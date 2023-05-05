亞洲偶戲文物典藏家 林經甫的斷捨離之道

【撰文／曾允盈】

「以前我讀日新國小，去學校一定會在書包放布袋戲偶。」大稻埕納豆劇場裡，林經甫細數與偶戲的淵源：「下課10分鐘趕快拿起來，人不能打架，但可以用戲偶跟隔壁翻來翻去。」右手掌比著飛天遁地的手勢，彷彿戲偶在手，林經甫笑著說，布袋戲是他這個世代的集體記憶。

林經甫是婦產科退休名醫，協和婦女醫院前院長、台原藝術文化基金會董事長。收藏世界各地的偶戲文物，成立「台原大稻埕偶戲館」，後於2005年11月進駐西寧北路現址，為了紀念父親，改名為「林柳新紀念偶戲博物館」（「台原亞洲偶戲博物館」的前身），2020年更將一萬多件偶戲文物全數捐給台灣博物館，台灣因此成為全亞洲偶戲文物典藏的重鎮。

從西洋藝術回到台灣在地工藝

流淌著藝術家的血液，林經甫熱愛藝文，對美學有自己的堅持。1970年代曾在倫敦念書，宿舍就在大英博物館隔壁，當時英國因為全球紡織業走下坡，經濟蕭條，英國人仍然以國家的文化資產為傲，博物館展示著帝國的悠久歷史，當時林經甫開始收藏西洋畫。

1984年，回台投入家族事業「協和婦女醫院」，經常出差日本。某日在天理大學附近的博物館，看到來自台灣的文物，包括無比精緻的布袋戲彩樓、懸絲傀儡，還有清朝乾隆年間的音樂戲劇保護之神「田都元帥」木雕，「我當時嚇了一跳！好精緻！」

小時候對民俗技藝的甜蜜回憶湧上心頭，阿姑帶他去看殺豬公、到勝利戲院看布袋戲，那些精緻的工藝，都是台灣在地文化的映照，「從前我怎麼顧著收藏西洋美術，沒有注意到本土藝術？」林經甫形容，當時心裡頭的價值觀，完全從國際的文化轉移到台灣土地自身。

▲林經甫收藏的偶戲文物工藝精緻。林經甫提供

決定投入偶戲文物的收藏，林經甫借重全球化思考，必須讓全世界最大的偶戲博物館落腳台灣。他踏遍世界各地，從中國全境、東南亞、東北亞再到歐洲，一通電話就飛出國，收藏的文物涵蓋緬甸、越南、印尼、泰國、日本、歐洲、非洲的傀儡等，日治時代真西園掌中戲團的六角彩樓、印尼皮影、雲貴川「儺」面具，還有知名泉州「花園頭」雕刻大師江加走的親刻作品都在其中。

成立博物館與劇團 戲偶有了生命

借假喻真，是偶戲的特色。掌中操縱著的喜、怒、哀、樂，是戲偶的情感，還是為操偶者代言？虛實之間讓人著迷。

談到藝師操偶栩栩如生，林經甫形容布袋戲偶的樣態，就是在地人的樣貌，傳統藝術記錄著庶民文化。「看那些戲偶，台灣人畫出來的顏色，絕對不是歐洲人畫出來的顏色。比如台北街道巷弄，看起來好像機車亂停，但是你覺得美不美？美啊，看得出生機蓬勃，已經發展出互相共鳴的美學，完全不是專制國家所謂的樣板。」

林經甫放眼世界，深耕台灣，「台北絕對可以成為亞洲的平台。」的確早在宋朝雜記《武林舊事》、《東京夢華錄》中，就有宮廷宴上出現掌中木偶戲的記載，源於閩南泉州的傳統布袋戲，1945年後逐漸式微，卻在台灣土地上大放異彩。

2000年「台原大稻埕偶戲館」幾經波折後正式成立，由創辦人之一的荷蘭籍偶戲研究者羅斌（Robin Ruizendaal）擔任館長，負責館內文物的研究典藏。為推廣偶戲文化，設館隔年邀請布袋戲國寶藝師陳錫煌加入，成立專屬的表演團隊「台原偶戲團」，製作結合在地戲曲和京劇的傳統布袋戲，跨海到國外演出，征服全世界觀眾。

接著戲偶搬家至「林柳新紀念偶戲博物館」，兩棟並立的四層樓建築位於大稻埕，和霞海城隍廟僅一巷之隔，環境古樸，寬敞明亮。林經甫更創立「納豆劇團」，以演員、戲偶、劇場、現代音樂結合現代劇場形式而成。在他心中，深藏在博物館並不是讓戲偶活過來的方式。

▲林經甫將萬件收藏捐贈台博館。林經甫提供

成功人生需斷捨離

「戲偶的價值不在我身上，而是它們本身。我只不過是一個過路者，暫時保管罷了。」2020年他一口氣將所有偶戲文物捐給台灣博物館，「一件都沒有留。」交給國家承繼，可以更有計劃地保存，發揮文物最大的影響力。

這和林經甫的價值觀有直接關係，「生命越來越長的時候，你就要曉得自己到底是什麼人，要回歸或者回饋的是什麼。」林經甫40年時間的收藏品，大大提升了台灣博物館的質與量。對個人而言，是捨去多餘的物品，脫離對事物的執念，以行動落實「斷捨離」之道，對社會來說，則是資源的貢獻。

偶戲文物全數捐出後，西寧北路的「台原亞洲偶戲博物館（原名為「林柳新紀念偶戲博物館」）」成了閒置空間。2022年逆風劇團進駐，賦予這棟建築嶄新的生命，「逆風樓」就此誕生。林經甫期望逆風劇團能從大稻埕展翅，用藝術、教育與陪伴，協助中輟生、高關懷青少年找到自身價值。

一旁的「納豆劇場」亦是大稻埕地區的指標建物，前身是「周氏進春茶行製茶工廠」，2007年登錄為市定歷史建物，保有傳統閩南式屋頂，清代紅磚牆與石造柱基，走進納豆劇場彷彿墜入歷史記憶。如今劇場不定期舉辦各種活動，與社區連結，落實在地文化，林經甫更表示：「期待納豆劇場未來成為整個台灣社會的文化資產。」為歷史建物注入活力，也與城市共創更多可能。

台灣需要更多思考

林經甫認為這個世代是工具的時代，不是思想的時代，是科技至上的時代，不是對文史價值尊重的時代。加上媒體的渲染，能夠靜下心來創作和論述的機會少之又少，容易隨波逐流。他感嘆：「台灣需要更多的思考。」

然而林經甫絕非排斥新工具，而是比任何年輕世代對科技的接受度更高，運用得思考更前端。ChatGPT推出後因為表現得越來越像人類，引發各界關注。「任何領域背後都是大數據，醫生也是，你如果無法駕馭、運用工具，勢必被工具淘汰。」

談到學生可能會用ChatGPT做作業，林經甫更說：「不要制止使用，而且制止不了，工具出來你就沒辦法生存嗎？你要打一隻老虎，已經有劍出來了，幹嘛還要徒手呢？即使用它寫論文，也考驗學生會不會問問題，第一次答案問出來，能不能再問第二次，就是思考的重要。」

林經甫的兒子林冠廷是知名YouTube《台客劇場》的導演，因為與兒子一起拍攝生酮飲食紀錄片，意外在網路上受到注意，開始經營「時尚老人」臉書粉絲專頁，成為一名高齡YouTuber，他用拍片觀察並記錄生活，倡導無齡樂活的人生哲學。2019年還曾受邀全球四大時尚秀之一的紐約時裝秀，成為登台的模特兒，驚豔全場。

隨著歲月流逝，林經甫沒有消極「顧後」，而是積極「瞻前」。他正思考著如何開設年長者的學習館，讓老人活得更幸福、更有質感。

自信優雅地裝扮，維持良好體態與社會能力，更有寬闊的胸襟，和站穩這片土地的踏實步伐，奉行著自己重視的人生價值觀，林經甫從自身出發，關照生活，貢獻社會，成為一種「時尚」的典範。

本文摘自《看》雜誌第244期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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