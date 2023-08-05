台南古城創新空間 黃亞男營造「南埕衖事」新舊對話

【撰文／謝平平】

近年，商業模式翻新的程度不斷加快，從異業結盟、複合式到各式軟體服務，新創公司的業務往往令人吃驚，從電動車龍頭特斯拉自我定義為能源管理公司，全球燈具大廠飛利浦（2018年獨立為Signify昕諾飛公司）在光成為傳遞訊息的媒介後，宣布自己為訂製照明系統服務公司，都讓我們一窺未來商業模式的不同。

2022年在台南開幕的「南埕衖事」，許多人說這是冰淇淋店，也有許多人不用冰店來形容它。從菜單上看，這確實是一家冰淇淋店，但這家冰店的建築卻是獨一無二，有知名建築師藤本壯介以台南巷弄為發想的白色樓梯，室內還原台南巷弄特色，植栽環繞的空中花園搭配著耳目一新的擴張網遮蔭，讓人邊吃冰淇淋，邊想不起這是家冰店。

全台七、八十家上市櫃公司的董座，特地前往參訪，總經理黃亞男如此定義「南埕衖事」──我們不是冰店，而是注入文創精神的新創產業。

藤本壯介對台南的想像

在台南忠義路的連排透天中，有鄭成功祖廟、玻璃行、美髮沙龍、水果店、咖啡店等，透露著在地旺盛的生命力。其中，一戶外觀為純白樓梯的建築，吸引著過客的目光，該棟建築原址為鑽石大飯店，1969年底開幕，營業24年，1993年歇業。

台南知名建商府都建設看好該區地段，接手後邀請日本知名建築師藤本壯介（Sou Fujimoto）為其進行初步的設計構想。

藤本壯介為日本中生代建築師，東京大學畢業後不久，隨即成立個人事務所，以武藏野美術大學美術館與圖書館（2010年）、House NA（2011年）等獨特設計受到矚目，被視為伊東豊雄接班人，設計案遍及全球。

藤本壯介曾參與台南市美術館、台中市「台灣塔」的國際競圖，知名的「佳佳西市場旅店」即是由他操刀設計，是台南相當成功的老屋改造案。

隨著該棟建築產權易主，他的設計也有所更新，但「樓梯」仍是主要的核心設計概念。向來被視為過渡空間的樓梯，人們可在此駐足、思考；於喧鬧城市中，可以望向藍天的樓梯，猶如打開內心對外的窗，更顯珍貴。

燠熱的南台灣，與這座純白樓梯相處最佳時間為傍晚，建議讀者可預約6點之後的導覽場次。

古城生意經 跳脫倚老賣老

COVID-19疫情襲捲全球，黃亞男剛從菲律賓回台，當時只有建築設計圖與空空如也的建築物，他因緣際會接下整體規劃。建城即將四百年的台南，美食、古蹟是城市觀光的最大亮點，國際建築師設計的純白戶外梯，加上室內八樓空間，是新與舊空間的對話。而黃亞男也認定，一座古城的生意經，不需從仿古開始，「若歷史會不斷向前堆疊，文化是否該不斷創新？」他訂下營運三原則：不瓜分老店生意、空間優雅、體驗台南，並四處觀察台南觀光客。

主打小吃美食？成本過高，加上在地小吃豐富多元，超過一甲子的業者比比皆是，這些具有歷史感的店家，如同老滷，使台南更加有味。

花了二個月四處走訪、觀察，街上許多觀光客拭汗排隊、擦汗吃美食，「我的老師說，只要是別人需要的事業，就能永續經營。」他決定以吹冷氣的冰淇淋店為主要營業項目，立刻招來團隊質疑，「你自己看一下，周遭有多少店在賣冰？」

從「南埕衖事」步行二十分鐘內，估計有近二十家冰店，但黃亞男非常篤定，冰淇淋與冷氣符合觀光客需求，更是吸引人們來此體驗新舊台南、創造記憶的最佳元素。

不但如此，他還大膽創立「收費制」，週間300元，週末再加50元，部分可折抵商品，將每名入場民眾的消費金額拉高至450元。

▲南埕衖事的義式冰淇淋。南埕衖事提供

台南獨家香氛 模擬巷弄的空間設計

這樣的商業模式更像美術館，藤本壯介的「作品」是永久展示，而室內空間設計則處處有著台南巷弄、生活的意象，說是在冰店吃冰看風景，更像是在美術館中享用冰淇淋。

而室內空間散發著微微香氣，令人尋覓再三。「南埕衖事」特請調香師以台南巷弄常見的茉莉、廚房傳出的胡椒香為主，調製台南專屬氣味，除了第一款「衖」（即「弄」的古字），還接續推出三款不同主題的香水。

「台南很有趣，即使是殘破不堪的日式老房子，仍有自我的風采。」黃亞男將巷弄體驗搬進室內，有高腳椅，也有矮小几凳；常有人看到泥牆上開的小洞，不自覺就把眼睛湊過去，泥牆旁的縫隙則模擬著巷弄殘破牆體。黃亞男笑說，人在巷弄中的行為很不一樣，鑽牆縫、偷看牆洞是許多人的兒時回憶，也是都市發展後難以體會的巷弄文化。

此外，室內廣播會定時響起，模仿小貨車穿梭大街小巷的生活日常，只是廣播內容從雜貨、廣告換成了台南的故事。剖半綠竹的天花裝飾，木製家具搭配時尚藤椅，天井濃濃綠意與復古的窗格，形成一幅畫，一幅台南老宅常見的景色。

許多來客喜歡坐在窗邊，看著藍天吃冰淇淋。

「絕不只眼睛看到的如此而已」

白天，黃亞男站在入口與消費者打招呼；關店了，他還站在出口，為路人解說。晚上8點，室內燈光已熄，還有路人站在紅燈籠下，聽他說著「南埕衖事」的故事。一般人或許不知道，這位笑容洋溢的男士就是經營者，也不知他曾在地產界呼風喚雨，不可一世。

他常以步行來觀察一個區段、一座城市，只要看到好建築，他會告訴自己，「絕不只眼睛看到的這樣而已。」並不斷鞭策自己，想出更多不同的好主意。

中部地產界認為黃亞男是個狂人，銷售屢有新意、業績長紅，建商對他的狂，也只能爭一隻眼、閉一隻眼。但在46歲上了一門課後，他從此放下事業，投入志工工作長達12年，現今從他眼裡已難以看到對過去的留戀，然而，成本計算、創意發想、徹底執行的功夫，都還在。

在他眼中，台南不是一座古城，而是百年文化的載體，體驗本身就是一門好生意。

他將「南埕衖事」打造為觀光客體驗台南新、舊文化的空間，目前已達損益平衡，雖然鬆一口氣，但觀光有大、小月，他仍每月仔細查看財務報表，不敢放鬆。

▲南埕衖事邀請周遭國孩童學生畫涼扇（良善）換冰淇淋。南埕衖事提供

傳承良善 企業需起而行

但黃亞男擔憂台灣社會價值觀的崩裂，因此，雖然開幕還頂著業績壓力，他仍推動小學生畫涼扇（良善）換冰淇淋的品格教育活動；並找尋台南優良店家，成為「納良地圖」的一員，錄製Podcast節目協助推廣，希望組成良善企業隊。

「惡的力量一直都存在，只要能揚善，就能維持大家心中的那份善良。」

過路的民眾，或許還是不知道他是誰，但會記得曾經在這裡體驗的良善。黃亞男不在意有沒有人記得他，他認為，除了賺錢，將善良傳承給下一代，也是目前企業必須起而行的行動。

本文摘自《看》雜誌第247期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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