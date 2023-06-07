長期投資人需設立投資公司嗎？

【撰文／林茂昌】

又到了繳納綜合所得稅的季節。長期投資人，看著逐年增加的稅額，一則以喜，一則以憂。喜的是，這是財富累積的必然結果。但股息逐年增加，要繳的稅當然也就增加了。雖說納稅是義務，有所得就要繳稅天經地義，但誠如財政部入口網站的稅務宣導文──「合法節稅是權利」，該如何節稅呢？答案很清楚，就是設立投資公司。對一般人來說，這是技術性很高的事，我們有必要為了少繳一點稅，弄得那麼複雜嗎？所以，憂的是，每次想到設立投資公司，就一個頭二個大。

先聲明，這裡探討的是長期持有的投資方式，不適用短線進出、波段操作者。

設立投資公司如何節稅？

設立投資公司的節稅原理，在《所得稅法》42條規定：「公司投資國內其他營利事業，所獲配之股利，不計入所得課稅。」其立法精神在於：「消除重複課稅，無論轉投資層次之多寡，投資收益僅在營利事業階段課徵一次營利事業所得稅。俟盈餘分配予個人股東時，由個人股東併計綜合所得總額課稅。」意思是說，以投資公司持有國內上市上櫃公司股票，每年所收到的股息免稅！但如果你把投資公司所收到的股利，配發給投資公司的股東（也就是你自己），就要併入你個人綜合所得稅申報了。

因此，以節稅為目的的投資公司，大部分都不會分派盈餘給股東，而是把這筆錢再投資，或是以費用方式「處理」掉。總之，由於不分派盈餘給股東，投資公司的帳上就有「未分配盈餘」，依規定必須課5%的未分配盈餘稅。

我們用一個簡化的例子來說明。假設你一年的股息收入200萬元，加上其他種所得，個人綜合所得稅的稅率級距為20%，股息的稅額為40萬（200x20%=40），扣除股利扣除額8萬，應繳32萬元。

若是以投資公司持有這些股票，則200萬元的股息免稅，全數為保留盈餘，扣除法定盈餘公積10%，須課5%的保留盈餘稅9萬元（200x90%x5%=9）。

兩相比較，初步可以省稅23萬元（32–9=23），尚未計算可省下的二代健保補充保費。這就是投資公司節稅的基本原理。

設立投資公司的費用

接下來，我們要考慮設立投資公司的費用。成立投資公司，你可以選擇有限公司或股份有限公司，這部分有很多細節、處處都是學問，必須請教並委託會計師，請他依照你的規模和投資習性，設計公司架構，這是公司設立當年才有的一次性費用。另外公司設立登記地址的選擇，設立之後的每個月的帳務處理、每年報稅諮詢也需要費用。實際數字多寡視個案而定，但無論如何，以平均每年可省23萬，支付這些費用應該綽綽有餘。

但這只是費用的部分而已，如果可以花點錢請人解決就還好，重點是，一旦成立公司之後，你的思考和行為會逐漸改觀。

當然，你永遠可以把投資公司視為單純的節稅工具，完全不考慮其他發展。按照現行《公司法》，只要一人即可成立有限公司，而股份有限公司若不設置董事會，只需二人（一董一監）即可成立。在這麼簡單的股東結構下，幾乎不需要拉親朋好來當公司的人頭股東，免除掉將來許多可能的糾紛，並維持最基本的運作模式，與自然人狀態所差無幾，只是記帳報稅比較麻煩而已。

然而，投資公司是畢竟是一個獨立的法人，有所謂的「法人格」，終將影響你的想法與決策。就以法人可以永久存在這點來說，你將會考慮企業承傳的問題，接著就是如何布局。另外，由於股息的邊際稅率大幅降低，每年所省下的稅金也就越來越多，使得再投資金額快速增加，在長期投資的複利效果與滾雪球效應下，規模加速壯大。總有一天，你不得不去思考接受新股東、招募員工、擴增營業處所、乃至於更遙遠的企業定位問題。這些問題，在自然人規模下幾乎不存在。

你想過什麼樣的人生？

一條路是安步當車，以自然人的方式累積財富；另一條路賦予你的投資部位一個「法人格」，從此開啟投資的新樂章。一條路輕鬆自在，但要多繳稅；另一條路可以把稅省下來再投資，淨值加速成長，但日子也更為繁忙。筆者認為這並不是孰優孰劣的問題，而是個人偏好的問題，而魚與熊掌不可得兼。

自然人路線，已經有很多的典範，拙文〈財務自由沒有你想的那麼難〉中羅列了許多位隱形富翁。顯然，他們有他們的追求，財富並不是生活的全部。而法人路線，其實也很清楚，許多小型投資公司白手起家的創辦人便是典範。筆者身邊也有這樣的朋友，他們頭腦敏銳，積極布局。對他們來說，財務自由固然可貴，享受投資成功的成就感與刺激似乎更重要。

回到主題，「你需要設立投資公司嗎」？這個問題千萬不要侷限在節稅的層次，而是要問，你想過什麼樣的人生？

本文摘自《看》雜誌第245期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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