打造「飾品圖書館」 「冉冉」切入韓系時尚選品市場

【撰文／曾允盈】

2019年底成立，位在台北市信義區微風松高的第一家店，一開幕就做了300萬業績，隔兩個月馬上開了4家店，由台灣創業家打造的韓國飾品品牌「冉冉ZANZAN」，展店速度超乎想像。

目標客群（TA）鎖定在20至45歲的小資女生，這群消費力可觀的年輕女性大概對「冉冉ZANZAN」不會陌生。創辦人楊智淵自信表示，只要喜歡在台北逛街的女生，九成以上都逛過冉冉。

▲冉冉創辦人楊智淵對零售業相當嫻熟。葉俊宏攝影

連續創業家：精心打造「飾品圖書館」

世新大學財務金融學系畢業，楊智淵從小就很有生意頭腦。10歲就想創業，會到玩具店挑一些熱門商品，如扭蛋、模型、玩具車等，帶去學校賣給同學。出身軍公教家庭，楊智淵的家人起初很反對他做生意，認為風險太高，不如找一個鐵飯碗安穩度日。畢業後楊智淵先到公關公司上班，後來決定符合家人的期許，去服志願役。

軍旅生涯對他產生很大影響，除了存下不少積蓄，成為退伍後的創業資金，國軍的組織架構對他而言也很有幫助，有助於未來的品牌創業。不僅如此，當兵期間楊智淵還做網拍生意，去五分埔進貨包貨，再請媽媽拿去郵局寄貨。當時26歲的他，一個月可以靠網拍賺進20萬。退伍後憑著網拍經驗和資金創業，接連開了廣告公司跟服飾店。

楊智淵是連續創業家，創立「冉冉ZANZAN」之前剛離開前一個品牌，正在唸博士班的他，和老婆張淑美（May）聊到未來規劃，想起還有不少曾經共事的夥伴，決定成立韓國選品品牌，一起打拼。

張淑美創業前是髮型設計師，對時尚穿搭有獨到觀點，一年會飛韓國四趟，採買自己的穿著配件。兩人從飾品著手，卻不是一般的飾品量販，而是以「飾品圖書館」的陳列概念，營造充滿文藝氣息的鑑賞空間，一格一格的飾品展示猶如圖書館架上藏書，購物氛圍對了，和市場也做出區隔，立刻打開知名度。

閃電擴張：選品與選址眼光精準

就像多數流行品牌，「進貨策略就是老闆娘的眼光。」楊智淵形容，老婆做造型起家，每天都穿得像走秀。而關注歐美品牌的流行趨勢，就是日常的興趣。張淑美也因常跑韓國，就負責處理進貨、貨運，接下來報關程序打點好，第一家店開起來速度就可以加快。

「冉冉ZANZAN」第一家店開在微風松高，和品牌定位有關。因為信義區百貨公司類型多，客群廣泛，微風松高一樓的櫃位也有一定的人流。「每家店都有自己的試算表，我從人流去算，假設百分之一會經過我的店面，再抓會跟我消費的比例，就有基礎的營業額。」

接連開了四家百貨專櫃店，第五家決定開街邊店，半年後就開第六家，分別在人潮最多的忠孝東路和士林文林路，2020年過完年再開高雄店。2020年最多曾經開到22家店，可說是閃電擴張。

決定開街邊店，是因為要平衡百貨公司的帳款。熟悉零售業運作的楊智淵表示，百貨公司會押款，資金壓力比較大，有時應收帳款會達兩、三千萬，因此必須準備兩個月至三個月現金。街邊店則是租金壓力大，因此對於人流和客單的計算也必須清楚。

疫情攪局：月營收崩盤到100萬元

創業順遂，只是不幸遇到疫情。2020年COVID-19疫情來襲，很快就沒辦法進貨，楊智淵到處找貨來賣。只是當時以為疫情約莫半年就會結束，但卻錯估形勢，甚至在觀光區連開五、六家店。「賭一把可惜沒有賭贏，所以只好快速修正，把街邊店收掉。」2021年過年後，決定把一半的街邊店收起來，轉進百貨專櫃。

修正的策略奏效，2021年年頭回穩賺錢，楊智淵覺得接下來大有可為，沒料到的是，「三級警戒」的惡夢來了，5月宣布不能外食，「我一聽到三級，心都涼了。那天是禮拜六，我在上博士班的課，一整天都沒有心思聽課。」

當時楊智淵已經準備好開一家旗艦店，開店試營運第一天就遇上三級，當天的營業額是400元，甚至是員工自掏腰包充數的，楊智淵印象十分深刻。

隔日，楊智淵先盤點人力，打電話給房東，表示如果繼續收租金只能做到當天，「我很感謝士林店的房東，他有半年沒收我租金。那時候撐得很辛苦，我叫員工拍照，最熱鬧的士林夜市整條路只有我們家亮著燈。我和房東說，請他不要讓文林路最後一盞燈熄滅。」楊智淵苦笑説：「不是我不認真做，我站在門口，整晚只經過四、五個人。」

業績崩盤式下滑，最慘的那個月，冉冉將近20家店，整體業績只有100萬。楊智淵快速收掉剩下的所有街邊店，全部移往百貨，最後只剩下13間百貨專櫃店。「我一直覺得自己是男子漢，沒什麼難得倒我，當時卻陷入自我否定的情緒，很憂鬱，也會壓力大到跟家人吵架。後來想一想，歷經金融風暴、各種低潮都復活了，我絕對不能倒下。」所幸終於順利度過低潮，靠著全公司上下找貨源、賣水果禮盒，撐過最艱難的時期。

▲共同創辦人張淑美負責冉冉的選品。冉冉提供

切入服裝市場：進軍台灣最大韓系時尚選品

直到2021年11月，業績開始回穩，2022年8月大幅成長，每月銷售額達千萬，2022年底成長50%，今（2023）年上半年和去年相比，雖然店數較少，整體營業額還是成長30%。

盤點冉冉經歷疫情低谷，還能很快站穩一席之地的原因，除了最初的開店策略成功和定位相當精準之外，2021年加入衣服品項很關鍵。服裝的銷售比例如今占比約60%，成為銷售主力。從飾品圖書館切入服裝市場，冉冉的目標是台灣最大韓系時尚選品，可以一站式購足。

衣服品項中，超過半數經過再設計，於國外採購之後，送交工廠進行再製，以便增加冉冉品牌獨特的設計感，包括縫上品牌Logo，加上腰帶、水鑽，甚至修改版型。設計款就由冉冉內部兩位設計師，負責與工廠端對接。

楊智淵自信提到，設計款是與其他品牌做出差異的原因，市面上不會有同款。「成本的毛利影響有限，但跟同業差別就很鮮明，可以做出自己喜歡的樣式。我們嚴格把關，對廠商也有要求，拷克（即車布邊）都拷不好的廠商我不要，寧願多花一點錢，也不要找做出來品質不好的。」

品質必須是品牌的核心，不少快時尚歐美品牌，確實便宜但基本品質很難顧及。「雖然還是有一點瑕疵，畢竟鑽是人工貼、衣服是手工再製，我們也把售後服務做好，直接包退、包換，彌補品質上難免的瑕疵部分，漸漸在市場上也有很好的口碑。」楊智淵表示。

未來目標：開發海外市場多方合作

接下來就是往海外走，已有多個東南亞、歐美國家正在洽談。楊智淵認為冉冉目前的定位，可以是純飾品店面，也可以做複合選品，依據海外店面需求做規劃，如果本身是服裝品牌，冉冉就以飾品合作，如果是咖啡廳，冉冉可以作為複合選品店。

2021年底楊智淵因緣際會認識YouTuber賤葆，雙方合作成立公司「大紅可以」，協助網紅規劃自有品牌，推出首個品牌是旗下網紅晨晨的「ENROAR」，2022年開賣即造成轟動，第一檔預購活動做到系統當機。

楊智淵思考周詳，多年累積的創業經驗，對品牌早有長遠規劃。他笑著表示，要創業一定要有一個心態，就是這輩子不會停下來，創業就是會一直走下去，且創業者沒有休息的一天，「老闆是全天下最自由，也是最不自由的行業，有這個心理準備再創業也不遲。」

本文摘自《看》雜誌第247期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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