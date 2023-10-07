受天使資金青睞 趙柏群打造古典吉他師資孵化器

【撰文／謝平平】

近年，許多科技、生技等新創事業靠著天使資金茁壯，並躍上國際；而藝文產業多採私人基金會、國家計畫補助方式，獲得發展經費。但成立於台中的「米可音樂藝術學院」長期推廣古典吉他，名聲響亮，創辦人兼執行長趙柏群為古典吉他事業擘劃出完整布局，也成為天使資金罕見的投資標的。

因絕美音色放棄學業

當趙柏群計畫前往日本學習古典吉他時，奶奶就經常透露她的擔心，因為藝術在上一代的眼中，從來不是吃飯的傢伙。但趙柏群鍾情於古典吉他音色，在高中聯考（今改為會考）前，就決定改讀補校，終生以古典吉他為職志。

「古典吉他的音色，太迷人了！」古典吉他發源地在西班牙，因此又稱為西班牙吉他，其與民謠吉他琴弦材質不同，結構也稍有不同，常有民眾以為換上尼龍弦，民謠吉他即可變身古典吉他，又或者誤認為換上鋼弦，古典吉他就能充當民謠吉他，其實這二種樂器除了器形相似，音色、演奏方式都不相同。

趙柏群表示，古典吉他的音色與人聲頻率接近，因此多以獨奏為主，極少為人聲伴奏，而民謠吉他正好相反，是早期校園歌手的隨身伴奏樂器。

一甲子前，日本國際新堀藝術學院創辦人新堀寬己發展出古典吉他合奏系統，與西班牙大相徑庭，從該學院畢業的趙柏群表示，新堀寬己央求製琴師打造出高音、中音、倍低音古典吉他，自成一格，至今仍是亞洲學習古典吉他的不二選擇。

從音樂人轉為創業者

趙柏群自日本歸國後，父母鼓勵他繼續前往西班牙學習，「學音樂非常花錢，我算過從小到大，大概投入1,000萬。」他不願再增加家中負擔，2008年，以70萬開始了創業之路。

當時的古典吉他師資鳳毛麟角，教室一週開課5天、每天上課4小時，扣掉房租、水電等固定支出，淨收入可達4至5萬，日子相當愜意。

2012年，音樂教室擴大經營規模，許多年輕老師在此落腳授課，趙柏群提供就業機會，父親也贊助有潛力的孩子出國。他開玩笑說，父親大名「育苗」，而自己名為「柏群」，註定從事百年樹人的事業。

2014年，開始有學生從海外學成歸國，米可吉他聘為正職老師。歸國人數的增加促成了米可吉他第二次轉型，趙柏群也開始將注意力從表演、教學，轉到財務會計、經營思維的學習上。

趙柏群（左）與美國威士康辛州立大學專任吉他教授Rene Izquierdo（右）合影。米可吉他提供

從音符到數字 進軍國際不猶疑

米可吉他每年固定舉辦音樂會，也受邀到各地演出，除了教學與演出，趙柏群積極發展全方位師資培訓系統，並開始著手籌備古典吉他檢定比賽，代理國外知名樂器等。他如此積極經營、布局的原因，與父親生病有關。

國中時的趙柏群，曾因學習古典吉他遭到家族通力反對，但父親力排眾議、助他踏上實現夢想的道路。2016年，父親因病倒下，趙柏群選擇接棒，上午到父親公司主持經營，下午則到米可吉他開會，每週還繼續跟父親報告公司業務，他希望父親能看到當年支持自己的回報。

趙柏群建立起一套考核老師生命週期的方法，「學生跟隨老師三年，才算合格。」但他發現，生命週期數字正在逐漸縮短，因為現代孩子受到科技產品的吸引愈來愈嚴重，加上少子化，影響比COVID-19疫情更大，「以前的孩子可以花一小時去理解、彈完一首曲子，但現在很難。」

因此，他不再考慮以往的一對一授課，而是依照學習深淺、演奏方式來規劃多種教程，如：主修課程、合奏課程、重奏課程等，使選擇性增加，趣味也加倍。

而少子化同樣帶來師資短缺問題，趙柏群與新堀藝術學院共同開設全方位培訓體系，從學習到就業一條龍，也是當今企業爭取人才採用的「保證就業」策略。他解釋，藝文人才就業機會本就不多，即使成為職業音樂家，也很難養得起經紀人，自己出面談演出價格，多少影響音樂純粹性。

他期盼，米可吉他能夠扮演平台角色，讓喜愛音樂的老師不用為了薪資而奔忙，學生也能獲得完整而鼓勵性強的教學品質。

音樂會演出充實老師內心 兼行銷品牌

為了鼓勵學生，米可吉他舉辦大大小小的表演舞台，每半年舉行親子座談，聊聊孩子的表現，趙柏群希望家長相信孩子，他從自身經驗中，知道孩子的表演、得獎能為他們留下無形勛章，未來遇到困難時，這些曾經的光芒會不斷鼓舞他們。

從米可吉他創立該年，趙柏群就舉辦「把愛找回來」音樂會，一場音樂會成本上百萬，若無贊助，打平都是難事。趙柏群分析，教學者需要不斷地付出、掏空自己，但演奏音樂，則會不斷地灌溉教學者，是平衡的良方。

不只滿足學生、老師的內心需求，音樂會也是品牌行銷的一環，因此即使壓力再大，他仍年年舉辦。今年10月14日起，米可吉他將與布農族歌手王宏恩在台灣北、中、南共同演出「好好吸呼」音樂會，是古典吉他與流行樂相當罕見的合作。趙柏群試圖打破古典吉他界的範圍，盼由音樂會相互吸粉。

國內市場之外，趙柏群也計畫進軍海外市場，包括明年與國際吉他交響樂協會（International Guitar Orchestra Association，簡稱IGOA）共同舉辦合奏、獨奏檢定，2025年在上海舉辦古典吉他合奏大賽，接軌國際，預計將大大提升米可吉他品牌力。

米可吉他室內樂團2019年赴波蘭演出。米可吉他提供

天使資金挹注千萬

趙柏群回顧過往，自己的路走得並不輕鬆，事業體完整規劃、提前布局，都是想告訴家族成員，藝文也能是一門好生意，而他的熱誠也獲得企業界財報教主林明漳（MJ）的青睞，在2019年挹注米可吉他千萬資金。

2022年，米可吉他成為日本新崛藝術學院在台唯一分校，課程設計方案從獨奏、合奏、重奏等技巧練習到市場面的實務與經營，都在其中。

他坦言，現今大專院校音樂科系畢業生很難適應音樂教室的環境，因為除了絕佳技術，他們大量學習的是音樂史、樂理等，「比較像考古，無法變現。」音樂教室的老師需與學生、家長直球對決，除了技術與教學熱誠，引導與溝通技巧是能否在音樂教室存活下來的重要技能。

米可吉他除了音樂教室、樂器銷售有進帳，成立分校、舉辦音樂會都所費不貲。趙柏群坦言，成立分校非常燒錢，去年虧了近340萬，但他強調自己生性樂觀，認準的路哪怕投入全部身家，也在所不惜。

疫情解封後，他已飛往中國大陸尋覓合作地點，包括溫州、重慶，「人生不是來享受的，我的幸福不是物質獲得滿足，是來自父母的相信與支持。」趙柏群大步前行，也小心謹慎，如同父母給他的愛如此大方，他絕不能恣意揮霍。

本文摘自《看》雜誌第249期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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