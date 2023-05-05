【撰文／林茂昌】

認真做股票，你可能在不知不覺中犯了二種行為謬誤。現在，讓我們來看一個假設性的案例。

某甲自讀書時代即成績優異，冠絕群倫。他自創一套讀書方法，不論文科、理科總是可以讀得很好，並在大型考試中脫穎而出，進入頂尖學校的頂尖科系。出社會後更孜孜不倦，密切注意最新的專業知識，時時充實自己，從而在專業職場上領先同儕，步步高升。他很快就累積一筆財富，並與太太商量，拿出五百萬的資金投資股市。以他的聰明才智，加上拼命精神，相信很快就會翻倍甚至賺更多。

股市不是用功就保證成功

於是他使出最拿手的絕活，開始做功課：研究各種投資理論並盡可能地蒐集研究報告。他每天花非常多的時間上網研究和操作，比求學時代更賣力。然而天不從人願，某甲的投資並不順利。明明各項指標都很好的標的，也是報章雜誌、理財社群公認的好公司，怎麼買進之後股價就疲弱不振？隨後又遇到美國聯邦準備理事會（Fed）升息，許多研究指出即將發生股災，越想越恐怖。

他鼓起勇氣認賠殺出，發現公司股價沒多久就反轉向上。最難受的還是每週六上午和太太吃早午餐時，總要順便討論一週來的投資績效。每次看到太太失望的眼神，就讓他倍感壓力。至於本業工作，也因時時分神注意股票，而遭到同事善意提醒。他想，也許自己和股票無緣。不如趁現在賠得不多，趕快收手，把精神放在本業，以後再也不要碰股票了。

二種不理性行為

案例中某甲的問題出在哪裡呢？股市沒有標準答案。在此，筆者打算從行為學派的「近因偏誤」（Recency Bias）與「損失趨避」（Loss Aversion）切入，指出某甲投資行為上的缺點，從而找出修正方向與建議。

所謂「近因偏誤」是指人類在認知上，會把最近發生或接觸的資訊賦予過高的重要性，而忽略比較久遠的事件，從而那些具有長期效果的資訊，只要最近沒有出現，就會被投資人所忽略或低估。若經常錯估股價，投資績效也就打了很大的折扣。

「損失趨避」則是指，同樣金額的損失和獲利，人們對損失所感受的痛苦程度，超過獲利所帶來的快樂。也就是說，人們寧可少賺或是不賺錢，也不願意損失。人們對損失的承受能力比較低，所以為了脫離損失，會做出不理性的投資抉擇。

案例中的某甲積極地閱讀報章雜誌、參加投資社群、每天觀察股價變動與任何風吹草動的消息，等於是大量接觸「最新的訊息」。我們可以推論，他很大的程度上忽略了長期因素，所以，犯了近因偏誤的毛病。另外他每天觀察股價，每週六與太太討論投資績效，可以想見，只要有損失發生，就會形成莫大的壓力。在損失趨避的心理下，他急切地想要脫離損失，必然會做出偏離理性的決策。

這二個行為偏誤會交互影響，放大了不理性程度。在近因偏誤之下，因為對市場評估遺漏了長期因素，所以很容易造成損失。而損失趨避心理，會使他急著停損，結束一筆交易，並努力地搜尋下一個投資機會。於是很快地又落入另一個近因偏誤。也就是說，他越努力研究、操作股票，偏誤就越滾越大，離理性投資越來越遠，終於心力交瘁而無法自拔。

緩緩致富

解決之道很清楚，就是把投資的眼光放長，非常的長。當你把投資眼光往五年、十年、甚至二十年以上延伸，思考的角度就會和短線交易者有很大的差異。

大多數的短線訊息或股價波動，從長期眼光來看，只不過是雜訊而已。投資人如果把全副精神放在對雜訊的解析與反應上，很快就會精神耗弱而且得不到成效。而把時間觀念放長之後，就會明白，股票投資之所以獲利，主要來自企業營運所帶來的利潤與複利效果。只要我們以合理的價格買進好股票，利潤自然源源不絕而來。

具體的建議有二個方向：一是採被動型投資，一是主動型投資。被動型投資就是分批買進指數型基金，然後放輕鬆。靜靜放個十年以上，成績必然可觀，而且可以把心思放回本業上。至於主動型投資法，首先要改變從理財雜誌、理財社群獲取投資資訊的習慣；改採類似彼得．林區（Peter Lynch）從生活觀察選股的方式；加上價值投資法，耐心等股市下挫有便宜可撿時才進場買進。這和等有折價活動時才去賣場買想要的東西，道理完全一樣，一點兒也不難。

至少，自己實地去觀察企業、了解其產品，不要只是坐在家裡、辦公室裡看理財雜誌或上網點閱YouTube上的熱門投資推薦，光是這點，就可以改善近因偏誤。因為了解一家企業需要時間，不是鍵盤Google一下就好了。

案例中的主角是聰明人，只要能跳出短線交易的陷阱，把投資眼光放長，自然會找到自己的理想投資，緩緩致富。

本文摘自《看》雜誌第244期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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