YouTuber「時尚老人」 林經甫倡議優雅老去之路

【撰文／楊戎真】

9月底甫從倫敦時裝週回來的「時尚老人」林經甫，儘管身體微恙，依舊不服老地準備於10月22日在台北時裝週亮相，更將於11月11日、12日帶著永福扶輪社的「美魔女」成員，站上大稻埕「秋穫季」的伸展台，展現台灣老人的優雅風範。這一番精神與毅力，林經甫不是為自己，而是為了台灣的銀髮族活得更健康、更有自信，他努力用自己的行動吸引大眾目光，把「三力」、「五感」的理念推廣出去。

在9月中旬舉辦的倫敦時裝週上，林經甫穿著由台灣設計師王子欣（Claudia Wang）設計的時裝與其他模特兒一起走秀。儘管已是79歲高齡，林經甫依舊精神抖擻，秀出硬挺的身姿與穩健的步伐，走出優雅的步態。「老」在他的心中早已不存在，「告訴大家自己的年齡，只是要鼓勵這樣年齡的人，依舊可以做很多的事情。上帝決定你的壽命，自己能掌握的，則是對生命的態度。」在兒子林冠廷經營的《台客劇場》YouTube頻道裡，他這樣告訴大家。

理念：以三力、五感啟動第三人生

由於人類壽命的延長，一般人除了求學成長的「第一人生」階段以及成家立業的「第二人生」，進入退休後的「第三人生」，還有二、三十年的自由揮灑時間。

曾是名醫的林經甫，退休後將「預防老化」作為主軸，推動腦力、體力、社會力等「三力」，以及視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等「五感」，提倡優雅老化。而他本人也身體力行，上健身房、慢跑、調整體態，2017年還學習影片剪輯、經營《Dr. Lin時尚老人》YouTube頻道，並接受專業走秀訓練，開啟「時尚老人」模式。

早在2019年便登上紐約時裝秀，當年74歲的林經甫，是年齡最長的登台模特兒。這樣的登場，無疑讓自己的「第三人生」絢爛又耀眼。儘管站在鎂光燈下，但真正的時尚在林經甫心中，卻更像是一種態度。

驚覺：越來越長的「代禱」名單

身為公共衛生學者，林經甫認為台灣已經步入老年化社會，「長照2.0」應該要有一些經費用在預防老年人「倒下」成為臥床者。會有這樣的省思，很大一個程度來自於母親中風的經驗，「我媽媽病倒了，教會代禱名單這個禮拜30個、下個禮拜變31個、半年後變50個，名單越來越長。但逝世的人，沒有代禱名單增加的速度快。」

林經甫意識到，台灣老人平均七、八年的臥床時間，會成為自己與家人沉重的負擔。他希望自己無論如何不能成為這樣的人。因此他提倡老人要在這之前開始運動，開始有社會力，開始去享受、啟發自己的人生，以便縮短臥床時間，這樣相對醫療費用以及後續對家屬所帶來的負擔才會減少。

他語重心長地表示，支持家中長者優雅老去，會讓下一代更幸福，這需要兩個世代人的共同努力。但沒有經歷過照顧臥床長輩的年輕世代，就感受不到那個急迫性與沉重，「這就是巷子內與巷子外的差異。」

林經甫倡導「五感」，透過人的視、聽、味、嗅、觸覺，更細緻地感受生活中的方方面面，例如：吃的時候體驗咀嚼；品茗時先聞香，並細品入口後的甘甜；欣賞建築物時，不妨透過觸摸，感受質地與溫度。把單純的感官效果複雜化，以便活化大腦。

林經甫也提醒邁入老年的人要消費，從消費中得到必修課的快樂；還要互相鼓勵，因為互相鼓勵也會讓自己產生自信，獲得很多的幸福感。

「現在已經不只是影響圈內的人了，而是要影響到社會大眾。」他急切地希望普羅大眾感受到，「三力」、「五感」與優雅老去是緊密相關的，是一個重要的課題，是為了不讓後輩背上沉重負擔的提前布局。

更時尚：優雅老去的火種

光鮮亮麗的時尚，並非最終的目標，也是醫者的仁心。林經甫希望自己的好也能擴散出去，不能只有自己過得「爽」。他豪情地說著：「只是爽我自己的話，我覺得它的意義可能不是很大，而是這個爽能夠變成擴大面的，大家都爽。」

林經甫開始從周遭推動自己的理念。2019年，他帶動永福扶輪社的社友成立「時尚美魔女團」，團員平均年齡56歲。為了讓她們也站上伸展台，團員開始注重身體健康，不但要健身、運動、飲食控制、調整體態，還要面對鏡子，訓練台步。幾個月下來，團員們透過減脂、減重、增加肌肉強度，平均減重3公斤，腰圍縮小2.2吋到8吋。

訓練的成果是豐碩的，不但線條優雅，更重要的是每個人都建立了運動的習慣。為了展現美好，所做的付出在T台上開花結果，美魔女們走出了健康、自信與美，也走出了全新的人生。

▲理財顧問蕭碧華的時尚之路，讓自己的人際關係更美好。林經甫提供

理財顧問蕭碧華表示，「美魔女」的走秀經驗與訓練過程，對她產生重大的影響。對她來說是一個出路、一種觸發，讓生命展現多樣性和新的可能。過去的她經常悶著頭做事，現在的她樂於分享，喜歡人與人之間真誠溫暖的互動，大大提升「社會力」。

此外，蕭碧華養成規律運動的習慣，以前不愛運動，現在則是每週運動12小時至15小時，而且著裝上跳脫「女強人」的形象框架，勇於展現自己的女性特質，留意造型、多樣打扮，整個改變也連帶地改變了她與家人的關係。林經甫說：「不一定要跟男人競爭，女強人的姿態，可以是不同的。」

▲走秀讓張青真發現不一樣的自己，進而創辦非洲舞舞團，展現另一個人生面貌。林經甫提供

另一位美魔女成員張青真，50歲時參與走秀，整個過程讓她體認到活出生命力的重要，於是開始學習非洲鼓、芭蕾舞，進而號召大家一起玩、舞出節奏人生，最終創辦非洲舞舞團。

對於這些成果，林經甫頗為欣慰。不少人在林經甫架構的時尚T台上，走出了屬於自己領域的T台。

優雅老去：是為了下一代著想

為了喚起普羅大眾對優雅老化的重視，林經甫有著很寬廣、遠大的理想，包括：地方創生、社區營造、青銀共創、老人照顧老人（Senior for Senior）……腦海中的想法不斷湧出。從倫敦回來後，他又緊鑼密鼓地籌措11月的「大稻埕秋穫季」，讓扶輪社美魔女們再度走上伸展台，結合在地設計師的作品，甚至希望能整合周邊，創生在地經濟。

透過這一場時尚走秀作為開端，有待參與者添磚加瓦，一環環、一圈圈，打造銀髮經濟，創造青年就業。猶如在空白的畫布上，每個長者畫上他最美麗、精彩的一筆，加上年輕人的推動，共同完成一幅青銀共創優雅世代傳承的美麗畫作。

林經甫並非為了自己而活得精采、活得燦爛，而是為了子女，甚至推而廣之的，是為了推動社會能夠有一個不同的老化過程，不是臥病在床的凋零，而是絢爛如美麗的煙火，結束的瞬間，在空中綻放它最璀璨的色彩，也創造了觀賞者的快樂。

一個不服老的父親，懷的是什麼樣的心情在讓自己優雅？這份心思，林經甫的兒子林冠廷應是感受到了，他在記錄父親倫敦時裝週影片中這麼說著：「感謝父親，現在老了也在健康地生活，為了不要倒下去，成為孩子的負擔，他一輩子都在照顧我。」

林經甫小檔案：

現職：

財團法人臺原藝術文化基金會董事長

學歷：

東京日本大學醫學博士

台北醫學大學醫學系

經歷：

台北協和婦女醫院前院長

台原亞洲偶戲博物館創辦人

納豆劇場董事長

中華民國社區營造學會理事長

《嬰兒與母親》雜誌創辦人

時尚老人部落客/YouTuber/模特兒

著作：

《時尚老人：優雅老化的三力生活》

本文摘自《看》雜誌第250期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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