百年老店瑞春醬油 獲選金馬60伴手好禮

【撰文／謝平平】

醬油，是烹調美食不可或缺的要角，每個會開伙的家庭都備有二罐以上的醬油，在熱炒、醃滷、燉煮、蘸醬等不同用途上，增添色、香、味。清領時期，台灣人慣以黑豆釀製醬油，日人治台期間，才引入黃豆製醬油與工業化生產，這也大大改變台灣的醬油文化。

台灣醬油史：黑豆、黃豆醬油並存

據台灣省商會聯合會醬油小組統計，二戰後，醬油工廠遍布全台，共有411家。原料有黃豆，也有黑豆；製造方法有手工釀造，也有水解黃豆胺基酸的做法，甚至混合二者而成。目前全台知名家用醬油、同時也是商用醬油主要供應商，均為黃豆製醬油。

然而，黑豆釀製醬油有種天然香味，與水解黃豆胺基酸味道不同，尤其在滷東西之時，差異更大。雲林縣西螺鎮因水質、日照等優良條件，手工釀造黑豆醬油有獨特甘甜味，取名「壺底油」或「蔭油」，擁有一票死忠愛好者。西螺老牌「瑞春醬油」在第三代負責人鍾朱洪拍板下，放棄黃豆醬油，全力打造台灣黑豆醬油第一品牌。

財經節目主持人、《財訊》社長謝金河曾說，希望西螺醬油有朝一日能像龜甲萬醬油行銷全球。但隨著大環境的改變，目前所剩家數並不多。守在西螺的瑞春醬油營業超過百年，目前由第四代接棒，依舊守著祖輩傳統，但在研發創新與電商鏖戰中，他們從未缺席。

一頁辛酸史：西螺名產強渡濁水溪

瑞春醬油創立於1921年，日本殖民政府開始以「懷柔政策」統治台灣，藝文活動逐日興盛，西螺商業活動相當活絡。根據副總經理鍾政達在戶政機關查到的紀錄，1927年，第一代創辦人、曾祖父鍾琴已是「瑞春醬油工廠廠長」，應是已打下相當的基礎。

鍾政達記得，小時候跟長輩送醬油到斗六，往往在莿桐就被民眾攔車買完醬油，只能返回工廠載運第二批，「每次都要跑二趟，才到得了斗六。」

在雲林被秒殺的醬油，在北部各大超市卻都買不到。2003年鍾政達進入家族事業後，立刻著手準備上架各大通路。「100家通路的上架費用是20萬，二個產品有二個條碼，共要40萬。」瑞春是西螺三大醬油品牌之一（另二大品牌是丸莊醬油及大同醬油），他的提案立刻遭到父親反對。

為了讓自家醬油可以渡過濁水溪，鍾政達自掏腰包布局北部通路、參展、在台北希望廣場擺攤，「瑞春在雲林很有名，但我們不懂行銷，上架通路後也賣不出去。」一百多萬的存款數年間僅餘千元，伴隨他南來北往的一條牛仔褲縫縫補補，還捨不得丟。

他不死心，再試購物台通路，又邀請知名作家吳淡如代言，新開發的松露醬油透過名人代言，銷售量竟占全公司業績15%，為他們打開行銷全台的大門，從此無往不利。

力爭上游：從「梅蘭竹菊」醬油到金馬60時尚伴手禮

從第一代創業開始，瑞春在百年間面臨原物料管控、戰爭、現代化工廠的引進，還有食品安全規定的變動，如：竹篩改為白鐵盤、柴燒改為天然氣、布袋覆蓋熟豆改為蒸汽管加熱、手工裝瓶改為自動化。要存活下來，除了產品極受歡迎，也倚賴掌舵者的心胸與長遠布局。

瑞春第三代負責人鍾朱洪，曾任雲林醬類公會理事長、台灣省醬類公會理事，見多識廣，保留了傳統釀造流程，也引進自動化流程。察覺到社會富裕後的送禮需求，他將醬油分為梅、蘭、竹、菊四個等級，日常炒菜使用菊級醬油，送人則購買竹級以上，並推出禮盒包裝，提升醬油在民眾心中的地位。

瑞春第四代么弟鍾政衛，3歲就跟著媽媽林淑媛（現任董事長）進出發酵室，不遑多讓，也研發出不少新口味，如：松露、紅麴醬油，增加不同烹調風味。2010年，哥哥鍾政達將各種口味醬油包裝為「五虎醬」禮盒，包括黑豆醬油、紅麴醬油膏、白醬油、蒜蓉醬油膏、香菇素蠔油等。他因熱愛《三國演義》，再以張飛、關羽、趙雲、馬超、黃忠等作為不同風味醬油的代表，內裝還附上諸葛亮「八陣圖」，是兄弟攜手打造的代表作。

鍾政達知道很難過父親那一關，「當初還不很流行這種行銷方式」，他因此申請育成中心計畫案，並以此說服父親，「以前還要印DM宣傳，這一、二年，一個過年就賣完了。」3,000份在過年期間銷售一空，可見其受歡迎程度。

▲瑞春醬油、阿甘薯叔推出聯名禮盒「春響甘露」，獲「金馬獎」選為60週年伴手禮。瑞春醬油提供

有了這次經驗，「瑞春醬油」與「阿甘薯叔」推出聯名禮盒「春響甘露」，再獲「金馬獎」選為60週年伴手禮，白蔭油代表20歲、30歲是蒜蓉醬油膏、40歲咖啡醬油、50歲洋蔥醬油、60歲茶釀醬油，瓶瓶都有酸甜苦辣的人生意涵，別出心裁，也凸顯瑞春的研發能力。

早早進入電商：官網銷售破千萬

若非生在醬油世家，目前負責網路行銷的鍾政達應是標準宅男，但也因生在鍾家，正好幫助百年老店轉型。2003年他回到雲林第一步，先建立官網，並加入電子商務。當年彩色螢幕手機剛問世不久，手機鏡頭僅有10萬畫素，瑞春官網已可讓消費者玩遊戲，7月上線，年底營業額2萬，隔年7萬，「今年我估計破千萬。」

當年，消費者匯款完畢，需傳真單據到公司，讓會計對帳，倉庫才能出貨，鍾政達到處詢問「虛擬帳號」的設立。虛擬帳號不會個資外洩，消費者也不用報上轉帳帳號後5碼，是當今許多知名公司都會採用的方法。但20年前，沒有銀行知道何謂虛擬帳號，最後是彰化銀行總行資訊室給他肯定回覆。

在網路剛起步的年代，鍾政達靠著《PCHome》雜誌學到最新的電子商務知識，包括虛擬帳號、網站行銷等，「消費者訂貨，24小時內送達，也是學他們的，這會給消費者很棒的體驗。」長輩對電腦完全不了解，他因此有相當大的發揮空間，不受阻礙。

「流量在哪，商機就在哪。」因為極早就進入電商領域，PCHome、奇摩、郵政商城等都曾經評估比較。鍾政達分析，PCHome後台介面容易、開通價格僅4位數、提供銷售數據分析，相較於其他電商平台，後台全是程式碼、開通費用高達數十萬，自然更獲消費者青睞。

商場如戰場，即使他對PCHome感情極深，連雜誌訂閱都超過20年，如今他也不得不承認，PCHome上架費偏高，還要抽成；因此，瑞春也在momo、蝦皮陸續開店，銷售量以momo居冠。他透露，近期也將推出瑞春LINE商店購物。

百年老店轉型：不斷定上一代，但要「與時俱進」

「所有簡單的事情，在老店執行起來都變得很複雜。」在電商大獲全勝之時，公司E化卻讓他踢到鐵板，「門市小姐甘願花幾個小時找客戶資料，也不願把資料敲進電腦中建檔。」他經常氣到七竅生煙，只得另聘工讀生建檔，數年後終告完成E化。

當初，他怕弟弟一人面對一群資深員工，難以應付，因此辭掉銀行的鐵飯碗工作，回到雲林共同打拼。他表示，新一代接觸的都是新技術、看的是年輕市場，會有「誰與爭鋒」的錯覺。當初有經銷商提醒他，不要以自己的觀念去斷定上一代，但要「與時俱進」。兄弟合作，一點一滴將現代管理、行銷融入公司之中，「現在門市小姐還會建議我要裝POS機。」

▲瑞春擁有全台最大黑豆醬油釀造場地，共有2,500只陶缸，每只陶缸上覆蓋17公斤陶蓋。瑞春醬油提供

2022年8月，瑞春醬油觀光工廠風光開幕了，占地6,000坪，黑豆蒸煮、製麴、下甕曝晒、裝瓶等過程一覽無遺，戶外2,500只陶缸一字排開，相當壯觀。賣場則陳列著招牌醬油、頂級螺王醬油、梅蘭竹菊醬油、無糖醬油、五虎醬禮盒等，也有黑豆咖啡等周邊商品，經常有機關團體前來參觀。

百年老店的經驗，是揣在懷裡的珍寶，以新時代技術，打開全齡市場，延續企業精神，對瑞春第四代而言，他們已經做到了。瑞春現在也與在地國小、西螺農工合作，希望將上一代的精神毫不保留地傳出去。

本文摘自《看》雜誌第250期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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