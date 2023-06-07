別讓社群媒體偷走記憶力

【撰文／青蓮】

隨著社群媒體（Social Media）平台的爆炸性擴散，人們花在社群媒體上的時間越來越多。但研究表明，這種人與技術之間的新型互動形式對人類產生的影響日漸明顯，它正在改變我們的記憶能力。

社群媒體改變人類大腦

社群媒體平台的出現，使得人與人之間的聯繫變得簡單且迅速。無論在世界的哪個角落，幾乎每個人都可以與他人聯繫，並分享自己想分享的內容，從政治觀點，到生活點滴。

但社會科學家的研究卻表明，這種人類互動的巨變，影響到了人類的大腦，大量使用社群媒體的人，大腦的記憶能力似乎被削弱了。

統計資料顯示，美國人平均每天在社群媒體上花費兩個多小時，且不同年齡之間的時間差異很大。年輕人對社群媒體幾乎已經到了依賴的程度。90年代中期至2010年左右出生的人，以及第一代在網路連接觸手可及的情況下長大的人，平均每天在社群媒體上花費4個半小時。

美國智庫皮尤研究中心（Pew Research）的數據更令人擔憂，46%的青少年和44%的18~49歲的人「幾乎時時都在網上」，他們在社群網站上花費的時間大大高於平均水準。

儘管社群媒體看起來在提供有意義的人際關係方面有一定的積極性。但一直以來，社會科學家都在探索，人們高度依賴社群媒體對其人際關係、心理健康和認知功能會產生何種不良影響。

2018年5月，《實驗社會心理學雜誌》（Journal of Experimental Social Psychology）上發表的三項相關研究表明，與完全不使用數位媒體的人相比，使用越頻繁，花費時間越多的人，記憶能力可能受到影響，他們記住所經歷事件細節的能力會降低。

2020年2月「美國老年學會」（The Gerontological Society of America）發表的另一項研究，進一步佐證了這個結論。調查顯示，「成年人記憶」與「在社群媒體上花費的時間長度」之間，存在相關性。在社群媒體使用率「高」的日子裡，參與者會有更多的記憶力衰竭。

「臉書設計目的」＋「谷歌效應」

臉書（Facebook）第一任總裁西恩．帕克（Sean Parker）2017年接受美國新聞網站Axios採訪時曾說，社群媒體最初設計的目的，就是本著「我們如何盡可能多消耗你的時間和你有意識的注意力」的思維過程來構建應用程式的。

「這意味著我們需要每隔一段時間給你注射一點多巴胺，比如有人點讚，或評論一張照片或帖子或其它什麼」。這種機制會促使用戶上傳更多的內容、點讚和評論。「這是一個徵求社群認可的反饋循環……」帕克說，那種東西正是利用人類心理中的這個漏洞。

社群媒體破壞我們的記憶能力，主要原因就是分散人的注意力，取代和阻止人們記憶的形成。心理學博士、神經科學家麥特．強森（Matt Johnson）在接受媒體採訪時表示：「形成新的記憶需要一個重要的過程。我們越專注於某個體驗，我們以後就會越好地回憶它。」他說：「許多數位媒體會吸引我們遠離我們可能正在做的事情。」

被研究人員稱為「谷歌效應」（Google Effect）的現象，是社群媒體可能影響記憶的另一種方式。現在，幾乎任何資訊，從最瑣碎的到晦澀難懂的，都可以在幾秒鐘內通過谷歌或其他搜尋引擎找到。沒有人願意花費大量的時間和精力，去記住只要手指動彈幾下就可以得到的資訊。所以，人們自覺將自己的記憶「外包」給了網際網路，並把社群媒體當成了個人在線記憶庫之一。

另外，研究還表明，當每天在社群網站上花費超過兩個小時時，負面的心理健康影響會增加。研究者建議，人們應定期反思社群媒體經歷，並採用一些外部形式來控制對它們的使用。

本文摘自《看》雜誌第245期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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