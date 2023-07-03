公務人員考試的「協和號效應」

【撰文／林茂昌】

據報載，公務人員考試報考人數逐年下降，於是筆者查閱考選部的資料。果然，高、普、初、特考的報考人數高峰在2012年，達53.7萬人；到2022年只有21.1萬人，還不到2012年的一半。另外，日本和韓國似乎也有類似現象：根據「聖依／踏上韓國旅夢」在《天下雜誌》換日線網站的一篇文章表示，2022年韓國年輕人報考公職人數比5年前減少了27.5%；另根據《台視新聞網》溫偲柔的報導，日本2023年公職報考人數創史上第二低，擬祭出「無條件週休3日」吸引人才。

為何報考公職人數下降？

報考公職人數呈下降趨勢，主要原因，當然是政府和民間企業待遇的消長。一方面，隨著景氣復甦經濟發展，民間企業除了提供優渥的待遇之外，未來發展空間無限；另一方面，原本被視為「鐵飯碗」的公職，相較之下待遇平平，工作沒有比較輕鬆，加上制度相對僵化，升遷通常比較慢，而且有個天花板。就連公職最大的好處——安穩，民間大型優質的幸福企業也所在多有。

此外，公職考試競爭激烈，往往要花好幾年才考上（更多人甚至沒考上），筆者個人認為，也是報考人數逐年下降的重要因素之一。理性的年輕人會問，值得嗎？不再盲目聽從父母指示。

儘管報考人數逐年減少，公職考試的錄取率依然偏低。歷年來，除少數流動性比較高的職務外，錄取率通常在5~10%之間，少數類科甚至有2%的超低錄取率。在這麼低錄取率之下，考試的難度和競爭關鍵，就超乎想像。從命題開始，出題者就得費盡心思如何將90%以上的考生淘汰。其方法不外乎命題範圍廣泛，讓考生有讀不完的書；一份試卷有大量考題，讓考生難以在限定時間內答完；利用艱深冷僻題或最新時事題刁難考生；題目冗長，並在不起眼的地方埋藏答題陷阱等。也就是說，題目不只是考你懂不懂，還考你的「考試能力」。

公務人員考試為什麼那麼難？

但萬變不離其宗。命題老師如何設計題目呢？當然是參考國內外考古題題庫稍加變化而來。因此，考生把課本讀通、讀懂，只是基本功而已，離上榜還差得遠呢。國考上榜的人，幾乎都是把各類型題目做到滾瓜爛熟，可以在考場中單憑直覺，迅速又正確地作答。要做到這點，最有效的方法就是勤練考古題，把3年、5年、甚至更多年份的考古題做好幾遍，做錯的部分仔細檢討。最後還要多次自我模擬考，以適應考場環境和時間限制。

就是要不斷地演練，有點兒類似運動競技。國考高手就好比大聯盟明星球員，每天要花大量的時間練習，長期有計畫地練習，才能在上場時達到最佳狀況。只要有一段時間偷懶沒練，解題的手感就會退化。掌握此一要領的考生，若能持之以恆認真練習，多半一次或二次就考上。而不得要領，或者還沒把題目練到家的人，就像業餘球員，很難有機會擠進前10%。

業餘球員怎麼可能贏過專業選手？因此就有所謂的「萬年考生」出現。他們每年花很多時間準備，或許也讀懂了考試範圍的基礎知識，可是最重要的解題能力，卻只有初級程度，所以年年落榜。萬年之說也許太誇張，但花五、六年沒考上的人，並不少見。很遺憾，沒考上，就什麼都沒有。

諸君若有親朋好友的子弟投入國考，就會明白，那種身心煎熬，不是外人所能理解。落榜之後，明年要不要捲土重來？是一大難題。畢竟已經花那麼多時間準備了，一旦放棄，就是全部歸零，實在不甘心啊；但明年再考，若同樣不得要領，最後就是再浪費一年。如果決定不考，又怕去民間公司面試時，被問：「你履歷上有五年空白是怎麼回事？」你要如何把五年的國考經驗，解釋成個人優勢呢？對民營企業來說，那些解題技巧應該沒甚麼用處。

所謂的「協和號效應」

他們陷入了「協和號效應」（Concorde Effect）。行為經濟學探討人類諸多的不理性謬誤，其中最慘的，非「協和號效應」莫屬。協和號效應又稱為「沉默成本謬誤」（Sunk Cost Fallacy），指人在決定要不要做某一件事時，會因為過去已經投注大量成本，捨不得浪費，而決定繼續做下去，最後越陷越深。國際上幾個損失慘重的案子，就是犯了這個謬誤：從越戰、阿富汗戰爭、到協和號超音速客機案。英、法二國花費鉅資投資協和號超音速客機，他們很快就知道這種飛機的載客量少而且噪音過大，完全沒有市場。卻因為已經投入大量資源，不僅不願認賠，反而越投越多，終於深陷泥淖難以自拔。

多年落榜的國考生每年還繼續報考，就是陷入同樣的泥淖。總覺得已經花那麼多的心血，放棄可惜。他們以為每年都去考，總有上榜的一天吧！殘酷的事實是，如果沒有近乎瘋狂地勤練作答能力，在競爭激烈、高手如雲的國考戰場裡，可以說永遠與上榜無緣。這不是甘心不甘心的問題。

把過去的一切損失都拋諸腦後，當機立斷，勇敢地面對未來，才是跳出協和號效應的唯一出路！

本文摘自《看》雜誌第246期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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