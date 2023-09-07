中國面對的最大問題是失去希望

【撰文／陳博志】

最近中國官方發布的青年失業率超過兩成，青年真正沒工作的比例，一般相信要更高很多，很多人乾脆躺平不再努力，或者專靠父母生活做職業子女。這種現象不只表示中國經濟現況和前景不好，也很可能引發更嚴重的社會政治不安。對未來保持高度樂觀的希望，是中國政治經濟的重要支柱，但現在人民正在失去希望，中國政府若不在各項基本面務實改進，未來的發展和穩定將遭遇甚大的風險。

中國其實就是一個超大的泡沫

很多年前有位在海外的中國學者跟我說，中國其實就是一個超大的泡沫，許多方面都是藉對未來超乎實際的希望，來吸引更多努力和投入，而把成長撐在一個很高的水準。經濟泡沫是其中最明顯而且關鍵的力量。當預期成長率很高時，國內和國外來的投資就會很多，使生產能力快速增加，進而使經濟真的快速成長，預期自動實現。而這快速成長又可帶動不動產和其他的新投資，也使人們樂觀地希望明天會更好，因而願意忍受當前的專制、貪汙、不公平、以及缺人權等等問題，從而使政治社會維持穩定。

現在失業率高漲和經濟成長率下降使年輕人失去希望，低成長率和國際情勢使國內外投資者失望，習近平要長期甚至到死都獨攬大權的可能性，也使很多嚮往自由民主或是想爭奪權位的人失望。支撐幾十年大泡沫和政治社會架構的希望既然大幅下降，就像房屋的大樑、大柱子短了會倒塌，中國若不配合做大幅的結構和心理改革，原有的大政經社會架構可能會倒塌。

中國存在很多方面的不公平和貪汙腐敗問題，也缺乏自由民主法治，對人權保障不足，中國所得、財富以及利益的分配也很不平均。但這幾十年來中國人民能夠忍受，除了因為共產黨高效率的高壓控制之外，也因為人民對未來有很樂觀的期待或希望。現在別人拿高薪，幾年後我也可以拿；現在別人特權貪汙，幾年後也會輪到我。所以多數人選擇忍氣吞聲，願意按現行的架構或遊戲規則來追求自己未來的發展。

現在對未來的希望下降甚至破滅，很多人將尋求其他的做法，中國若繼續鼓吹原來高成長等等希望，只會讓人民更失望。中國若要維持穩定，也不能以穩定它現有架構為目標，而是要設計一個新架構，使它能容許人民有新的努力方式，也能讓人民產生可以掃除目前各種壞現象之希望。

中國股市和房市還有「希望」？

希望的改變所能產生重大影響，在股票市場最為明顯。當某支股票被認為要繼續上漲時，很多人就會想買進以獲取未來漲價的利益。即使大多數人都知道那家公司沒賺錢、也不值得那麼多錢，很多人還是會買，因為他相信未來會有人用更高價來買，所以即使公司不好，買股票的人還是可以賺錢。於是有些股票就可以在這種對未來不見得正確的期待下，繼續上漲到很不合理的價位。

而當人們的預期轉成股價要下降時，人們的行為就會反過來爭相拋售股票，以避免成為最後一隻老鼠，股價就會快速下跌，失望也自動實現（請參閱：陳博志，《看》雜誌第4期本專欄，〈泡沫經濟的大笨蛋理論〉）。其他方面藉樂觀希望支撐的發展，道理也是這樣，希望大幅下降時發展情勢就會逆轉。

不動產市場的泡沫和波動原理和股票市場類似，但其存在期間和破滅後的傷害卻可能更長更大。而中國目前正面臨不動產市場長期成長和上漲之後很可能要逆轉的情勢。多數大都市的房價在下跌，極大的不動產事業如恒大和碧桂園都已出事。以前中國一些都市不動產下跌時，可以在其他城市再點燃泡沫，但現在已近乎全面出問題，恐難用炒熱其他地區的不動產來避免整體不動產泡沫的破滅。

中國多年運用超出正常比例甚多的投資以及不動產開發來拉高其經濟成長，這些提早的投資開發，現在極可能要以大量的資產閒置、跌價以及長期投資低迷來償還。勉強要再支持不動產產業和泡沫，只會使將來問題更大，而中國將來卻很可能更沒有能力對付這個問題。中國要誠實面對人民發大財、甚至自己有房可住的希望破滅，建築投資的下降也拖累整體經濟成長率，而降低大家對經濟成長發展的希望等等實際問題。

不動產之外的投資也會形成希望和現實連帶下降的惡性循環。不動產和國際情勢造成的低成長，依經濟學的加速原理，會因為沒必要有那麼多生產設備，而使投資進一步下降，並使成長率和希望再進一步下降。

中國對外貿易、對內政治進退失據

中國在經貿上目前受到國際批評乃至抵制的主要原因，是中國多年來採取了很多不公平的貿易產業政策和行政干預，以及中國藉其經濟和軍事力量對其他國家的敲詐恐嚇。但中國似不太願意檢討改進它的政策，反而想用管制原料出口等方式來升高經貿衝突。這也恐非正確的做法。

中華人民共和國的前前身大清帝國當年和英國開打鴉片戰爭前，名將林則徐認為英國人不喝茶就活不下去，所以只要不賣茶給英國，大清就可以戰勝。當時也有一種說法說西方人的腿無法彎曲，只要在地上撒豆，他們跌倒就難爬起來，大清就可打勝仗。中國現在要和西方對抗的想法沒有這麼離譜，但一樣太一廂情願。這種對抗方式無重大效果或失敗時，人民只會更失望。

在政治方面，很多外國人當年希望中國經濟發展之後能變成自由民主法治而尊重人權，也有很多中國人抱有這種希望。但中國近年來國內、外政策的演變，並未朝這希望發展。包括習近平修法連任及對待異己和香港的做法，以及對外國的強硬作風在內，對中國朝自由民主發展的希望也幾乎消失，國際社會要防堵中國的侵略，中國人民也要逃離中國或勇敢起來反對貪汙、不公以及極權統治。即使是中國共產黨員、甚至中國高官，也可能因為理想或因為被鬥爭排擠，而失望到想要採取不同的行動。

「稱霸世界」可以鼓舞民心和希望？

很多人判斷中共中央在這種情勢下，可能以民族主義、外國在欺壓中國、以及中國將要稱霸世界等說法，甚至不惜發動戰爭，來鼓舞民心和希望。但這也是很難成功的方法。中國可以或即將稱霸世界的說法，主要依據是所謂「東升西降」，說美國已稱霸一兩百年，霸主該換人做了。這說法像算命的說法，更像是漢朝黃巾之亂所用的「蒼天已死，黃天當立」口號，是迷信而非科學或有證據的說法，有點知識和理性的中國人很難相信而由此產生希望。若真有很多中國人相信，其他國家就會更擔心中國對外的侵略威脅，而使中國更難發展。而某種想稱霸的行動失敗時，必有更多人會更失去希望而不是擁抱義和團式的希望。

美國的霸權確可能漸漸下降，但那不是因為某個上天定的兩百年期限已到，而是全世界都在發展並走向自由平等，不再可能由一個國家指揮乃至統治所有其他國家。美國百年來的霸權也不是高高在上統治其他國家。美國確實主導了百年來的國際新制度發展，但那些制度不管對錯，美國自己都要平等遵守。美國的權威現在下降的主要原因，乃是很多國家都在興起而可以和美國有不同意見，而世界則在走向多個力量和國家並存的平等狀態。這種新情勢顯示，中國若想違背潮流而成為美國和歷史上任何國家都不曾擁有，而可指揮控制其他國家的全球霸主，那一定會失敗而且對中國人民造成很大的傷害。

中國經濟最近遭遇不少困難，美國諾貝爾經濟學獎得主保羅‧克魯曼（Paul Krugman）和其他人說中國陷入了所謂中所得陷阱，不易再快速發展。國家到了中所得之後確會面對很多困難（請參閱：陳博志，〈中所得陷阱的成因和中國的現狀〉，《台經月刊》，46卷10期，2023年10月）。但中國現在最重要的問題還是失去希望。

中國過去幾十年因為更早期低度發展時積蓄了不少未用的能量，又得到好的國際時機，且大膽運用不公平政策，所以經濟得以快速成長，但其中很多因素已經改變或消失，中國已成為中所得的大國，必須改採不同的發展政策，也要平等尊重其他國家及自己的人民。高成長和統治別人都不是可行的目標或希望，要讓人民有得到自由平等繁榮的高品質生活的希望，讓其他國家有得到一個不威脅侵略的鄰國之希望，才是中國正確該努力發展的新希望。

本文摘自《看》雜誌第248期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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