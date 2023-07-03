礁溪溫泉飯店「了了」 暗藏在地林家才懂的設計

【撰文／謝平平】

台灣地處環太平洋地震帶，板塊移動頻繁，因而溫泉處處。據《噶瑪蘭廳志》記載：「遠望熱氣蒸騰，泉中若沸。」宜蘭礁溪的鴨肉與蔬菜拜碳酸氫鈉泉所賜，品質均屬上乘；雪隧開通後，礁溪成為旅遊業的兵家必爭之地。

其中，外觀類似大竹罩的「了了礁溪」溫泉民宿，由在地林氏家族投資，與國際性飯店管理顧問公司「春秋國際」共同合作，堪稱最具台灣風的住宿指標。

▲餐廳Habitat。了了礁溪提供

許多住客對民宿到處以竹為意象感到好奇。原來林氏家族起家厝正位處當地桂竹林，因此，不僅外觀為一竹罩，一樓餐廳「Habitat」外也是翠竹搖映，是住客最喜歡落座、享用早餐之處；戶外的水幕牆也隱含竹的意象，家族象徵處處可見。

祕密設計1：戶外竹形水幕牆

站在門口，來客通常會先被餐廳外巨大的銀色金屬門所吸引，接著聽到潺潺水聲，轉身一看，原來是一道長長的水幕牆，水幕後立著根根竹影。

創辦人之一林品佐表示，一般牆壁以板模固型，但這面牆以竹子固型，「竹子有節，二根竹子綁一起，中間就會產生縫隙，必須填補好，否則灌漿材料就會一直流出來，蠻難做的。」

祕密設計2：阻擋落山風的竹罩鋼構

竹型水幕牆只需想出方法，就能施作，但外觀的「竹罩」卻沒有鐵工廠願意接。

因其鋼骨結構為3D設計，每個節點、高度都不相同，尺寸大、施工機具也大，最後工程由造船廠施作完工。

而鋼構上孟宗竹，單根長度約3.6公尺，一根竹子有7個綁紮點，綁紮鋼索均採鍍鋅材料，外面還覆有一層鐵網。之所以特別重視「竹罩」工程，林品佐解釋，與落山風有關，「礁溪吹落山風時，大家不敢開窗，但『了了』可以，就是因為有這個精妙的竹罩；只是，當你在裡面吹到微風，外面可能已是『颱風』等級了。」

同為創辦人的林思雨是林家年輕一代，她與夫婿林品佐共同參與施工過程，她認為竹罩該是全部工程中最困難的部分，不僅難度高，費用也相當驚人——不計竹材費用，鋼構、鐵網連工帶料逼近二千萬。

「了了」每坪營建成本高達18萬，二人親自發包，過程緊盯工程進度與細節，深怕稍有差池，後續收尾不了，直到完工，壓力才稍減。

祕密設計3：宜蘭濕氣重的設計妙法

許多民眾對「了了」房間設計評價很高，色彩簡約、開放式泡湯、原石原木切割、隱藏式迷你吧（Mini Bar）不僅別出心裁，住宿體驗也與眾不同。

「了了」房內並未塗漆，牆上特殊材質為可吸濕的樂土，地板為磨石子，湯區地板選用黑瑪瑙，湯區對面為柚木桌。林品佐解釋，宜蘭濕氣重，飯店硬體的後續維護相當吃力，因此在設計時，均以可對抗濕氣的材料為主。

他以樂土為例，價格較油漆貴四倍，但可減少後續洗清工作，且可吸濕；房內湯區為開放式，塑造野泉之趣，但為此，室內地板採用磨石子施工，以降低地板接觸水氣後造成的損壞機率，而緬甸柚木耐水性佳，因此用於湯區。

▲「了了」民宿為礁溪林家家族與春秋國際合作案，左前為春秋國際執行長吳正中、右前為「了了生活」董事長洪美芳，後方右至左為林品佐、林思雨夫婦兼創辦人，以及總經理廖宜鍵。謝平平攝影

台積電女婿蹲工地 學得一口宜蘭腔

為了家族投資的上億事業，選擇從台積電「畢業」的林家女婿林品佐，相當重視細節與安全，「外觀的竹罩其實還有另一組放在工廠，為觀察碳化竹老化的實驗組，如果那些竹子開始腐朽了，就是我們換竹的時機點。」

過去在台積電、學術領域累積許多對材料的知識，他不怕IC設計圖改成藍圖、說英文改成台語。踏入工地現場，他從被奚落，到成為可與師傅溝通管徑尺寸錯誤、管線路線不對的專業監工，「偶爾我回台南，還會錯亂講成宜蘭腔台語。」

辛苦的代價，是民眾住進「了了」的驚喜。書本、酒器、草編地毯，窗邊一只輕薄的白簾擋著室外強光，無形中調節著生活節奏。無怪乎外地遊客認為，在「了了」只要泡湯、做瑜伽，就是最棒的身心紓壓。

「慢慢的，青苔、攀藤植物就會長在上面，你以後來看，『了了』可能會變成一座山了。」林品佐緩緩吐露願景。

飯店服務文化 悄悄改變中

除了建築，「了了」最令人印象深刻的，是以藝術帶動民宿活動與吃食，有著全然不同的住宿體驗，但其服務貼心亦不輸五星級飯店。房間備品中的空「皂袋」，是為使用僅數次的皂品準備，住客可將其包好帶回家，做最佳利用，連許多星級飯店都沒有注意；而民宿內的餐桌擺放、房間布置，也都由總經理廖宜鍵一一試坐、試住，親自核可，提供最細緻服務。

「了了」僅30間客房，規模較類似民宿，但總經理廖宜鍵曾在台北君悅、文華東方、三二行館、晶英國際等五星級飯店集團任職餐飲總監。與客人聊天，帶給廖宜鍵莫大的樂趣；但人性通常也會在餐桌上展露無遺，經驗告訴他，若能平衡客人期待與餐廳服務品質，客訴也能變朋友，「沒有人是故意跟別人結仇的，我的字典裡沒有『奧客』這個詞。」

不以制式的服務流程為主，廖宜鍵要求員工以對待朋友的方式對待住客，「員工可以有自己的個性，不必一個樣、不必背稿，微笑就是我們的制服。」五星級飯店的制度不一定適合具有地域色彩的民宿，但其服務精髓轉化為合宜的民宿服務文化，讓服務品質統一，是必要的措施。

多年前，廖宜鍵就告訴父親，「我是在教客人吃西餐，不是去端盤子。」口氣或許脫離不了年少氣盛，但可見到他已跳脫單一視角。如今，隨著飯店服務業文化的轉變，「了了」也成為落實夢想之處——他要求員工了解民宿建築、礁溪生態，在藝廊上課，培養為住客解說的能力，「不喜歡藝術，在這裡工作，你會少一點樂趣。」

廖宜鍵表示，二十年前，還能見到主管帶著員工跪在客人面前道歉，但現在的服務人員定位更傾向是「美食、生活、文化的傳遞者」。

疫情期間，員工輪番入住，將體驗轉換為服務指標，他也舉行員工攝影比賽，發覺「你不知道的了了」。去（2022）年底國門重新開放，「了了」也展開試營運，今年遊客陸續增多。礁溪家族一手打造的「了了」，以全新的面貌拓展觀光藍海市場，成果相當值得期待。

本文摘自《看》雜誌第246期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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