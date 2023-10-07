山風海雨的感動 《OKEN：詩的端倪》楊牧文學改編漫畫展

【【撰文、攝影／趙若蘭】

2023金秋時節，詩意篇篇，花蓮的天空很「楊牧」。親炙花蓮，走讀楊牧，收獲一場豐盛的心靈饗宴。

本名王靖獻的台灣著名詩人楊牧。

詩壇巨擘：最有希望榮獲諾貝爾獎的詩人

楊牧（1940～2020年），本名王靖獻，花蓮人。著名詩人、散文家、評論家、翻譯家，作品曾被譯為英文、德文、法文、荷蘭文、瑞典文等，是國際文壇觀察台灣文學的重要指標人物之一，曾獲諾貝爾文學獎評審委員馬悅然（Nils Göran David Malmqvist）讚譽為最有希望榮獲諾貝爾獎的詩人。

楊牧自中學起以「 葉珊」為筆名，在《現代詩》、《藍星》、《創世紀》等詩刊發表作品，文風抒情浪漫。東海大學外文系畢業後赴美，入愛荷華大學英文系詩創作班，其後獲美國愛荷華大學藝術創作碩士，再以研究《詩經》獲柏克萊加州大學比較文學博士學位。

1972年後改用筆名「楊牧」。作品風格改變，文辭典雅，體製嚴謹，詩風雄健，增添含蓄和冷靜的筆觸，探索傳統和現代的平衡，提出更多對社會的關照、省思，表現出濃厚的本土關懷。

1973年起，楊牧任教於西雅圖華盛頓大學。長年旅美，亦短暫於台灣大學、香港科技大學等校執教，並與瘂弦、葉步榮、沈燕士共同成立以出版純文學作品為主的洪範書店，提攜後進，對文壇影響深遠。

1996年受邀返國，擔任花蓮國立東華大學人文社會科學院院長。許多作家慕名前來就讀，也帶動東華大學鼎盛的文風。2013年，任東華大學特聘客座講座教授；同年，花蓮松園別館舉行第八屆太平洋詩歌節，以「向楊牧致敬」為主題。2014年，東華大學舉辦「春天讀詩，讀楊牧」活動；7月，頒發第一屆「楊牧文學獎」。

楊牧一生春風化雨，創作不輟，曾獲吳三連文藝獎、國家文藝獎、花蹤世界華文文學獎、紐曼華語文學獎等獎項。晚年健康狀況不佳，2020年3月13日於昏迷中辭世，享壽80歲。其一生重要藏書、文物、手稿都捐贈給東華大學圖書館，校方設立「楊牧書房」供學生見賢思齊。

故鄉情懷：但知每一片波浪都從花蓮開始

這時日落的方向是西

越過眼前的柏樹。潮水

此岸。但知每一片波浪

都從花蓮開始——那時

也曾驚問過遠方

不知有沒有一個海岸？

如今那彼岸此岸，惟有

飄零的星光

……

不知道一片波浪

湧向無人的此岸，這時

我應該決定做甚麼最好？

也許還是做他波浪

忽然翻身，一時迴流

介入寧靜的海

溢上花蓮的

沙灘

……

（楊牧，節錄〈瓶中稿〉，1974年6月）

被譽為「博學詩人」的楊牧學貫中西，自我定位為「從頭到尾的中國詩人」，從深厚的傳統文化底蘊出發，融合傳統與現代、東方與西方，卓然成家。很多人認識花蓮，是從楊牧的作品開始。

楊牧高中時就讀的花蓮中學就在濤聲拍岸的太平洋濱。初生之犢的他經常坐在校園短牆上，呼吸空氣中瀰漫的濃濃海水氣味，立誓將來一定要飛越這片湛藍無垠的海洋，去看看世界長什麼樣子！

許多年後，展翅高飛的楊牧果然在太平洋彼岸落戶。但是，當34歲的詩人俯首於西雅圖書寫〈瓶中稿〉時，眺望西邊落日與潮水的方向，卻發現年少遠颺的夢想，竟然指向葉落歸根的去處——花蓮。那是每一片波浪的開端，也是剪不斷的生命臍帶。

綿延起伏的青翠山脈、亂石堆疊的清澈谷底、廣闊無際的海天一色、首當其衝的颱風豪雨……揉合視覺、聽覺、觸覺等交織而成的感官經驗，正是楊牧創造力的源頭。楊牧曾經透露：「花蓮是我的祕密武器。」

楊牧寫了很多有關花蓮的詩，每一首都凝聚了對故鄉濃厚的感情。例如：〈花蓮〉一詩中有「你必須和我一樣廣闊，體會更深：戰爭未曾改變我們，所以任何挫折都不許改變你」。去國三十年，盛年再踏上故土，花蓮街景怎麼可能沒有變化呢？但，楊牧的頭髮白了，青山不改，這片土地在他心裡是永遠不變的容顏。

▲楊牧父親早年經營的「東益印刷廠」，現為「咖啡鋪子」。

《OKEN：詩的端倪》楊牧文學改編漫畫展

1987年起，步入中年的楊牧重新梳理家鄉的成長回憶，陸續出版自傳體散文《山風海雨》、《方向歸零》、《昔我往矣》，2003年將此三書合帙出版《奇萊前書》，2009年又出版結構銜接的自傳體散文《奇萊後書》。想要走進楊牧的文學世界，不妨從奇萊前後書入門，一窺楊牧成長於花蓮的養分和心情點滴。

《山風海雨》收錄7篇散文，從〈戰火在天外燃燒〉到〈詩的端倪〉。由「山的顏色和海的聲音」，意象豐富多彩的鄉土紀實中，楊牧娓娓道來珍貴的童年回憶，揉合戰亂、逃難、原鄉、颱風、地震等生活感受，對大自然、神明和藝術致以崇敬與感動。

熱愛文學，出身於花蓮的和碩聯合科技董事長童子賢創辦「目宿媒體」，致力於透過影音媒介，記錄台灣土地上動人的文學家故事，傳遞文學永恆的美好價值。特邀畫家吳識鴻以融合中西傳統繪畫技法的漫畫形式繪製《OKEN：詩的端倪》，重現《山風海雨》中童稚主人翁「OKEN」（楊牧本名王靖獻，此為阿獻的日語小名）在二次大戰、日軍轟炸、撤退和國民政府接管台灣的大時代變局中成長，受木雕師父啟迪，開啟創作詩句端倪的過程。吳識鴻因此榮獲2021年比利時布魯塞爾漫畫節Raymond Leblanc新秀首獎。

2023年9月6日楊牧冥誕當天，目宿媒體「《OKEN：詩的端倪》楊牧文學改編漫畫展」以「雙展場」形式同步開幕。值得一提的是，此檔展覽由2022年曾操刀花創園區公視戲劇《茶金》經典場景展，佳評如潮、轟動一時的齊力創新管理顧問有限公司策展。

第一展場就在楊牧幼年生活場域，父親早年經營的「東益印刷廠」（現為「咖啡鋪子」）前方約一百公尺處，花創園區第29棟木屋。在綠蔭處處、古意盎然的日式木造建築中，以「楊牧山風海雨的回憶」為主軸，規劃出九大主題展區，原作以大幅水墨畫作輸出，讓四、五○年代花蓮的山風海雨情境躍然眼前；重現真實的木雕場景，搭配相關畫作；以漫畫單元內容畫作布置，加上立體化的道具陳設；有部分原稿展示，多元媒材畫具和繪製流程介紹等。細細品嘗，入詩、入畫、入心。

第二展場是位於楊牧就讀的花蓮高中對面，同樣具有濃濃古風的日式老屋「郭子究音樂文化館」。以「OKEN．藝術心靈的啟蒙」為主軸，除了闡述楊牧海的想念、自然的啟示、詩的端倪、詩意光廊等，更打造楊牧書房場景，以及《他們在島嶼寫作：朝向一首詩的完成》楊牧讀詩短影片。在清幽恬靜的小小空間，聽著詩人以醇厚溫潤的嗓音讀出對大自然的禮讚和生命的無窮韻味，感動之餘，還是感動。

現代社會浮動而混亂。迷茫中，你我都需要尋找一方澄靜心靈的角落、安身立命的所在，與重新出發的力量。人文素養奠基於閱讀的無遠弗屆，詩歌和繪畫是帶我們翱翔天際的翅膀，而細細傾聽內心的呼喚，則是故鄉不變的守候。

如果你認識楊牧，來花蓮重溫詩人一生行跡吧！如果你不認識楊牧，正好得以一窺大師儒雅風範，相信也會和我一樣，被這場山風海雨深深打動……

《OKEN：詩的端倪》楊牧文學改編漫畫展

展期：2023年9月6日至10月29日

第一展區｜楊牧山風海雨的回憶

地址：花蓮文創園區第29棟（花蓮市中華路144號）

開放時間：週二～週日11：00～17：00（週一休館）

第二展區｜OKEN藝術心靈的啟蒙

地址：郭子究音樂文化館（花蓮市民權七街1巷10號）

開放時間：週三～週日10：00～12 ：00、14：00～16：00（週一、二休館）

本文摘自《看》雜誌第249期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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