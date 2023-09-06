林育生翻轉24年虧損 圓山大飯店用歷史說故事

【撰文／曾允盈】

最能代表台灣的地標，除了台北101、總統府，當數高聳在劍潭山上的「圓山大飯店」（The Grand Hotel），大紅色的宮殿式建築，氣勢輝宏。

圓山大飯店的前身，是完工於1901年的台灣神社，比1915年完工的台灣總督府（今總統府）還早14年，從選址到建築都以最高標準施作，依山傍水、居高臨下，俯瞰整個台北盆地，地址位置絕佳。

從20世紀的第一年開始，圓山大飯店見證台灣每一件重大事件。戰後國民政府接待各國元首、舉辦國宴都在圓山，可以說是台灣近代史的縮影。頂著「台灣第一座國際觀光飯店」的光環，1967年獲得美國《財星》（Fortune）雜誌評為世界十大飯店，然而，罕為人知的是，名聲響亮、光環閃耀的圓山飯店，其實經歷長達24年的嚴重虧損。

▲林育生接任董事長，帶領圓山大飯店開創新局。葉俊宏攝影

2019年3月被指派擔任圓山大飯店董事長的林育生，是企業家，也是專業經理人，創辦芝林關係企業，為博成科技公司營運顧問。他在低谷接手，卻攀上高峰，帶領圓山大飯店開創新局，也揭開了圓山神祕的面紗。

危機：陸客不來，四成營收蒸發

2019年8月1日，中國當局發布「限台令」，暫停陸客來台自由行，團體旅客也陸續限縮，接著年底便爆發新冠病毒疫情，陸客轉瞬歸零。

林育生談起當年仍不勝唏噓：「我來的那年是圓山最糟糕的一年，業績史上最低迷。陸客不來對台灣影響有多大？原來18億收入中的四成，大約8億馬上就不見了。」

但是那一年，卻是圓山大飯店二十幾年來第一次賺錢的一年！

由於圓山大飯店是隸屬於交通部的國營企業，固定更換管理者，很難有永續的人才培育或經營規劃。加上旅宿業與其他企業不同，是高度勞力密集、高度競爭的行業，和服務對象是直接面對面，來這裡的人會想要得到好的服務。林育生細數接手前的困難重重，「我來是要讓圓山有競爭力。」

面對陸客不來，長年虧損，林育生調整策略，將消費目標轉向國內旅客，並一手將圓山大飯店的競爭力定調在「文化」，圓山不只是一間飯店，更是一個文化場域，一個文化地景。

「所有企業經營原理都一樣，要想出你的特色，沒有特色雖然可以經營，但會非常辛苦。」圓山大飯店最大的利基點，就是這七十年的歷史，有很多故事、有豐富的文化底蘊，很多人對它好奇。林育生直指核心，果然讓它躍升為國旅的熱門景點。

轉機：文化利基，用歷史翻轉圓山

2019年9月，林育生首創文化導覽，開放「西密道」推出「探索圓山文化之旅」，三個月就吸引5萬人次參觀，營收年增5%，圓山首度轉虧為盈。2020年1月，創下圓山營業額歷史第二新高，單月賺了2,200萬。

2021年3月，接續開放「東密道」與「孔二小姐故居」。孔二小姐本名孔令俊，後改名孔令偉，是孔祥熙與宋靄齡的次女，也是蔣宋美齡最疼愛的外甥女。在跟隨蔣宋美齡移居美國之前，一直住在圓山大飯店東側，一棟依山而建的二樓半建築裡。

2022年恰逢圓山飯店70週年，林育生開放12樓總統行館，歷經電梯動線修改、人潮動線安排等大工程，也和「鏡文學」合作出版《紅房子》，讓社會大眾又一次窺見祕密圓山。

「我們最大的幸運來自文化導覽，各年齡層客人都有興趣，每個年齡的客人都來了！我們有不同方案，你可以來穿五○、六○年代的旗袍，也可以來玩密室逃脫解謎遊戲。」圓山飯店也成為舉辦跨年派對最成功的飯店之一，2022年12月31日以DISCO為主題，總共賣出1,700張票，邀請賓客在七彩霓虹燈與絢爛的台北101、美麗華煙火下，重返八○年代，甚至被形容為最時尚的跨年派對。

圓山飯店接待過111位國家元首，有歷屆總統宴客的三、四百道料理。「這些國宴料理，是大家都想要的文化體驗，我們怎麼復刻？我常和朋友開玩笑，以前只會有一位總統請你吃飯，以後你來會有七、八位總統招待：前菜可能是蔣介石的喜好、湯品可能是嚴家淦指定、還有馬英九偏好的牛肉麵等。餐盤就是國宴餐盤。」林育生笑言：「吃快沒關係，但不能打破碗！」

林育生證明文化元素跟觀光事業相輔相成，也塑造圓山親切的形象。以前的飯店高高在上，現在每個人都能走進來，享受舊時代的故事與氛圍，林育生鼓勵國人善用這樣的文化資產，「因為歷史需要大家共同創造。」

▲圓山推出國宴文化餐，民眾有機會一嘗國宴料理。圓山大飯店提供

願景：推動全民共享文化財產

重新整頓之後，圓山飯店的客人組成大有不同，「以前圓山和國人很疏離，沒有針對國內旅客做訴求。過去中國大陸、日本旅客各占約40%、35%，剩下25%包括其他國際旅客，和不到10%的國旅市場。」林育生緩緩說道。

2023年上半年，圓山飯店的客群大幅翻轉，國外旅客四成，國內旅客占比高達六成。對圓山而言，國外旅客會住相對高的房價，因此國外旅客越多，收入相對較高。但林育生胸有定見：「但我們有一種使命，這是國家的飯店，應該讓國人有更多機會親近。收入可以相對少，但價值會永續。」

即使因應基本薪資調高，也承擔物價的波動，包括平均食材上漲17%、電費增價10%，圓山在2023前半年的營收仍達到了6,000萬。

近日圓山飯店和台北流行藝術中心合作，推出跨場域、跨時空的「時差旅行」。林育生特別提到，台北流行藝術中心是現代感很強的建築，和古典中國特色建築的圓山，在藝術、文化、建築特色、都會景觀上，呈現出國家社會發展中，新舊兩端的風貌。「我們想鼓勵國際人士和國人，到台北來一場藝術之旅。除了建築，包括更多有趣的表演內容。」

價值：疫情期間為台灣點燈

如今想起圓山，不少人聯想到疫情期間，圓山飯店多次點燈，為疲憊的台灣人民點亮希望。「大家都對未來茫然的時候，點燈的行為深具意義。其實圓山500個房間就是一個開關，所以是負責的同事們，分別把每一間房間燈或關上、或打開，所有人一起去完成的。」

沒有半個客人的飯店內，同事透過點燈祈求平安，致敬醫護人員，為台灣加油，也成為彼此的激勵。意想不到的是，除了感動國人，也成為海外的話題，不少國外通訊社使用圓山點燈的照片，讚嘆疫情籠罩下的台灣，「在艱難時刻溫暖很多學子和僑民，應該就是我們最大的價值。」

度過艱難的2019年，再逢2020年2月鑽石公主號帶來確診足跡之後的低谷，等了半年好不容易疫情趨緩，又遇2021年的全台三級警戒，禁止內用餐飲，飯店成為空城長達半個月。林育生感嘆：「從最高點跌到最低點，再到最高點又跌落，我經營企業還沒見過這種情況，這是第一次。」

所幸，林育生帶領圓山大飯店力挽狂瀾，國人才有機會一窺圓山飯店的神祕面貌。確實，超過一甲子的風華，14層樓高的華麗宮殿，曾經是平民百姓遙不可及的夢想，如今已經成為新奇流行的觀光景點，旅客可以走訪百年金龍、東西密道、梅花藻井、大缸花、文化走廊，感受不同時期的台灣文化，與圓山大飯店一起譜寫歷史。

本文摘自《看》雜誌第248期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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