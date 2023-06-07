《長春事件》在台發酵 「中國漫畫天王」談命運的峰迴路轉

【撰文／謝平平】

2022年，加拿大電影協會（Telefilm Canada）破天荒提名中文電影《長春事件》代表該國角逐奧斯卡「國際最佳影片」。這部電影運用紀錄片結合動畫片的全新手法，主創漫畫家更罕見地以敘事者身分出鏡──「中國漫畫四大天王」之首的大雄（本名郭競雄）在片中談論「長春插播事件」如何改變他的命運，而倖存者在二十年後，又怎麼看待這起事件。該片4月在台上映後，佳評如潮，片商也已開放包場申請。

電影中的美好長春

長春市，中國東北第二大城，以重工業聞名，曾是偽滿洲國的首都，約有91個台北市大小。影片一開始，從遠景到近景，先為觀眾描繪這個五百萬人口的城市，接著描繪街邊店家，最後聚焦在某棟建築內部。七分鐘的長鏡頭巧妙安排，牢牢吸引觀眾注意力。

「長春冬天皚皚白雪，真像童話世界。有暖氣、有火炕，其實並不冷，街上舞龍舞獅，還有人冬泳。」離家超過二十年的大雄，細細描繪長春的日常，筆下的輕軌電車叮咚叮咚地徜過街市。

大雄曾與同伴在日人興建的大型地下城探險，求學、工作都在長春。成立漫畫工作室隔年，就拿下中國動漫大獎「史丹莫杯」金獎，出版社為他出版的作品超過百本，代表作如《漫畫諸子百家》、《水滸足球》、《大話三國》、《戲畫聊齋》、《36計》、《官場現形記》等，還有漫畫速成技巧等書籍，大雄老實說，「那是編輯想的書名，沒有天分，還是無法速成。」

工作室最多有五十多人同時埋頭作畫，大雄悠悠表示，少年學畫，總急於求成，但漫畫不能只有技巧，還需重視內心修養，加上後天刻苦磨礪，才能登峰造極。

背著傷口踏上世界舞台

2006年，國際市場為大雄打開大門。與金庸合作的《天龍八部》（Demi-Gods and Semi-Devils）榮獲法國安古蘭國際漫畫節（Angoulême International Comics Festival）大獎。歐洲規模最大的漫畫出版商太陽出版社（Soleil Publications）也與他簽約，準備出版單行本，他也在此時被封為「中國漫畫四大天王」之首。

但外人並不知道，此時的大雄因為「長春插播事件」受到國安長期監控、騷擾，入獄的陰影不斷籠罩在他身上。

在國際舞台上，他隻字不提，專注在工作上，「優秀的漫畫家如同周圍一座座的高山，也許我這座山很小，但我要翻越的也正是自己這座山。」

▲大雄曾為香港雨傘運動繪製多幅畫作，此為「撐住希望」。大雄提供

漫畫天王被迫離開中國

大雄的淡定，來自於1999年的經驗。當時因他修煉法輪功，公安直接找上工作單位進行威逼，大雄選擇離職，自行創業。

當時，全中國風聲鶴唳，時任中共總書記江澤民下令以殘酷手段鎮壓法輪功修習者，各地慘事頻仍，孤兒增多。2002年，長春學員在官方電視頻道上播出長達50分鐘的法輪功真相影片，再次震撼全球。中共將長春翻了個底，大肆抓捕學員。

對此事毫無所悉的大雄因此入獄，之後再次被迫放棄一手創立的「旗卡通創作聯盟」，避走南方。

孑然一身的他，以七彩畫筆打開國際市場，成為中國第一位橫跨三大洲、站上國際舞台的漫畫家。2007年，從美國漫畫節回國後，迎接他的又是鋃鐺入獄與酷刑。法國出版社與法國大使館透過各種管道，打探他的下落，壓制了中共國安的囂張氣焰，但國安警告他，等北京辦完奧運，就會接著「辦」他。

「有名氣、有勢力的人，在中共執政的每個年代中，都有被迫害的。我這算什麼名氣呀，胡錦濤還被架出人民大會堂呢。」經過多次「震撼教育」，他不認為名氣能成為護身盔甲，2008年，他再以《魔王》拿下中國動漫大獎「美猴獎」（後更名金猴獎）金獎；而在這一年，他向美國尋求政治庇護，再也沒有回過中國。

「好男兒志在四方，每個少年人的眼裡都是星辰大海。我不知道出走是對還是不對，無論落腳何處，我想都是神最好的安排。」

▲大雄曾與美國動漫龍頭「DC漫畫」合作。圖為他所繪製的蝙蝠俠手稿。大雄提供

開展海外事業

出走美國後，「旗卡通」（Qicartoon）的招牌重新立起。取名「旗」意在效仿努爾哈赤帶領旗人打天下的雄心，大雄期許自己成為中國漫畫的一面大旗，只是這面旗是在海外飄揚。

2009年，他與美國動漫龍頭「DC漫畫」（DC Comics）公司旗下的WildStorm合作《Top 10 Season Special #1》，DC漫畫再與他合作《正義聯盟》、《星際大戰》。他非常欣賞美國團隊分工明確的工作方式，以家庭為重的社會文化，「美國人不會因為工作而犧牲自己的家庭時間，這可能是對我最大的影響。」

電影發行商的壓力

加拿大遊戲公司Lofty Sky聽聞大雄筆下工夫不凡，便邀他為公司的遊戲繪製手稿，但同樣來自長春的製作人卻提到，自己對法輪功受害情事毫無所悉。公司老闆傑森‧洛夫特斯（Jason Loftus）便鼓勵大雄將這個故事畫出來。傑森‧洛夫特斯不只是遊戲公司老闆，還曾四次提名加拿大影視最高獎「加拿大銀幕獎」（Canadian Screen Awards），並以《Human Harvest》（活摘）電影榮獲美國歷史上最悠久電子媒體皮博迪獎（Peabody Awards）。

但當電影還在進行中，Lofty Sky發行的遊戲就被騰訊下架。有人問：「你是不是正在做中國政府不允許的事情？」傑森‧洛夫特斯表示，當自己決定要做這件事情時，就知道會付出代價，「大雄、倖存者經歷的太多了，當你遇見他們時，怎麼可能因為自己擁有自由的保護，而將他們的故事視而不見？」

今年3月，Lofty Sky以「Sky of Tides」遊戲一舉拿下全球規模最大的「遊戲開發者大會」（Game Developers Conference，簡稱GDC）發行商首獎，名利雙收，預計第二季上架。

亞洲漫畫家觀察

離開中國多年的大雄，仍心繫亞洲漫畫界動態。例如新近崛起的亞洲女性漫畫家實力堅強，韓國遊戲產業也培養出影響全球的漫畫家，如金政基（Kim Jung Gi）。

而他認為，台灣、中國漫畫家的特色正好互補，前者著重思想層面，基本功稍弱，「在有文化隔閡的情況下，作品還是會以視覺取勝。」而後者基本功雖好，但缺乏思想，「至少是不太敢表達自己的思想，也許跟大陸的政治環境有關，淪為國際漫畫的超級打工仔。」

台灣早年的蔡志忠、朱德庸、鄭問等人的作品，都是大雄汲取養分的對象，香港知名漫畫家梁天羽、黃易、黃玉郎，也經常與他談論傳統文化對人的影響與呈現方法。文以載道，而漫畫家該怎麼做呢？

大雄認為，不管是什麼形式的藝術，處在何種環境中，都在考驗藝術家的內心修為，讓自己在浮躁的世界中靜心創作，現在對他而言，是最重要的。

中國漫畫家大雄（郭競雄）

出生：1975年

學歷：吉林藝術學院設計系商業設計組

經歷：

《吉林日報》編輯記者

創立「旗卡通創作聯盟」（1999年）

吉林藝術學院現代傳媒學院客座教授（2002年）

獲獎：

2000年《戲畫聊齋》獲中國動漫畫大賽「史丹莫杯」金獎

2006年《天龍八部》獲法國安古蘭國際漫畫節之最高特別獎

2008年《魔王》獲中國動漫大賽「美猴獎」（現更名金猴獎）

2010年美國ICON漫畫節觀眾獎

2020年《扶搖直上》葡萄牙Cinanima國際動漫節觀摩影片

2022年《長春》Hot Docs紀錄片電影節觀眾獎

本文摘自《看》雜誌第245期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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