，約旦占領了約旦河西岸，而這兩塊土地，就是聯合國決議同意巴勒斯坦建國的主要領土。

巴勒斯坦難民問題，是從這個第一次中東戰爭開始，是5個阿拉伯國家聯手入侵以色列導致產生了70萬難民，巴勒斯坦人無家可歸，流落在埃及占領的加薩走廊和約旦占領的約旦河西岸等地。

今天人們談到巴勒斯坦難民，同情這些無家可歸的人，首先要問，是誰造成的這種狀況？答案很清楚，是阿拉伯國家造成的，是他們聯手發動侵略以色列的戰爭並占領巴勒斯坦人民的土地造成的，他們是罪魁禍首！

眾所周知，中東很多國家因為地下有石油，所以實實在在是富得流油，等於躺在錢袋上。只要這些阿拉伯國家（阿拉伯聯盟有22個成員國）能收留、接納巴勒斯坦的難民，巴勒斯坦人就不會那麼悲慘。但是至今這些阿拉伯國家都拒絕接受巴勒斯坦難民，這些難民要千里迢迢逃到歐洲去。所以那些阿拉伯國家現在高喊什麼巴勒斯坦難民處境多麼糟糕，實在是虛偽透頂，因為他們只要稍做些努力，就能改善這些難民的生存環境。

所以難民問題，是原教旨的阿拉伯國家反對以色列、不讓這個聯合國決議同意建立的國家在中東存在，要把以色列從地球上抹掉的藉口而已。

剷除哈馬斯 以阿才可能有和平

1948年的第一次中東戰爭，5個阿拉伯國家聯手入侵以色列失敗了。1967年，他們經過19年謀劃準備，再次聯手要入侵。雙方力量非常懸殊，以色列不能束手待斃，決定先發制人，結果再次打敗5個阿拉伯國家。以色列乘勝追擊，占領了埃及的西奈半島、奪取了敘利亞攻擊以色列的戰略要地「戈蘭高地」。但戰後第10天，以色列內閣就通過決議「用土地換和平」，只要周圍阿拉伯國家承認以色列的存在，只要不再把猶太人趕到大海，以色列就奉還占領的土地。後來埃及承認了以色列，雙方建交，以色列就把西奈半島還給了埃及。而敘利亞至今不承認以色列，戈蘭高地就沒有還。

對加薩走廊也如此，早在1994年，以色列就把80%的加薩領土交給巴勒斯坦人管理，更在2005年全部撤軍，包括已在那裡生活了多年的以色列居民也都撤到以色列境內；把全部的加薩還給了巴勒斯坦人。但哈馬斯們卻把加薩變成了軍事攻擊以色列的基地，在以軍撤出後的三年內，哈馬斯們就往以色列境內發射了6,000多枚火箭炮，造成眾多平民死傷。所以過去的中東戰爭也好、以巴衝突也好，這次的哈馬斯突襲以色列等等，真正的原因，也是問題的關鍵，就是這些極端伊斯蘭分子不讓以色列生存！

今天，所有支持巴勒斯坦人民的人，都應該支持以色列剷除哈馬斯，因為哈馬斯綁架了巴勒斯坦人民，在濫殺以色列平民的同時，把巴勒斯坦人民當作擋箭牌，不顧自己人民的死活。所以說，哈馬斯才是造成巴勒斯坦人民今天困境的主要原因之一。

只有剷除了哈馬斯這些恐怖主義分子，不要讓他們繼續綁架自己的人民，巴勒斯坦的難民問題、巴勒斯坦建國的問題，巴勒斯坦和以色列最終通過談判實現和平，才有可能性。

本文摘自《看》雜誌第250期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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