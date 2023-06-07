火雞大王蔡世緯鍾情竹編 緬懷所向披靡的竹之盛世

【撰文、攝影／謝平平】

近年循環經濟議題再起，竹子成為注目焦點，然而台灣在農業社會，曾經遍地是竹管厝（竹管屋），竹子生長速度快、纖維堅韌，可做承重牆，加上木頭，鋪上五至六公分厚的茅草，就是屋頂。進入工業社會後，過往裝雞、裝鴨的竹籠被大量運用在蔬果盤商、公賣局（現為臺灣菸酒公司）、台鹽、國防部等處所，擔菜、擔酒、擔鹽，還能裝子彈。

在當時時空背景下，嘉義大埤蔡家是三代竹製品參與者，第三代蔡世緯是台灣火雞大王，2012年成立「嘉義縣崙尾天赦竹編發展協會」，希望將累世的台灣竹工藝承傳下去。

建築：清朝竹管厝，日治時期改穿紅褲

「四君子」梅、蘭、竹、菊中，竹子象徵正直、謙虛、有氣節，成為許多文人雅士吟詩作畫的主題。而在日常生活中，竹葉可當作粽葉，還可透過從小「整形」成為彎曲牛軛（牛擔），雞籠、雞罩、魚筌等器具更是隨處可見，閩南與客家各有不同樣式；此外，房子也能以竹子打造。

蔡世緯的爺爺出生於民國前三年，十幾歲就開始擔任竹管厝師傅，「那時農家多是『換工』蓋房，一個是師傅，其他都是鄰居來幫忙的人力。」磚塊未興起前，竹管厝就是農業社會的「國民住宅」，形式多為一條龍的三開間。

日治時代五大花園之一的雲林大埤「三秀園」中，還保有七開間的竹管厝，與檜木宅並存，多年前，蔡世緯還曾參與該園竹管厝的整修工作。他表示，竹子壽命約為十年，以五年生的散生竹（如孟宗竹）最佳。與叢生竹相比，散生竹相對直挺，也是早年鷹架、竹筒飯的材料；而五年生的竹子纖維最是堅韌，「再老一點，纖維就會開始脆化。」孟宗竹與桂竹可作為穿斗式屋架主材料；桂竹直挺，加上木頭，可作為屋頂架。

至於屋頂的茅草，蔡世緯解釋，一次只能鋪五至六公分厚，再逐次修復、重製，一次鋪得過厚會導致中間層發霉，完全符合現代人追求的低碳生活。

竹管厝底部以泥土、白灰等抹勻縫隙，但若有淹水，仍有被沖破的可能。日治時期，家中稍有餘裕的民眾便將牆面下半部以紅磚興建，上半部仍為竹管厝，稱為「穿紅褲」，或改為全部紅磚牆面，以竹、木為屋架，雲嘉一帶至今仍可見到。

農具：百萬竹籠搶著要，通宵加班趕工

「嘉義縣崙尾天赦竹編發展協會」位於溪口鄉，鄰近梅山與西螺果菜市場。1956年，西螺果菜市場成立，交易十分熱絡，發展迅速，至今已是全台最大蔬果交易市場。

▲閩南與客家雞罩，都用於保護小雞，照片右側為客家雞罩，樣式簡單，左為閩南式，較為精細。

蔡家熟悉竹製工藝，順手接下蔬果竹籃的生意，從裝載蔬果到公賣局的酒瓶、國軍的子彈，都是竹籃，「因為彈殼是金屬，不能與金屬擦撞，要用竹籃裝。」

再加上外銷訂單，在塑膠尚未興起的年代，每年量產高達數百萬只竹籃，不只工廠日夜趕工，左鄰右舍都成了衛星工廠，幾張訂單就夠溪口家家戶戶一整年忙活，「過年只能休除夕，隔天就又來加班。」當時，身為台灣重要的竹製品重鎮，嘉義溪口風光了三十年之久。

沒落：訂單仍在，人力寂寥

竹製品靠人力，加上藤枝，打遍天下無敵手，「竹藤一家」正是因此而來，也難以用機器取代。1980年前後，「大家樂」風靡台灣社會，人力難尋；其後紙箱、塑膠興起，逐漸取代竹製品。

雪上加霜的是，台灣走向都市化，鄉村的年輕人紛紛到城市謀生，鄉村勞動力逐年減少，「差不多（5月）這個時候吧，高麗菜、大白菜、蒜苗、菠菜就要下山了，大卡車去完果菜市場，就會來這裡載竹籃。」

蔡世緯表示，現在還可以接到訂單，但已找不到勞動人口，溪口與鄰村原本數十家的竹編工廠，只好關門大吉。

▲運用多種竹編製成新娘轎。

「民國八十幾年開始，這裡就完全沒有年輕人了。」他自己也在2000年轉型飼養火雞，從副業成為主業，還晉身全台火雞大王，近年又開始研究蛋雞，「竹製品，現在是志業。」

轉型：無法以機器取代，竹之路難行

天赦竹編發展協會所在地就是以前的工廠，未殺青的竹子、竹編半成品、竹籠等，數量不多，越發顯得工廠清冷。繁華褪去，工廠外的穀倉（古亭畚）成為溪口竹製工業的見證。

最難編的竹製品是什麼？蔡世緯想了想，說都差不多，似乎只要一雙巧手，什麼都能做出來。只是隨著民眾生活品質提升，對用具的要求也更精緻。

茶几旁的竹椅油亮亮，撫觸如新品，「這張椅子已經坐十年了。」他解釋，人體有溫度，竹製品表面有竹油，二相接觸，就是保養竹製品的天然方法。

然而，農業社會完整的生態體系至今已不復見，今日推廣難題在於年輕設計師對竹子材料不熟悉，而竹子適合手工藝創新，難以用機器取代，唯一例外是竹席，在人工昂貴的今日，就會走向高價，比起現在的複合材料，發展之路顯然更難。

蔡世緯2012年成立竹編發展協會後，與各界多方合作推廣竹編，例如基本的三角編、六角編、人字編、一壓一編等。如今疫情解封，蔡世緯也開始著手推動竹製工藝活動，並不是想恢復當年榮景，而是希望在設計上拓展新路。

本文摘自《看》雜誌第245期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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