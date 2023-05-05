蔡介欽首創機能布襯衫 穿商務襯衫也能跑馬拉松

【撰文／曾允盈】

「一開始沒有人覺得我是認真的！」衣十五（E15）創辦人蔡介欽說：「現在證明我不是異想天開。」儘管台灣紡織產業是全球機能性布料的供應重鎮，但是把機能布應用在商務襯衫上，他是第一人。

位於紡織重鎮台南，衣十五成立至今邁入第十年，蔡介欽從家族企業離開也超過十年。家族經營按摩椅代工廠，外銷歐洲居多，因為經營理念不同，難以突破創新，他離開了投入30年熟悉的代工環境，41歲的蔡介欽決定創業。

▲衣十五將《快雪時晴帖》設計在襯衫領口與袖口，展現精緻細節。衣十五提供

中年創業：鎖定機能襯衫

當時蔡介欽已經觀察台灣機能服飾很長時間，最初的創業項目鎖定在兒童。「我女兒很會流汗，小孩的衣服都是棉質，沒有排汗的功能，流汗全身濕濕的很容易感冒，所以我想做小孩的機能服飾。」從自身需求出發，蔡介欽找來科技大學談產學合作，投入開發後才發現，市場上沒有這樣的品牌，是因為兒童的尺寸太多，小孩長大速度快，一旦銷量不好很容易被庫存壓垮。

蔡介欽和EMBA的同窗好友聊到創業苦惱，好友建議做男性上班族的襯衫，只是初期就遇到很多阻礙。「第一個狀況，是我們找不到布料。」蔡介欽苦笑：「沒有人會把機能布料拿來做襯衫，傳統的想法那是運動用品，所以人家看我的眼神都是不可置信。」憑藉過往做國際貿易的談判能力，蔡介欽接連找了十幾家，終於有成衣廠願意和他合作，抱著賭一把的心情，為蔡介欽開了新的產線。

男性襯衫如何做出差異？除了鎖定吸濕排汗、耐穿透氣的機能布料，設計上也大費苦心。蔡介欽研究市場上各大品牌的成衣版型，商請流行服飾設計學系協助設計，也到男性普遍比較講究穿搭的日本，在東京待一週，觀察市場需求。終於設計出領口修飾臉型，腰線合身不貼身，衣領加上特殊花紋，大熱天即使不打領帶也能穿出專業，且適合多數35歲至55歲商務人士身型的襯衫。

創新眼光：開發獨特版型

蔡介欽說，和其他襯衫品牌最大的不同，是衣十五三種版型中的「舒適版」，「台灣年紀漸長的男性普遍有一個問題就是肚子，為了符合身型要買大一號，但領圍會變大，袖長也會變長，等比的版型就不合身，穿起來會過大不好看，這就是為什麼最後老闆們要穿定制款的原因，而我們透過產學合作解決這個問題。」連眼睛都跟著微笑，蔡介欽十分滿意品牌解決的消費者痛點。

「創新最難的地方，就是改變產業守舊的觀念。」跨入不同產業，蔡介欽坦言好難。第一次和工廠合作就差點賠光所有資金，「第一批就生產超過2,000件，但工廠交出來的貨三分之二以上完全不行，衣服有髒汙而且扣子沒有縫好。因為沒經驗，簽約沒附註違約條款，等於這批布料全毀了。」員工們只好一件件拆開檢查，全拿去送洗，再一件件折回去。扣子的部分全部剪掉，一針一線縫回去，還買了一台打扣機。「改一件、賣一件，當時真的很慘！」

學習和工廠溝通，成為蔡介欽的重要課題，「我要求襯衫的每一英吋要有12針到14針，一開始沒人願意理我。」於是他深入了解成衣產業，布料、加工、紡織技術都不錯過。不只如此，原來做按摩椅的國際貿易，不需要接觸客戶，然而衣十五作為電商品牌，無論產品或顧客服務，對蔡介欽來說都是全新且陌生的領域。

為了提升經營績效，蔡介欽又開始學習網路行銷，臉書粉絲團操作、廣告投放、學習官網優化，網路行銷該學的都去上課，甚至照片怎麼拍攝都親自設定。

▲2020年開發蚵殼襯衫系列。衣十五提供

重視顧客服務：回購率高達55%

品牌在2013年成立，三年後的2016年發生的品管事件，奠定衣十五的品牌基礎。當時，有顧客反映某一塊布料發生滑紗現象，雖然不是每一件都有，衣十五決定主動通知所有客人，回收衣服，直接退款2,200元購物金，如果想留下襯衫也沒問題。「我們打電話通知客人，他們還覺得有嗎？我穿了半年多沒什麼問題啊！」

「有人認為我們沒必要退款，但是對成立第三年的品牌來說，好不容易讓客人有信賴感，不希望為了一件商品，毀掉辛苦建立的信用。」一整批超過500件襯衫雖然等於賠售，但是蔡介欽堅持品質，不放過細節，打造衣十五超低的客訴率，回購率更維持在55%。

不僅如此，顧客服務旅程的每個階段都必須重視。客戶下單完畢之後，內部人員會特別去看下單的尺寸，比對客人留下的基本資料。「如果看起來不太符合尺寸，我們會主動打電話聯絡，給客人一些建議。因為長年累積了大量的統計數據，我們知道什麼身型，適合什麼尺寸。」蔡介欽強調，如果沒有挑選到最適合的尺寸，其實就不用買衣十五，因為穿不出剪裁修飾的特色。

作為電商品牌，提高顧客的忠誠度，最重要的就是提高顧客服務的品質，讓客戶願意回頭再次購買，進一步成為終身顧客。

開發環保蚵殼襯衫：業績成長超過三成

2020年蔡介欽研發出蚵殼襯衫，經過實驗證明，遮熱率高達42.4%，可以降溫兩度，夏天外面的熱度進不來，冬天身體的高溫出不去，有一定程度的冬暖夏涼，疫情更帶動抗菌襯衫銷量，業績成長超過三成。

蔡介欽表示因為經常看到海洋生物被塑膠綑綁窒息的報導，廢棄物都是海洋生物的殺手，如果可以結合回收再生科技，或許可以解決環境問題。

於是衣十五花費五年時間，利用每年造成1.6億公斤海洋廢棄物的蚵殼，回收再利用，將奈米化的蚵殼，結合回收的寶特瓶重新抽絲，研發出多功能而且天然沒有化學劑的紗線材料，做成的蚵殼襯衫，材質環保又有實效，有多達11張檢驗報告證明降溫、抗菌、吸濕、排汗的效果，蔡介欽笑說，這應該是全台灣拿過最多認證的衣服了。

2018年12月，蔡介欽曾突發奇想，號召上百名跑者穿襯衫跑馬拉松，測試排汗透氣的功能，「一開始我也很擔心會不會有人跑到不適，不過實際下場體驗後，發現沒有一般襯衫悶熱，布料上的銀離子也會產生作用，達到抗菌除臭的效果。」

言談中可以看出蔡介欽十分重視細節，從版型材質到獨特設計，扣子高低差幾毫米，也絕不能妥協。「我們不是賣衣服，衣十五賣的是自信。」衣十五營業額目前一年超過1,500萬，隨著品牌知名度提高，蔡介欽也期許未來成為重視穿著形象商務人士的首選襯衫品牌。

本文摘自《看》雜誌第244期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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