人最大的心理障礙：恐懼損失

【撰文／林茂昌】

這個話題其實筆者已經從不同角度談過好幾次了，但每次看到朋友陷入這個投資行為上的謬誤，就忍不住要再談一次。

害怕損失源自天性

我有好幾位朋友，理念上完全接受長期投資，也知道只要用合理的價格買下好股票，或是乾脆買「指數股票型基金」（Exchange Traded Funds，簡稱ETF），然後長期持有，就可以享受投資的果實。但實際上，他們卻做不到。往往不到半年的時間就買進賣出好幾次，整個心思都被綁在股市的漲跌上，哪有可能長期持有？而頻頻進出，績效通常乏善可陳。

有些行為學派的書籍，喜歡把「害怕損失」這個投資謬誤歸咎於人類的遺傳，根植於我們的DNA，很難改變。這個遺傳，雖然可以適應大自然弱肉強食的環境，卻不適合股市。舉例來說，在遠古時代，當我們看到獅子出現時，本能就知道要趕快逃，保命要緊。只有警覺性高，順利逃跑的人才不會被獅子吃掉，才有機會把基因傳給下一代。因此，我們現代人身上都保有這樣的基因：遇到危險時，本能地逃命。

本能反應剛好是股市的賠錢公式

而在股市裡，這個本能反應依然發揮作用。譬如說，如果我們知道股市即將有重大利空來襲，我們就會三十六計走為上策，保命要緊，其他的都不重要。一直要等到利空結束，危機解除了，我們才會試探性地再度投資。遇到危機就恐慌逃跑，等危機解除後又貪婪買進，這樣的行為在股市裡，剛好就是賠錢的公式。

因為股市和遠古時代的草原有一個很大的差異：股票必須有人接手，你才逃得掉；而在危機當中，你只有用更低的價錢殺出，才會有人接手。此外，當危機解除，大家都認為可以買進時，你必須出很高的價錢去搶，才買得到股票。所以，為了逃避利空所帶來的虧損，投資人不惜一切低賣高買，反而造成虧損。這就是典型的過程。

有的投資人以為績效不好是因為手腳不夠敏捷，行情判斷不夠精準。因此，求助於技術分析、計量操作等工具，試圖透過大數據解讀市場，提早察覺市場的動態。這樣做或許可以些許提升操作效率，然而本質上的行為謬誤，卻完全沒有處理，自然也不可能顯著改善投資績效。

長期投資的利潤來自複利和風險承擔

如何跳脫這個本能謬誤呢？方法非常多：有機械式的定期定額投資法、有買進持有法（買進之後就不去管它)、還有一種叫雙帳戶法。所謂雙帳戶法，來自一個真實的故事，一位勤於理財的先生為家人和自己分別開設股票帳戶。一個戶頭是「自己的」，所以用心研究操作；一個是「家人的」，所以股票買了就放著，長期持有。大約二十年之後，那個「家人的」帳戶從不去管它，績效竟然遠勝「自己的」帳戶。道理很簡單：複利！由於沒有進進出出，所以複利發揮作用，效果遠遠勝出。

此外，股市的報酬，主要來自風險承擔。當眾人看到危險，爭相逃離時，此時進場買進的人其實是在承擔風險。但同時，也因為市場的恐懼不安，他們可以用很便宜的價錢買到好股票，獲得較好的預期報酬率。而這正是投資績效好的另一個關鍵。

很多人以為，成功的投資人好比武俠小說裡的高手，智慧與身手都不同凡響。高手總能夠洞察機先，輕鬆避開下跌。而他們一買進，股票就應聲上漲，財富滾滾而來。在這樣的想法之下，虧損就代表你腦筋不行，而且技不如人，否則怎麼會賠錢呢？越是這麼想，對虧損的恐懼就越加嚴重。因為虧損除了金錢上的損失之外，還會被別人認為你笨、你不行。這是難以忍受的心理壓力。最後，這種投資人就犯了嚴重的虧損恐懼症，反而更不容易擺脫績效不佳的命運。

用正確的態度面對風險

股市的報酬，從經濟分析上來說，反映著投資人所承擔的風險。承擔有意義的風險，才是投資獲利的本質，而其規模之大，超乎想像。據說世界第一張上市公司股票是1606年阿姆斯特丹交易所所掛牌交易的荷蘭東印度公司股票。投資人的資金就有如大航海時代的船隊，航行在世界五大洲。船隊在航程中要面對一波又一波的風浪，最後終於把利潤帶回給投資人。荷蘭東印度公司存活了將近200年，創造了全球最大的財富。

請想像那個大航海年代的投資人，他們的資金充滿了冒險精神，透過航海，到全世界各個角落去探險，最後成功創造無數的財富。以當時的科技，投資人不可能隨時掌握船隊的狀況，更不可能精準預測每一次出航是成功還是失敗。他們只能靠經驗和分散投資，不把全部資金放在同一個籃子，如此而已。重點還是承擔風險的精神。

要有耐心，不要害怕股市波動

我見過不少投資人，把省吃儉用所累積出來的第一桶金投入股市之後，對股市漲跌過度擔心害怕，輕則食不知味，重則整天魂不守舍，完全失去理智。在這種情況下，投資是不可能有良好績效的。此時最好暫時退出股市，讓自己冷靜下來。然後試著用分散投資、定期定額等長期投資策略，慢慢養成長期投資的習慣。只要有耐心，等複利發揮作用，就能享受投資的甜美果實。

本文摘自《看》雜誌第247期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第247期）謝謝！