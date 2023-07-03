「幸福良食」推行青銀共農 成為企業ESG最佳夥伴

【撰文／楊戎真】

隨著歐美國家對企業永續發展的關注，ESG也成為台灣上市櫃企業必須執行的項目，支持在地農業成為不少企業推行ESG的方式之一。以解決農村人力斷層問題為主的社會企業「幸福良食」，為此提供了「採購」、「志工日」與「認養田」等不同型態的合作方案。

成立於2015年的社會企業「幸福良食」，透過青農與老農共同生產的「青銀共農」方式，整合了台南地區約300公頃的農地，並培育約10位青農，所創的「幸福千千歲」也成為在地農業的聯名品牌，為地方農業創生，也為在地農產創造了更多價值。

幸福初衷》解決農村人力斷層問題

「幸福良食」創辦人劉震鋐原本與幾個朋友合夥開補習班，由於父親身體狀況不佳，於是在2008年回台南學甲老家接手家裡的農田，後結識目前擔任幸福良食執行長的妻子吳詩涵，兩人攜手打造屬於在地的幸福。

剛開始劉震鋐就像學徒，一切從頭學起，包括如何操作大型機具、種植與耕作。七、八年後，他想要做一些跟老一輩不一樣的事情，於是成立了「幸福良食」，恰好搭上政府推動社會企業的熱潮，明確朝向社會企業的方向走。吳詩涵表示，當時除了希望公司本身可以營運，也希望能解決農村人口老化、人力斷層的嚴重問題。

1.農業利潤微薄

吳詩涵表示，台灣多數是小農，耕地面積小、規模小，沒有經濟效益，「我們看到很多青年來種，活不下去就離開。」她以種植雜糧為例，儘管政府鼓勵且提供補助，但在台灣種雜糧費工耗時且收益少，難以為繼。

反觀國外，農業大都是大規模、大型機器耕種，機具啟動後，一趟開到田的另一端就是好幾個小時。相形之下，台灣農地很零碎，一塊田就一、二分地，使用大型機具開一下就到對面，要180度迴轉；而且一塊地很快就耕完，要將大型機具開上柏油路，再到下一個田區，其間損耗很多人力、能源與時間。

此外，台灣土地取得成本比國外高很多，種出來的雜糧並沒有成本上的競爭優勢。吳詩涵說，台灣在地雜糧價格約是國外進口產品的二倍，即便價格較高，農民還是生存困難。她舉出詳細數字說明：一分地約300坪，大概可生產200公斤的黑豆，如果風調雨順、順利採收，從種下去到收成約100天，一年一收。以台灣價格一公斤100元計算，一分地總共就收入2萬元，一甲（10分）也就20萬元。這還是沒有扣除前面的種子、資材等費用，單純只賣一級生產的產品，利潤非常低，低到沒辦法養起公司或養員工。

2.農業門檻高

除了利潤低，阻擋了年輕人從農的意願，吳詩涵指出，農業入門的門檻其實很高，要先取得土地才能取得農民身分。但土地成本高，兩件事互為因果。再來要有技術、要知道怎麼種，好不容易種出來之後，還要能賣得掉。

有些自耕農儘管做得不錯，每個月營收多的時候可以到二、三十萬，但因為不敷成本，也沒存到什麼錢。也有大規模種植的農民，原本通路商要收購產品，後來不收，結果賠得很慘，只能放棄自耕農身分，出來就業。

吳詩涵感嘆：「對一般青年而言，自己當農民，投入的時間跟成本，遠比其他創業來得多。要在農業有回收，至少要三年吧，需要摸索，不可能馬上種、馬上就可以驗證、馬上就賣得掉，所以時間很長，這就是為什麼說門檻很高。」

青銀共農》整合300公頃農地，培養10名青農

幸福良食採用「青銀共農」的模式，也就是跟在地老農民或地主租土地，或透過契作的模式推展，雙方簽訂合約，由幸福良食出錢、出力，包括購買種子、資材，以及承擔後續的耕種，且「保證收購」；老農則只要偶爾去巡田，看到問題及時反饋即可。

雖然販售的風險、成本全部由幸福良食承擔，但初期推展並不順利，不少老農或地主還有當年「三七五減租」的陰影，唯恐耕地租給別人後就變成別人的土地了。而且「保證收購」畢竟是採收後秤重才給錢，所以一開始不一定會相信。直到一些合作的老農或地主陸續拿到錢，幸福良食方才有了口碑。

口耳相傳後，幸福良食在台南學甲、鹽水、西港、佳里、新營、下營，一路到包含麻豆、善化、安定等地，整合了約300公頃的農田。這些田區由幸福良食所培育的10名青農進行友善耕作，主要種植黑豆、玉米、玉米筍等雜糧作物，讓原本廢耕的土地再創地力，同時推動產銷履歷與認證，可溯源確保農產品安全無虞。

青農培養模式有點像「大手帶小手」，直接在幸福良食的系統裡運作，「一來是我們有經驗，二來是我們現在也有品牌、有銷售，可以一條龍地做，種出來的產品基本上我們都可以收。」幸福良食也合作了約30幾名合作社社員，供應他們幸福良食所栽種的農產品。

▲搭設棲架成為猛禽的棲息處，為友善農耕助力。圖中老鷹爪下已捕捉到田中的老鼠。幸福良食提供

社會責任》與企業合作共同推行ESG

為在地農產創生，幸福良食也成為不少企業合作推行企業永續指標ESG（Environmental─環境保護，Social─社會責任，Governance─公司治理）的夥伴，模式大概有採購、員工志工日以及認養田等形式。

1.企業採購

幸福良食所生產的黑豆，最大的ESG合作客戶是王品集團的「石二鍋」，從2017年開始，便是石二鍋指定的隨餐飲料供應商。吳詩涵表示，這樣的企業採購與一般採購不同，因為這是支持社會企業、支持台灣在地農產品，可以放到公司ESG的關鍵績效指標KPI（Key Performance Indicators）裡面。

另一種形式則是逢年過節的禮盒採購。吳詩涵說明，每年中小企業處會評選80家社會企業做為社創選品，集結成目錄提供給各大上市公司做企業採購的參考。幸福良食已經連續三年都在名單上，「去年中秋節，我們將台南在地不同小農的農產品，像鹽水的小番茄、西港的芝麻等，集結成一盒中秋禮盒，賣了好幾百盒。」

此外，也透過專案的方式提供產品給公司做「企業茶水間」。吳詩涵說明，嘉新集團便導入這樣的模式，「一些企業都會提供給客戶或員工咖啡、茶等飲品，我們就提案有沒有可能在一般的茶葉、咖啡以外，多一個支持在地、無咖啡因的飲品──黑豆茶，同時我們也做一個小小的立牌，讓大家知道他的採購是在支持台灣在地農業。」

2.企業志工日

2021年，幸福良食與中華開發金控合作「企業志工日」ESG專案，讓員工利用志工假期從事體驗活動。該集團所有公司的員工都會參與在地農業的運作，可說是ESG裡「員工照顧」的一環。

「農村可以做的農務很多，就看我們那時候需要什麼。」由於從事友善耕作，不使用除草劑、落葉劑以保留農田的生態，搭「老鷹的棲架」便成了一種讓員工參與ESG的方式。將高7到9公尺的長竹竿立在幸福良食的田區裡面，老鷹就會更多地來此「休息站」停留，也就會趁便抓更多老鼠。

吳詩涵表示，這些活動都有不錯的反饋，很多人會體會到原來農業這麼辛苦，做了這麼久才賣這麼一點點錢。以後這些人買菜的時候就不會殺價，或者未來就會更加支持台灣在地的農民。

3.認養田

幸福良食也透過與企業共同認養田的方式，支持在地農業，「企業認同我們為土地做的事情，付一筆錢讓我們照顧這個田區，並購買所產出的產品。」例如嘉新集團與東生華製藥公司，都與幸福良食以此方式合作。

而不同企業可能有不同的配合方式，除了購買幸福良食的原物料、產品作為企業生產或業務所需，也可以捐給在地的慈善組織，或安排企業的家庭日、員工日、志工日，與農村的採收工作做結合。吳詩涵表示，希望企業除了花錢支持公益，還可以創造更大的社會影響力。

▲幸福良食執行長吳詩涵稱自己是「幸福農夫娘」。葉俊宏攝影

如何成為企業發展ESG的夥伴？

對於如何成為企業發展ESG的夥伴，吳詩涵強調，要能說清楚價值或社會影響力，為什麼企業來跟你合作？你做了什麼事會讓這個社會更好？要能夠很清楚地論述，甚至要有一些數據佐證。

以「搭棲架」為例，幸福良食會架設攝影機，請屏科大鳥類生態研究室做分析報告，甚至直接去做對照組，看到底做這件事情對環境友善多少。吳詩涵認為，一些企業願意扶持在地農業，不是單純的買賣，所以不是單純的比價錢，企業更看重的是價值，尤其是這個價值能否在ESG或企業形象上加分。

多半的企業做ESG，都會考量與自身的領域做結合。以中華開發金控為例，中華開發很希望運用本身金融的專業，所以和幸福良食合辦青農培訓，就派了一位財務、一位行銷老師前來；東生華製藥與幸福良食的合作，則是因為藥廠本身就在研發心臟血管慢性疾病的藥品，而黑豆對心血管有好處，正好貼合他們的形象。

此外，能否解決企業的問題，也是ESG考量的因素之一。吳詩涵形容，就像投資人要投資一家公司，企業挑選ESG合作夥伴，也會看創辦人或主事者能不能取信於它，提案能力如何，以及是否有與企業做互動、溝通的窗口，是否能解決企業的問題等。

儘管企業做ESG時想要支持在地團隊，但也會很擔心會不會無以為繼，因此會去評估合作夥伴的經營狀況，「不一定要賺很多錢，但至少是穩紮穩打，有一定的規模，未來可能長期合作。」吳詩涵強調：「做好準備，了解到他們有什麼需求，去滿足他們的需求，就比較有機會被挑中。」

本文摘自《看》雜誌第246期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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