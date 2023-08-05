精雕細琢高質感鋼書寫筆 「物外」收服國內外人心

【撰文／楊戎真】

要買一支高質感的筆，不用再到國外品牌中尋尋覓覓，台灣便有一個以「文字的重量」為訴求的文具設計品牌「物外YSTUDIO」，所製作的鋼筆、鋼珠筆，細緻的質感雋永悠遠、歷久彌新，擄獲不少設計師、企業人士、知名人士的心。

成立於2012年，由廖宜賢與楊格共同創辦的「物外股份有限公司」，今年邁向第11個年頭。儘管廖宜賢自嘲，物外在行銷上一直都很「佛系」且「被動」，但兩個設計師出身的創辦人，依舊在經營過程中揮灑出光彩。

找到鐵粉：堅持「文字的重量」

廖宜賢與楊格兩人均為設計師，創立品牌想要溝通的是「書寫」以及「文字的重量」，因此商品的研發便環繞這一主軸，推出的黃銅製鋼筆、鋼珠筆、自動鉛筆等，支支材質講究、作工精細且價格不菲。在書寫漸漸式微的當代社會，一支兼具價值與分量的筆，儼然是彰顯風格與品味的方式之一。

儘管時代一直在變，但物外的核心理念──「文字的重量」不曾改變。對此，廖宜賢表示，物外是一個有自己的想法的品牌，這是優點，但也可能是挑戰。市場瞬息萬變，但物外依舊努力做自己喜歡的東西，也因為這樣，吸引了一群被品牌概念感動的人。多年來，物外的主要客群為室內設計師、建築師、產品設計師、醫師、老師，以及對文字或品味有一定需求的人士，這些人都是物外默默經營出的鐵粉。

▲物外已是揚名國際的精品文具品牌。圖為其與日本職人合作推出的「蘭紋錺金具鋼珠筆」。物外提供

出國參展：出國轉內銷打下根基

創業第二年，物外便走向海外，當時跟著台灣創意設計中心（現為台灣設計研究院）出國參展。廖宜賢認為，如果在日本、歐美市場有好成績，回銷台灣會有更高的成功機會；假設海外市場不可行，物外也可以很快調整道路。

結果，出國參展一路順暢，法國的Maison & Objet巴黎時尚家居設計展、德國的法蘭克福展、美國的NY NOW紐約國際禮品展、日本的Interior Lifestyle國際室內時尚生活用品展等，都讓物外與海外代理商或通路結緣，促成後續的合作，並逐年帶來營收的增長。

目前海外營收約占物外總營收的七成五，商品銷售至全球約40個國家，紐約、倫敦、巴黎、米蘭、哥本哈根、東京、曼谷、香港、上海，乃至奈及利亞、以色列等，均可看到物外的身影。

海外行銷：環繞品牌核心的「細微過程」

廖宜賢認為，不管在國內外，參展都是「第一時間接觸到消費者」的好方法，可以獲得即時回饋。但參展只是開始，接觸到代理商或者通路之後，如何達成共識，讓對方喜歡你的產品並努力推銷，則是一個「細微的過程」，有方方面面的考量。

1.回歸本體，精鍊品牌Slogan

首先，立足海外的關鍵因素是「回歸本體」，必須清楚作為一個品牌到底要談什麼事情，要談的這件事情是不是可以讓不同國家的人、不同文化的人理解。因此，要能精鍊出簡短的幾句話，不能囉嗦。

例如，物外以「文字的重量」（The Weight of Words）作為品牌標語（Slogan），讓消費者迅速掌握品牌想要溝通的重點，「把概念濃縮成一句話，就是因為清楚知道在參展當下，買家停留在你攤位的時間可能不會超過幾秒鐘。所以我們希望可以在三秒之內講完品牌的概念。」

此外，文化隔閡是一個挑戰，如果能找到全世界普遍都認同的概念、適用的語彙，較能成功挑起消費者的共情。

2.研究競品，逆推尋找通路

此外，物外花很多時間觀察相關競品。廖宜賢強調，不只鎖定在筆類的品牌，因為物外體現的是一種風格與品味，因此競品不只是筆類，也可能涵蓋其他生活風格類，或穿搭配件類的物品，「在選品店裡，我們的產品旁邊放的可能是墨鏡，或一個威士忌杯。我們就去思考，怎麼樣讓消費者將這樣的生活情境串在一起。」

廖宜賢說明：「消費者不一定買筆、不一定寫字，但他希望透過一支筆來彰顯自己的品味或個人風格。我們會逆推，找出可能合作的通路。」因此，在國外參展時，物外會盡可能接觸相關競品，而一般展會上大家也都很樂意分享彼此的資訊，不管是市場端或其他面向。

3.掌握銷售回饋，積極與代理商互動

儘管海外多半透過代理商經營，但物外很重視與代理商的互動，並透過代理商掌握通路銷售反饋，以便調整產品線。物外會不定期與代理商舉辦一些活動，例如「寫一封寄不出去的信」，除台灣外，德國也舉辦該活動。此外，也會與國外網紅合作進行海外推廣。

▲物外更年輕化的商品，因應消費者不同的需求。物外提供

經營口碑：國內穩紮穩打

在海外有不錯成績後，物外順勢在國內也有不錯的推展，參展依舊是重要行銷方式，也發展企業禮贈品以及網路推廣。廖宜賢笑著表示，在疫情前，物外一直都是「佛系經營」，比較被動，沒有特別用力推廣，有通路主動想要合作，覺得調性契合就進行合作。

目前物外在國內有近30個實體通路，主要為誠品、巢．家居以及北歐櫥窗，企業禮贈品專案亦為大宗，電商則約占營收的一成。

1.透過群募接觸新客

除了參展，新品推出時，物外會透過「群眾募資」的方式行銷產品。廖宜賢表示，每次群募，都可以為物外拓展30%以上的陌生客群。

儘管大部分品牌不願做群募，因為與品牌的穩定性有衝突，且易被視為對自己的品牌沒信心，消費者會產生不確定與不信任感，但物外將之視為一種宣傳、接觸新客的方式。

廖宜賢坦言，很多人是透過「嘖嘖」募資平台認識物外，並成為忠實粉絲。做為一個超過十年的品牌，粉絲不擔心物外會跑掉，所有承諾過的事情一定會負責，因此群募更像是給粉絲的預購優惠。

2.修正品牌溝通方式

隨著品牌經營的深化，物外也會進行品牌修正，但核心理念不變，改變的主要是溝通方式。物外過去較少拍推廣型影片，2023年度推出的形象影片，則與不同領域專業人士合作，如台灣設計研究院院長張基義、知名法式主廚江振誠、國立臺北藝術大學舞蹈學院院長何曉玫、文物修復師蔡舜任等。這支暢談創作靈感的影片，與物外的理念自然融合，頗具渲染力。

3.突破既有產品線

在產品線上，物外也做了較大的突破。以往的產品比較簡潔，市場端甚至會覺得過於制式，但去（2022）年開始推出較為「年輕化」（Young Life）的品項，藉以展現不同的氛圍。例如今年8月推出色彩較為亮麗的「海洋永續筆」，廖宜賢認為，受眾不一定在年紀上有很大的差別，但會因應不同的需求而購買。

4.搜尋引擎優化

在文具類產品範疇中，物外相對高價且有質感，產品特別需要體驗，消費者才會感受到用心，所以早期幾乎沒有經營電商。但疫情的流行成為一個轉捩點，當海外實體通路紛紛關閉時，電商不無小補，儘管目前只占物外總營收約一成。

電商經營主要以搜尋引擎優化（SEO）觸及消費者。在奠基的過程中，物外會「想像客群的需求」來建立關鍵字，廖宜賢指出，除了原本支持物外的朋友以外，也希望觸及那些原本不認識，但實際上有機會喜歡物外的人，「想像他們會有什麼需求，可能是書寫端的需求，也可能是提升個人風格、個人品位的需求，穿搭的建議等。」據此透過官網上各類型文章，做關鍵字的堆疊與設定。

而透過數位廣告觸及新客，主要投放在臉書、Instagram、Google，並經營LINE官方帳號。廖宜賢認為物外並不是一個善於做線上宣傳的品牌，就是慢慢嘗試所有的可能性。

5.創造舊客凝聚力

除了上述推廣，廖宜賢認為，「創造舊客的凝聚力」至關重要。花很多時間來跟舊客做互動，是希望他們更愛物外，進而有可能買筆送給朋友，「因為筆是一個非常好的禮物，以這種方式來做口碑行銷。」

所有策略與方法，廖宜賢認為最終存續的關鍵，還是回歸對品牌核心的堅持，「能活下來我覺得有一點滿重要的是，我們還滿死腦筋的，就是很堅持在做自己做的事，不太過度追求紅利，不會說現在大家做什麼我們就跑去做。也因為這樣，我們吸引到了一群很棒的人。」

成功做到嚴守品牌核心，展現職人獨有的執著，讓物外在強調快時尚的潮流中，散發獨樹一幟的魅力，受到不少國內外消費者的肯定與青睞，吸引不少品牌與之聯名，包括霹靂布袋戲、知名皮革配件Alto、金馬獎、迪士尼鋼鐵人、英國知名通路Mr. Porter等，甚至傳承百年的日本職人都願意與物外聯手，打造出雋永、經典的商品。

隨著疫情成為過去式，物外年營收已突破3,000萬。廖宜賢經常提醒自己要堅持，不隨波逐流固然會面臨考驗，但就是「要忍住」，因為，很多東西會有一個勢頭，追求勢頭可能會在短時間內得到豐厚利潤，但也同樣可能在很短時間內就消失無蹤。

本文摘自《看》雜誌第247期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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