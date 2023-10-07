楊榮文的一中主張 忽視事實且自相矛盾

【撰文／陳博志】

新加坡前外長楊榮文到台灣來演講，提出一些他對兩岸問題的主張。這些主張台灣也有某些人提過，邀請他來的人士可能也想用楊的言論來支持他們的主張。這些主張有的聲稱是為台灣好的策略，有的則講成是對國際情勢的專業研判。但把這些主張擺在一起仔細分析，就可以發現它們多半是只看一面的偏頗看法，而且有自相矛盾之處。本文擬指出這類主張中一些假設不當、立場偏頗、以及推論證據不足甚至自相矛盾之處，以免大家被這類言論誤導。

中國會愈來愈壞，台灣趕快投降或統一？

楊榮文先生最主要的主張是：台灣要趕快和中國簽訂某種一中的協議，時間不在台灣這邊，愈晚談的話條件會對台灣愈不利。這種主張暗含的基本假設是中國未來不會或不太可能變得更包容不同想法，也不會更不採用暴力對付別人，所以要趁早和中國談。國內有些偏愛中國的人士也明白或暗中採用這種假設。但從台灣人民的福祉來看，若中國真的會愈來愈壞，我們為何要和它統一？楊先生及其他人假設中國會愈來愈壞，而又主張要趕快投降或和它統一，是自相矛盾。

如果中國未來不會變得更自由和包容，愈早和中國簽和平協議或任何一中協議，也不會像楊先生或其他人士所主張那樣對台灣較好。因為比台灣更早和中國談判的例子已經證明較晚談判和簽約較好。西藏早在1950年代就和中國有協定，但很快就發生藏人被屠殺和西藏文化被壓制的情況。後來英國也和中國簽了香港50年不變的協定，但不到25年協定就被中國撕毀，而香港快速失去其原有的人權和法治。中國還一再承諾不願簽賣身契的台灣說：台灣可以得到比香港和西藏更好的自主權和被統治下的待遇。所以由歷史來看，愈晚和中國談會愈不利的說法是違背事實經驗的。

中國愈來愈強，台灣談判籌碼愈來愈少？

楊先生或有類似主張的人可能以為中國的力量將相對愈來愈強，所以台灣和它談判的籌碼將愈來愈少，因此能得到的條件會愈來愈差。但暫且不論中國是否會相對愈強，香港的例子充分顯示即使能先談而得到較好條件，中國變強之後仍會撕毀協定而把條件變壞。90年代曾有企業家請我建議李登輝總統，趁鄧小平先生有威望時，談一個鄧後的領導人可能不敢答應的好條件。我不認為可行所以未向李總統建議。但英國把握中國仍未很強時和偉大的鄧小平先生簽了協定，結果現在想要更偉大的習近平先生實質上已把那協定撕毀，稱之為歷史文件。可見早簽而較好的協定是沒有用的。

有香港這樣活生生的例子，竟然有人還主張說要在中國沒有變更壞之前趕快和它簽約，這如果不是腦筋不清楚，就是刻意要讓台灣人因為心急沒想清楚而掉入陷阱。製造緊迫感其實正是商人促銷和詐騙集團行騙的重要手法。十多年前也有推薦傾中路線的知名人士說，台灣只剩十年甚至一年的機會可以傾中利用中國，因而避免經濟停滯衰退。而十多年來我們卻可以不傾中而仍發展得比當年更好。所以大家不要再被這種緊迫感推銷和詐騙手法欺騙。

美國在利用台灣，最後會犧牲台灣？

楊榮文先生第二個重要主張是：美國在利用台灣，而美國最後會犧牲台灣。這也是很多統派人士慣有的主張。這種疑美論不是完全沒有道理，但卻有嚴重的偏差，就是誇大美國放棄或犧牲台灣的可能性，而忽視中國更可能犧牲甚至毀滅台灣的事實。用這種疑美論來主張站到中國那邊，就像是擔心堤防被暴漲之河水衝垮，而主張跳到滾滾河水之中就不必擔心堤防垮掉一樣愚蠢或自欺欺人。這問題有幾個元素，以下將分為台美之間是利用或合作、美國犧牲台灣的可能性，以及中國犧牲台灣的可能性三部分來討論。

1.台美之間是利用或合作

美國當然有利用台灣，但台灣也在利用美國。就像張三和李四做生意，兩人都賺了錢並不是誰賺了誰的錢，而是兩人合作共同創造出可以分享的利益，美國和台灣的相互利用也是合作，並創造及維護共同的利益。台灣需要美國的保護來避免被中國侵占，美國需要台灣守住第一島鏈來避免中國軍力更容易威脅太平洋和美國本土。

面對過去共產集團及現在某些反民主人權的力量之威脅，台美也要共同維護及推廣民主人權這共同理念。忽視這些共同利益和理念，而斷言只是美國在利用台灣，乃是無知的主張或很廉價的扭曲手法。二十多年前楊榮文先生和我在APEC會議做雙邊部長對談時向我提出，希望台灣繼續讓新加坡軍隊來台訓練，我至今仍不認為那是新加坡在利用台灣，而是雙方基於友好和共同理念而進行的合作。

2.美國犧牲台灣的可能性

但是美國和所有國家都一樣重視本國的利益勝於外國的利益，所以合作也不保證不會被放棄或犧牲。而國家和個人與其擔心被放棄而拒絕合作，不如強化自己對共同利益能做的貢獻，提高被利用的價值，就不會被犧牲放棄。台灣近年因為經濟發展和自由民主的成功，而對世界的共同利益有重大貢獻，又因為中俄的更獨裁化及更明顯的擴張野心，進一步威脅了民主國家的共同利益和理念，因此台灣得到了比以往更多的國際支持。任何人不看這趨勢而用1970年代的思維斷言台灣會被美國及民主國家拋棄，是不客觀的猜測，甚至是惡意的恐嚇。

台灣會被美國和民主國家棄而不顧的最可能原因，其實是台灣倒向中國。太多傾中的言論會使民主國家懷疑台灣合作的誠意和意志，以及台灣內部是否有人會出賣民主國家的機密和利益。某些人士積極大喊各種傾中言論，也許誤導不了多少台灣人民，但他們的目的之一也可能是要降低民主國家對台灣的信賴和支持。

而和中國簽訂某種一中協定，更將使中國可以振振有辭說台灣是中國的一部分，攻打台灣是中國內政。也就是說任何一中協議都可能被中國用來強迫別的國家放棄支持台灣。由此看來，這類美國會拋棄台灣所以台灣應傾中的主張，其實更像是要騙台灣自己走進不能得到美國和民主國家支援之處境的計謀。

3.中國犧牲台灣的可能性

就算種種國際變局使美國和民主國家有可能犧牲台灣，我們也要考慮台灣若投向中國，被中國犧牲的可能性是不是更大。姑且不論中國可能加到台灣人身上的獨裁和反人權措施，只就國際對抗的問題來看，中國為鬥爭而犧牲台灣的可能性也比美國犧牲台灣的可能性大。不管靠向哪邊，台灣都是美中爭霸或民主與集權國家對抗甚至打仗的最前線。美國至少在口頭、民意理念、以及法律上，都說要支持台灣的安全，中國卻常說要血洗台灣，留島不留人這種話。只猜疑美國可能犧牲台灣，而假設中國會珍惜保護台灣人民，是很不理性或很不誠實的。

像楊榮文先生這種傾中的主張，也常假設美中是在爭奪全球霸權，而中國必將勝出，所以不只時間不在台灣這邊，中國也因必勝而不必犧牲靠到中國那邊的台灣，反而必輸的美國可能犧牲台灣。但現在世界並不是美中爭霸，而是民主國家要對抗想控制世界的中俄等非民主國家，中國在這對抗中獲勝的可能性其實也不大。

不是美中爭霸，而是民主和集權的對抗

過去百年美國確實是世界上最強大的國家，並主導建立很多國際規範和秩序，但美國極少強制支配或統治其他國家。而中國現在的態度卻普遍被認為是要支配其他國家。所以現在的情勢不是美中在爭奪某一種固定意義的霸權，而是中國要爭取並擴大霸權的權限。李光耀先生曾說，如果要有一個霸權他寧願那是美國而非中國，因為美國是個溫柔的霸權而中國不是，中國動不動就說你讓13億人不高興，而要用其龐大的人口和市場脅迫別人。這種要改變世界秩序而讓別人聽命於他的態度，使中國成為所有民主國家的威脅。所以現在不是美中對抗爭霸，而是民主國家和想支配別人之集權國家的對抗。在這對抗裡中國沒有比較大，也少有勝出的機會。

中國即使結合俄羅斯、北韓和其他獨裁國家，其人口和力量總和仍遠不如不願被它們支配統治的國家。而獨裁國家即使討厭美國，也不願被中國或其他國家支配，所以獨裁國家的獨裁思想使它們並不容易真的形成整體一致的力量。獨裁國家集團有能力一直在其他國家內外製造事端，但其內部矛盾使它們難形成一個統治全球的力量來打敗民主國家集團。只拿中國和美國相對實力的改變，來說美國或民主國家必敗而台灣必會被犧牲，是未看全球大局的偏差推論。

楊榮文先生感性地說感謝台灣也理解台灣人民拒絕中國的理由，這感性使他這些要台灣投入中國的主張好像是善意的建議，但依前面的各項分析，他的主張並不是建立在對事實乃至對李光耀先生的正確了解。所以他的主張即使是出於善意，也一樣是錯誤而有害的。新加坡人士如果對台灣和民主國家乃至對他們自己的人民有善意，希望他們能與台灣和其他國家合作，說服並幫助中國走向更民主和包容的方向，而不是對美國和台灣挑剔批評，卻不敢談論中國的不當之處，反而勸大家屈服於中國的壓力，而變相鼓勵中國繼續脅迫別人及他自己的人民。

本文摘自《看》雜誌第249期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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