因應全球供應鏈 「優樂地永續」助攻企業推行ESG

【撰文／楊戎真】

因應全球供應鏈對ESG的要求，企業發展ESG已是大勢所趨。但中小企業普遍面對缺人、缺資源與缺專業的問題，優樂地永續服務公司致力於降低中小企業永續發展的門檻，並協助企業創造永續發展的無限可能。

國際市場越來越重視永續發展，中小企業如何開始執行？如何盤點企業內部的狀況？「優樂地永續服務「優樂地永續服務」公司（Unity Sustainability Services）看準趨勢，企圖成為指引企業建構永續策略藍圖的推手。

「優樂地永續」成立於2019年，協助企業推行永續發展ESG（Environmental─環境保護、Social─社會責任、Governance─公司治理），目標是搭建中小企業專屬的ESG數據治理媒合平台，協助企業邁向ESG轉型，規避相關風險。

有別於多數永續發展顧問公司著重在永續報告書的撰寫，優樂地永續主要著力在培育人力、永續專案的優化升級、客製化專案，以及以企業永續俱樂部方式經營「永續iLab」，定期舉辦小聚交流、提供永續諮詢服務，透過跨域合作的方式，與企業共同創造永續的願景。

客製化服務》降低中小企業永續發展的門檻

「優樂地永續」執行長蔡承璋認為，面對全球ESG的浪潮，台灣身處全球供應鏈之中，唯有迅速因應全球化的趨勢，才能在未來立穩腳跟，也因此政府要求於2025年開始，所有上市櫃公司均需著手編制永續報告書。而隨著大型企業推展ESG，不少中小型企業則因為缺乏永續的人才與專業，以及缺乏管理工具，不知如何著手。

針對上述問題，優樂地永續提供人才培力以及客製化的服務。蔡承璋表示，ESG需要的是跨領域的人才，才能避免各自為政。在人才培力上，推出ESG主題講座、永續桌遊、永續規劃師認證班、企業永續講師培力暨認證班以及校園培力等，也在各企業進行團建（Team Building）活動，形塑企業文化。

在服務邏輯與流程上，優樂地永續則會先以訪談方式進行盤查，了解企業執行ESG的需求。蔡承璋指出，目前多半企業在本質、資源與背景上，與永續發展都有不同程度的落差以及達到目標的困難度，協助企業分析痛點、資源、能投入的時間跟人力，才能進行客製化服務。

▲優樂地永續執行長蔡承璋。葉俊宏攝影

蔡承璋強調客製化的重要性，透過盤點、了解企業原本的商業模式，是否存在影響自身營運的風險，或是迎接未來的客戶端優勢，或是企業適合什麼樣的永續方案，是否有能力可以執行等。在執行上則要有優先順序，由於政府規範很多，無形中提高企業的營運成本，不可能每個項目同時發展，要有優先順序，並重新做資源分配。

蔡承璋指出，目前企業花最多錢的是報告書，少則三十萬，多則數百萬。但是企業明明已經做了三、五年了，應該降低對顧問的依賴程度。顧問的功效應該發揮到更有價值的地方，而非報告書。「真正好的顧問是要解決企業未來可能遇到的問題，並協助找尋國際上的工具、指標、方法，與企業共同面對困難，讓企業抓住可以著手的方向。」

此外，由於一般中小企業沒有太多資源，對於永續議題的黏著度與了解度也不夠，所以最需要的是找到方向和目標；有了方向之後，就可利用工具去協助達成，降低企業朝向ESG邁進的門檻。蔡承璋表示，各行業有不同的ESG參照指標，像是綠色旅行標章（Green Travel Seal，簡稱GTS）、ISO 20121 永續活動管理系統認證、B型企業認證等。

▲基隆和平島公園是ESG商業模式結合的好案例。優樂地永續提供

永續執行》與企業商業模式連結，創造價值

蔡承璋指出，目前台灣企業推行ESG時，多數還是停留在表面，或者所寫出來的報告書與企業本身真正的商業模式沒有產生連結，所行之事不見得真的能解決某個社會議題，進而創造它的商業價值。蔡承璋舉所輔導的成功個案為例，點明如何突破執行永續的盲點。

案例1：基隆和平島公園

基隆和平島公園是亞洲第一個取得「ISO 20121永續活動管理系統」認證的國家級風景點。在輔導過程中，優樂地協助發展各項永續指標，包括遊程的設計、在地文化的建構，並做到高齡人口的照顧，培育退休或高齡長者成為解說員，「這些人都是老師等等的一些知識分子退休，不但創造他們的社會價值，也創造他們的經濟收入，更重要的是滿足高齡社會的照顧。」蔡承璋表示，優樂地也輔導在地店家用永續的知識概念去傳遞產品價值。

因此，遊客到當地不再只是旅遊，還可以學習。「我幫他們建構完整性的經營策略，最後把客戶帶給他，員工旅遊基本上可以做參訪、體驗、淨攤，甚至可以做文化、地方創生的參與。」

案例2：金融業「永續連結貸款」

蔡承璋指出，金融業本身都具有一定的規模，所遇到的問題與挑戰，並非他們不懂永續，而是無法深化到組織理念中，因此所推展的方案會是煙火式的，甚至只是為了報告而做，與其商業文化一點連接都沒有。

由於現今製造業遇到的最大問題是供應鏈，儘管大型企業符合永續規範，但其供應商多半是中小企業，無法轉型，無法符合永續標準，長遠來看，還是會影響到品牌商未來的發展，成為潛在風險。

優樂地以策略藍圖的概念，將永續發展架構在金融業的商業模式上，找出他們在投放企業融資上面的影響力。轉型需要資金，金融業便可針對這些製造業推出融資指標，所謂的「永續連結貸款」（Sustainability-linked Loan）便是在此概念下提供的服務，銀行針對企業在期限內達成關鍵的永續指標，提供更優惠的放款利率。例如，友達光電聯合台灣銀行、土地銀行、第一銀行、華南銀行、台北富邦銀行、中國信託銀行等多家銀行，共同主辦的250億元「永續指數連結聯貸案」，便是一例。

永續步驟》六階段按部就班、循序漸進

至於企業發展永續的步驟，蔡承璋認為應該按部就班、循序漸進，他提出「六階段」：探索期、遵循期、管理期、轉型期、策略期、永續期，當企業進入穩健營運時期，便可開始致力於改善環境，回饋社會或員工，朝向永續邁進。

在「探索期」階段，企業可以從至少一個ESG專案著手，例如捐款、員工福利、節能措施等。

「遵循期」則可以設立永續任務型單位，界定出公司的「利害關係人」與重大議題，並製作ESG相關作為的出版品，例如公益報告書。

蔡承璋特別強調「利害關係人議合」的重要性，企業必須了解利害關係人為什麼要求企業做某件事，企業本身為什麼要做這件事情，雙方都要有共識，推展才會順利。具體執行上，可進行內部高階主管訪談，分析利害關係人的意見，釐清對企業的營運項目上，哪些有正向、哪些有負向作用，以決定執行的優先順序。

到了「管理期」與「轉型期」，企業很重要的任務是定期舉辦員工或供應鏈的永續議題教育訓練。在此階段，優樂地發展出相當多的桌遊，進一步深化員工對永續的理解。蔡承璋打趣道，優樂地不是桌遊公司，卻生產最多桌遊工具，實體、線上兼具，因為不同的利害關係需要透過不同的工具來溝通。

到「策略期」，永續性商業模式要成為主要營收來源，企業內部要具有永續發展的專業人才，建構完善的永續供應鏈，最終建構企業永續文化，並成為國際永續聯盟的成員，共同推動產業的永續發展。

展望未來》永續人才需求量勢必大增

蔡承璋表示，政府推動上市櫃公司設置永續委員會、永續長，2025年1,200多家企業都要提出永續報告書，並將於2025年評估是否規範所有上市公司需組永續委員會，再再顯示永續人才的需求量勢必大增。

優樂地目前員工數也從原本的5人成長至11人，服務的單價從最初的二、三十萬，上升至一、二百萬，營業額更增長76%。面對大量的人力需求，蔡承璋表示，永續需要的是跨領域的人才，方可因應現在企業很常發生的問題。眼下情況多半是環境議題找環境工程師，社會議題找社會工作者，公司治理找會計師、經理人，但永續需要的是整合能力，蔡承璋強調：「永續長的責任絕對不是去做溫室氣體盤查，不是寫報告書，他必須帶領全公司用有策略、有方向的商業模式來發展永續，而且他必須很清楚了解所有法規跟所有未來發展的可能性。」

優樂地作為企業發展ESG的助攻手，同時致力於ESG的透明化，因此攜手「中華徵信所」搭建「Mr. ESG」數據、治理、媒合平台，將國際上超過2,000個指標濃縮成50個指標，並將企業ESG資料中的揭露程度、負面裁罰紀錄、永續認證/得獎紀錄、集團ESG風險揭露等資訊線上化，並提供中小企業ESG自我健診，以及產業/產品ESG供應商的搜尋服務，以便未來更有效地協助企業相關供應鏈取得訂單。

本文摘自《看》雜誌第246期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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