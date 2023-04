學者研究：中共將GDP灌水變兩倍

【撰文/樊家忠】

大家都知道中共官方所公布的經濟數據不可靠,不但外界不信、中國老百姓不信,連中共自己也不信。

但問題來了,既然官方公布的數字是假的,但真實的經濟數據是多少呢?我們有沒有辦法用其他的數據推估出來比較可靠的數據?

這個問題從二十幾年前就被廣泛討論。匹茲堡大學的經濟史學家托馬斯.羅斯基(Thomas Rawski)在2001年就發表了一篇論文,探討中國總體經濟數字兜不攏的現象。他發現在1997至2001年這四年間,中共公布的國內生產毛額(Gross Domestic Product,簡稱GDP)成長率為34.5%,可是同期間的能源使用量下降5.5%,物價膨脹率下降2.3%,而且城市就業幾乎沒有增加。在其他東亞國家的經濟發展歷史上,從來不曾出現過這樣的矛盾。他的估計結果顯示,中國在這段期間內真實的GDP成長率不會超過官方宣稱的三分之一,而且非常可能更低。

夜間衛星圖

羅斯基的論文發表之後,有成百上千的研究探討中國GDP的真實狀況。最近發表在經濟學頂尖期刊《政治經濟學雜誌》(Journal of Political Economy)的一篇文章呈現了一個非常具有說服力的證據。這篇論文的估計結果顯示,中國在2013年的GDP最多只有中共宣稱的一半。

這篇研究的作者是芝加哥大學公共政策學院的年輕教授路易斯.馬丁內斯(Luis Martinez)。這篇研究用的資料很獨特,用的是全球每個國家夜間衛星圖在1993至2013年之間20年的變化。夜間衛星圖顯示出來的亮度,大致上能夠反映出該地區經濟活動的活絡程度。根據過去的經驗,衛星圖亮度的成長率跟經濟成長率呈現高度正相關。

馬丁內斯用「自由之家」(Freedom House)公布的每個國家的自由指數,將各個國家歸類成自由國家、中度自由國家與極權國家。在1993至2013年之間,大多數的國家公布的GDP都有顯著成長,同時夜間衛星圖的亮度也有顯著成長。但奇怪的是,極權國家所公布的GDP成長率跟夜間亮度的成長率之間呈現很大的差距,遠比自由國家的差距來得大。

圖一的橫軸是那20年的夜間亮度的成長率,縱軸顯示的是GDP成長率。其中圓點顯示的自由國家,而這些國家的兩個成長率之間呈現出明顯的正相關,其斜率大約是0.033。三角形的點顯示的是極權國家,這些國家的兩個成長率之間所呈現出的正相關程度則更加明顯,其斜率大約是0.06,幾乎是自由國家的兩倍。值得注意的是,馬丁內斯的資料顯示兩者差距最大的國家之一就是中國。

圖一的結果顯示,夜間亮度每增加一個單位,在民主國家能讓經濟成長率增加0.033%,但在極權國家卻能增加0.06%,足足接近兩倍。這個奇怪的現象要如何解釋?

可能的解釋

一種可能的解釋是極權國家儘管經濟成長高,但為了節約用電晚上會少開燈。但我們發現歐美等自由國家往往比較沒有「夜生活」;勞工比較早下班,商店關門也較早。反而是很多不自由國家,例如中國與越南,夜間活動頻繁,以致燈火通明。所以這個解釋不太可能成立。

另一個解釋是極權國家普遍所得較低,造成夜間亮度的成長率與經濟成長率的相關性更強。但馬丁內斯在迴歸分析中控制了國家的多項特性後,極權國家的兩個成長率間的差距仍然比民主國家大,這顯示不是國家特性造成兩種國家之間的不同。

數據造假

作者認為極權國家的兩個成長率間的差距大,主要原因是極權國家政府誇大經濟成長率的結果。

在理論上,極權政府有誇大經濟表現的動機,因為他們權力的來源不是透過民主選舉,因此需要經濟成長有好的表現來強化權力的正當性。另外,極權政府欠缺監督,所以他們也有更好的機會可以造假。

在實際的資料上,馬丁內斯呈現了多種證據。例如他觀察那些從民主國家變成極權國家之後的變化,畫出了圖二。圖中顯示,在政體轉變之前,夜間亮度的成長率與經濟成長率的差距大致保持不變,但政體變成極權之後,兩者的差距就開始擴大。

圖二:從民主國家變成極權國家之後的變化

其次,馬丁內斯發現對於極權國家而言,在全球比較景氣的年份,GDP成長率會比較接近夜間亮度成長率。但在不景氣的年份,兩者的差距就變大。這應該是因為在不景氣的年份極權政府才需要美化經濟數字。

另外,GDP的支出面有四個成分,分別是消費、投資、政府支出與淨出口(出口減去進口)。由於進出口的數據可以從國外的貿易資料核對出來,而消費的資料也容易被比對,因此投資與政府支出這兩項是極權政府比較容易「上下其手」的項目,造假比較不容易被抓包。而馬丁內斯確實發現投資與政府支出這兩項被誇大得最嚴重。

中國名列前茅

馬丁內斯的資料顯示,中國是GDP成長高於夜間亮度成長幅度第二大的國家,僅次於衣索比亞。

他的估計結果顯示,中國在1992至2013年之間官方宣稱的GDP對數差異為1.95,但經過夜間亮度的調整後的對數差異只有1.2。如果1992年的GDP資料為真,透過簡單的計算,2013年真實的GDP應該只有官方宣稱49.7%,差異非常驚人。

雖然長年耳聞中共的經濟數據不可靠,但直接把真實的GDP誇大成兩倍這種做法還是讓我咋舌。顯然,中共各種作為已經偏離正常人類的範圍太遠,習慣了正常生活的你我,不管做了多少心理準備,還是會低估中共造假的能力。

