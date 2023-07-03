快訊

網路遊戲的虛擬社群，將成為人類社會的未來雛形？

MLB／第31轟！大谷距個人明星賽前最多轟 只差2發

「生不如死」！新生兒死亡率15年新高 三分之一在出生後1天內死亡

礁溪溫泉飯店「了了」 暗藏在地林家才懂的設計

聯合新聞網／ 看雜誌
▲遠望「了了」如同一只農業社會常見的雞罩，雖同為竹製，但這只竹罩所費不貲。了了礁溪提供
▲遠望「了了」如同一只農業社會常見的雞罩，雖同為竹製，但這只竹罩所費不貲。了了礁溪提供

【撰文／謝平平】

台灣地處環太平洋地震帶，板塊移動頻繁，因而溫泉處處。據《噶瑪蘭廳志》記載：「遠望熱氣蒸騰，泉中若沸。」宜蘭礁溪的鴨肉與蔬菜拜碳酸氫鈉泉所賜，品質均屬上乘；雪隧開通後，礁溪成為旅遊業的兵家必爭之地。

其中，外觀類似大竹罩的「了了礁溪」溫泉民宿，由在地林氏家族投資，與國際性飯店管理顧問公司「春秋國際」共同合作，堪稱最具台灣風的住宿指標。

▲餐廳Habitat。了了礁溪提供
▲餐廳Habitat。了了礁溪提供

許多住客對民宿到處以竹為意象感到好奇。原來林氏家族起家厝正位處當地桂竹林，因此，不僅外觀為一竹罩，一樓餐廳「Habitat」外也是翠竹搖映，是住客最喜歡落座、享用早餐之處；戶外的水幕牆也隱含竹的意象，家族象徵處處可見。

祕密設計1：戶外竹形水幕牆

站在門口，來客通常會先被餐廳外巨大的銀色金屬門所吸引，接著聽到潺潺水聲，轉身一看，原來是一道長長的水幕牆，水幕後立著根根竹影。

創辦人之一林品佐表示，一般牆壁以板模固型，但這面牆以竹子固型，「竹子有節，二根竹子綁一起，中間就會產生縫隙，必須填補好，否則灌漿材料就會一直流出來，蠻難做的。」

祕密設計2：阻擋落山風的竹罩鋼構

竹型水幕牆只需想出方法，就能施作，但外觀的「竹罩」卻沒有鐵工廠願意接。

因其鋼骨結構為3D設計，每個節點、高度都不相同，尺寸大、施工機具也大，最後工程由造船廠施作完工。

而鋼構上孟宗竹，單根長度約3.6公尺，一根竹子有7個綁紮點，綁紮鋼索均採鍍鋅材料，外面還覆有一層鐵網。之所以特別重視「竹罩」工程，林品佐解釋，與落山風有關，「礁溪吹落山風時，大家不敢開窗，但『了了』可以，就是因為有這個精妙的竹罩；只是，當你在裡面吹到微風，外面可能已是『颱風』等級了。」

同為創辦人的林思雨是林家年輕一代，她與夫婿林品佐共同參與施工過程，她認為竹罩該是全部工程中最困難的部分，不僅難度高，費用也相當驚人——不計竹材費用，鋼構、鐵網連工帶料逼近二千萬。

「了了」每坪營建成本高達18萬，二人親自發包，過程緊盯工程進度與細節，深怕稍有差池，後續收尾不了，直到完工，壓力才稍減。

祕密設計3：宜蘭濕氣重的設計妙法

許多民眾對「了了」房間設計評價很高，色彩簡約、開放式泡湯、原石原木切割、隱藏式迷你吧（Mini Bar）不僅別出心裁，住宿體驗也與眾不同。

「了了」房內並未塗漆，牆上特殊材質為可吸濕的樂土，地板為磨石子，湯區地板選用黑瑪瑙，湯區對面為柚木桌。林品佐解釋，宜蘭濕氣重，飯店硬體的後續維護相當吃力，因此在設計時，均以可對抗濕氣的材料為主。

他以樂土為例，價格較油漆貴四倍，但可減少後續洗清工作，且可吸濕；房內湯區為開放式，塑造野泉之趣，但為此，室內地板採用磨石子施工，以降低地板接觸水氣後造成的損壞機率，而緬甸柚木耐水性佳，因此用於湯區。

▲「了了」民宿為礁溪林家家族與春秋國際合作案，左前為春秋國際執行長吳正中、右前為「了了生活」董事長洪美芳，後方右至左為林品佐、林思雨夫婦兼創辦人，以及總經理廖宜鍵。謝平平攝影
▲「了了」民宿為礁溪林家家族與春秋國際合作案，左前為春秋國際執行長吳正中、右前為「了了生活」董事長洪美芳，後方右至左為林品佐、林思雨夫婦兼創辦人，以及總經理廖宜鍵。謝平平攝影

台積電女婿蹲工地 學得一口宜蘭腔

為了家族投資的上億事業，選擇從台積電「畢業」的林家女婿林品佐，相當重視細節與安全，「外觀的竹罩其實還有另一組放在工廠，為觀察碳化竹老化的實驗組，如果那些竹子開始腐朽了，就是我們換竹的時機點。」

過去在台積電、學術領域累積許多對材料的知識，他不怕IC設計圖改成藍圖、說英文改成台語。踏入工地現場，他從被奚落，到成為可與師傅溝通管徑尺寸錯誤、管線路線不對的專業監工，「偶爾我回台南，還會錯亂講成宜蘭腔台語。」

辛苦的代價，是民眾住進「了了」的驚喜。書本、酒器、草編地毯，窗邊一只輕薄的白簾擋著室外強光，無形中調節著生活節奏。無怪乎外地遊客認為，在「了了」只要泡湯、做瑜伽，就是最棒的身心紓壓。

「慢慢的，青苔、攀藤植物就會長在上面，你以後來看，『了了』可能會變成一座山了。」林品佐緩緩吐露願景。

飯店服務文化 悄悄改變中

除了建築，「了了」最令人印象深刻的，是以藝術帶動民宿活動與吃食，有著全然不同的住宿體驗，但其服務貼心亦不輸五星級飯店。房間備品中的空「皂袋」，是為使用僅數次的皂品準備，住客可將其包好帶回家，做最佳利用，連許多星級飯店都沒有注意；而民宿內的餐桌擺放、房間布置，也都由總經理廖宜鍵一一試坐、試住，親自核可，提供最細緻服務。

「了了」僅30間客房，規模較類似民宿，但總經理廖宜鍵曾在台北君悅、文華東方、三二行館、晶英國際等五星級飯店集團任職餐飲總監。與客人聊天，帶給廖宜鍵莫大的樂趣；但人性通常也會在餐桌上展露無遺，經驗告訴他，若能平衡客人期待與餐廳服務品質，客訴也能變朋友，「沒有人是故意跟別人結仇的，我的字典裡沒有『奧客』這個詞。」

不以制式的服務流程為主，廖宜鍵要求員工以對待朋友的方式對待住客，「員工可以有自己的個性，不必一個樣、不必背稿，微笑就是我們的制服。」五星級飯店的制度不一定適合具有地域色彩的民宿，但其服務精髓轉化為合宜的民宿服務文化，讓服務品質統一，是必要的措施。

多年前，廖宜鍵就告訴父親，「我是在教客人吃西餐，不是去端盤子。」口氣或許脫離不了年少氣盛，但可見到他已跳脫單一視角。如今，隨著飯店服務業文化的轉變，「了了」也成為落實夢想之處——他要求員工了解民宿建築、礁溪生態，在藝廊上課，培養為住客解說的能力，「不喜歡藝術，在這裡工作，你會少一點樂趣。」

廖宜鍵表示，二十年前，還能見到主管帶著員工跪在客人面前道歉，但現在的服務人員定位更傾向是「美食、生活、文化的傳遞者」。

疫情期間，員工輪番入住，將體驗轉換為服務指標，他也舉行員工攝影比賽，發覺「你不知道的了了」。去（2022）年底國門重新開放，「了了」也展開試營運，今年遊客陸續增多。礁溪家族一手打造的「了了」，以全新的面貌拓展觀光藍海市場，成果相當值得期待。

本文摘自《看》雜誌第246期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第246期）謝謝！

延伸閱讀

影／台南5男女開毒趴警臨檢 女子急躲床下露腳丫子遭逮

這一暑假超夯景點「民宿沒冷氣」 內行人：真的不需要

住家當民宿 客房數牽動稅率

影／墾丁民宿大火遊客見狀快逃 業者自行撲滅無人受傷

相關新聞

應提供自由選擇的環境而非強制週休三日

近期有五千多名民眾提案建議全國改制「週休三日」，這項提案政府必須在今年6月26日前提出回應，本文撰寫時仍未到時限，不知政府會如何回應，但由各界意見的報導來看，有個重要的因素似乎未受到大家的重視甚至注意，那就是政府和社會制度應該有彈性，來使不同情況、不同偏好的人與產業有合理的自由選擇。我們過去在擬定「週休二日」和「一例一休」等制度，都未充分考慮這項因素，因而造成一些損失，所以要討論週休三日的議題時，若不重視這項因素，可能造成更大的損失。

公務人員考試的「協和號效應」

據報載，公務人員考試報考人數逐年下降，於是筆者查閱考選部的資料。果然，高、普、初、特考的報考人數高峰在2012年，達53.7萬人；到2022年只有21.1萬人，還不到2012年的一半。另外，日本和韓國似乎也有類似現象：根據「聖依／踏上韓國旅夢」在《天下雜誌》換日線網站的一篇文章表示，2022年韓國年輕人報考公職人數比5年前減少了27.5%；另根據《台視新聞網》溫偲柔的報導，日本2023年公職報考人數創史上第二低，擬祭出「無條件週休3日」吸引人才。

「幸福良食」推行青銀共農 成為企業ESG最佳夥伴

隨著歐美國家對企業永續發展的關注，ESG也成為台灣上市櫃企業必須執行的項目，支持在地農業成為不少企業推行ESG的方式之一。以解決農村人力斷層問題為主的社會企業「幸福良食」，為此提供了「採購」、「志工日」與「認養田」等不同型態的合作方案。

因應全球供應鏈 「優樂地永續」助攻企業推行ESG

因應全球供應鏈對ESG的要求，企業發展ESG已是大勢所趨。但中小企業普遍面對缺人、缺資源與缺專業的問題，優樂地永續服務公司致力於降低中小企業永續發展的門檻，並協助企業創造永續發展的無限可能。

台灣彩券董事黃志宜 樂當慈善勸募高手

2007年中國信託接手台灣彩券，黃志宜成為總經理暨發言人，爾後從總經理轉任台彩董事。接任後，黃志宜採取與過往的發行機構截然不同的經營方式，他更新系統機台，優化經銷商的銷售策略，積極發揮台灣彩券的公益目的。

礁溪溫泉飯店「了了」 暗藏在地林家才懂的設計

台灣地處環太平洋地震帶，板塊移動頻繁，因而溫泉處處。據《噶瑪蘭廳志》記載：「遠望熱氣蒸騰，泉中若沸。」宜蘭礁溪的鴨肉與蔬菜拜碳酸氫鈉泉所賜，品質均屬上乘；雪隧開通後，礁溪成為旅遊業的兵家必爭之地。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦