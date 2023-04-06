創業加盟怎麼選？「十杯」創辦人談攻略

【撰文／楊戎真】

加盟是不少小資老闆開店或是創業的選擇。優質的加盟總部，可使加盟店主在知名度以及經營專業基礎上，更容易獲得成功。但抱著美好的夢想與願景簽約加盟後，也不乏經營不善者，換來養不活自己的營收，甚至血本無歸。

那麼，加盟店主究竟該如何評估加盟總部，才能少走彎路？

▲加盟前的核心問題便是品牌的「產品本身」。十杯臉書

加盟觀察期》核心問題在「產品本身」

於2019年開放加盟的手搖飲品牌「十杯Spade Tea」創辦人李宏庭表示，加盟前有一個很核心的問題，便是品牌的「產品本身」到底是不是能夠在市場上存活？

相較一些餐飲店，飲料店開店的門檻相對低。因此，當前的消費者對於飲料店的忠誠度不再只看品牌，而是針對想喝的飲料挑選不同的店家。「所以現在飲料店的發展，要以主打產品為基調去做延伸。」

他強調，有些品牌光有知名度，但東西沒有特色，用料不是特別好，甚至視覺也不符合該產業的業態，看不出優勢在哪裡，「市場的開放機制，需要被考驗的是產品本身的品質跟水準，不好吃、不好喝的東西，即便有一時的噱頭，也可能很快就消失。」

更甚者，加盟總部如果無法與加盟店站在同一陣線，反而視為敵對立場，對店家更是一大傷害。李宏庭認為，作為加盟總部，分店做不好，總部有責任，包括用料的檢核、客訴問題的解決，都必須認真面對。如果分店出問題，總部卻進行切割，很不可取。

加盟店主應如何評估加盟總部？李宏庭建議，可以先了解其背景。他指出，坊間有一些加盟品牌是專門做加盟的，並不在乎產品的銷售。這樣的加盟品牌往往會快速擴店，店面經營不善倒了也無所謂，會再去做下一個加盟品牌。

加盟前查詢加盟總部的公司、負責人的名字，都可以看到之前有沒有做其他品牌，或者是有沒有官司糾紛。也可以看公司營業執照、公司註冊的時間，以了解企業的經營能力。

選擇加盟品牌》確認毛利、加盟型態、加盟金

決定加盟後，就要開始選擇理想的加盟品牌或加盟總部。李宏庭建議，首先考量的是毛利。

1.確認毛利

餐飲業主要的開店成本包括：物料、人事、租金，他特別提醒，後疫情時代要加上「外送平台抽成費用」。由於疫情造成消費型態的改變，疫情結束後也不會回到原來的狀態，因此外送平台抽成費用是所有創業人可能還沒有意識到的，因為外送平台抽成不是小費用。

除此之外，實際上還會有稅金、雜費、設備維修費、設備攤提，且人事費用還有年終、三節等。李宏庭建議加盟店主一定要跟加盟的品牌確認毛利到底會有到多少，因為它會影響到後續到底會不會賺錢。

2.釐清加盟型態

選擇加盟品牌時，還需注意「加盟話術誠不誠實」的問題。不同加盟品牌有不同的拆分方式，主要的加盟型態有：直營連鎖、特許加盟、自願加盟，收取的加盟金、權利金、保證金也不相同。有些加盟店主需自負盈虧，總公司不會有後續的分潤；有些則有營收抽成。李宏庭強調，不同型態沒有絕對好壞，想加盟者應先了解清楚，這個形態是不是我想要的結構，仔細衡量究竟划不划算。

3.加盟金涵蓋範圍

至於一般人最關心的「加盟金」，李宏庭指出，「所有人對加盟金的定義都不一樣，包不包裝潢可能就差200萬。」要注意的是，加盟金所附的東西有多少，有沒有追加的費用？很多東西是選配的，因此金額不是重點，而在於涵蓋的範圍，不要被所謂的「零元加盟」所蒙蔽。

例如，所付的加盟金，可能並不包含冷氣、開水機等設備，這些都要詢問清楚，避免「頭洗一半」，後面卻一直有追加費用出來。李宏庭建議要掌握「從零到開好店」要花的總金額，可以詢問加盟總部：開店應該準備多少預備金？是不是包開到好？總共有哪些設備？後面會不會另外追加東西？

4.加「但書」避免貓膩

有些加盟總部會表示，加盟合約是機密，除非簽約了，不然無法透露。李宏庭建議，可以簽「但書」：這一筆錢必須要開店開到好，要包括所有營業所必須之項目。如果加盟總部堅決不願意簽，可能就是有貓膩。

以十杯的加盟為例，李宏庭採用的是「一次性的加盟費用」，且費用基本上都花在加盟店的店面上，「因為我希望的是擴大品牌，並不是賺加盟店主的錢。」且加盟金涵蓋裝潢以及整個店面開起來的費用，因此不同坪數有不同的收費。

十杯的加盟分為：完全外帶型、內用座位型、旗艦店型。李宏庭以「外帶店」為例，不設內用座位區、15坪左右的店面，約收200萬的加盟金統包到好，設備、裝潢、一開始的物料、印刷物，以及初期的一些費用等，都包含在內。「有點像租房，你只要帶一個皮箱就可以進去，人來受訓，其他都幫你做好。這200萬基本上都是花在這個店上面，之後沒有收權利金。」

最後關鍵》簽合約要注意的事

選定加盟總部後，要考慮簽約的時間點，應該先確定店面後，再進行簽約。「找點很憑緣分，有的人找了一年也沒有找到，沒有適合的點就不要硬開。」

至於簽約的內容，李宏庭則提供以下關鍵細節：

1.退場罰則

站在加盟總部的立場而言，當然不希望加盟店輕易的收掉，因為對品牌來說是一個傷害，所以一般在合約上都會有「退場罰則」。加盟店主簽約時一定要注意該罰則的規範，「什麼樣的情況叫做提早或任意收掉，有哪些原因不在此列？違約金多少？」

李宏庭認為罰則很嚴重，因為通常退場都是發生在加盟店主最沒錢的時候，而且罰金通常都破百萬。他舉例，過去幾年因為疫情，不少店家受到巨大的衝擊，但誰都不想倒店，加盟店主他也是花了自己的老本去投資，一定是有不得已的理由。在這種已經虧損、沒錢，不得已一定得收的狀況下，如果還得支付鉅額的違約金，通常會讓加盟店雪上加霜。

李宏庭強調，合約上退場罰則一定要寫清楚，如果定義不清，可以追加但書，「在什麼樣的狀況下，不需要賠償違約金。」

2.區域保障

多數店面的經營都非常仰賴地緣，可是有些加盟總部卻往往看到「加盟店」做得不錯，「自營店」就來這邊開。因此，加盟店主必須了解是否設有「區域保障」，例如載明範圍幾公里之內，同一區域不可以再開第二家店，或者讓現有的店家擁有優先開分店的權利。

至於腹地的考量，可以採用生活圈或商圈劃分範圍。他強調腹地不能單以距離為考量，例如在同一個夜市，夜市頭跟夜市尾可能距離很遠，但其實是同一個商圈範圍；又例如夜市與其對街，可能距離很近，可是對街是辦公區，其實是屬於不同的生活圈。

3.加盟總部提供的資源

加盟店主也需了解加盟後，總部是否提供完善的資源，包括：產業鏈、員工訓練、廣告行銷資源等，也要評估總部對不同加盟店主的督導是否完善，才不會導致一顆老鼠屎壞了一鍋粥。李宏庭強調：「原物料一定要使用指定的原物料、指定的廠牌。」加盟店為了降低成本而更換原料，有可能導致產品品質變差，因此總部應該定期監督進貨情形或數量。遇到客訴時，總部也應前往關心，並協助處理。

員工訓練也是重要的環節，李宏庭以十杯為例，員工訓練涵蓋：營業的訓練，包括飲料的製作、食材比例的背誦、現場的實務等。此外也會提供加盟店主帳務、稅務教學、人資課程、粉專經營、網路溝通等課程。

▲李宏庭認為，當前飲料市場的趨勢是「產品專精化」，加盟店主應該要「做深不做廣」。十杯臉書

相互成就》品牌與加盟店主統一陣線

李宏庭認為，加盟總部與加盟店應屬同一陣線，但也存在路線或決策上的不一致。如有時加盟店主不見得認同總部的決策，有些品牌會強迫加盟店推銷或賣東西，甚至強迫進貨；有些加盟店則總想自己來一套，導致品牌沒有統一性。但無論如何，二者是相互依存、相互成就的。

雖說很多細節在加盟前無法面面俱到，或者合約也沒有涵蓋，但加盟店主還是可以多提問：「加盟總部會協助我到什麼狀況？開完店以後會不會支援我？策略面跟行銷面、產品面，或者是活動檔期，有沒有強制配合的事情？」透過商談過程，也可以評估對方誠懇與否，所言合不合理、邏輯對不對，以及風險有多高。

李宏庭表示，手搖飲市場經過幾個世代的變遷，已從早期的「提供所需」，到今天以「產品導向」為主，大部分的飲料店會強化某一款產品，成為其招牌，例如「可不可」的熟成紅茶，「大苑子」專賣新鮮水果系列，「十杯」則主打奶茶系列。

有意選擇飲料店加盟的人，李宏庭認為未來應該要「做深不做廣」，你的店是主打什麼，就是往這個方向去做深，而不做廣，因為目前台灣手搖飲發展的軌跡是「產品專精化」。

本文摘自《看》雜誌第243期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第243期）謝謝！