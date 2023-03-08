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天生藝師陳冠霖勤學不怠 傳承精湛掌藝

聯合新聞網／ 看雜誌
▲沒有大人督促，陳冠霖從小就投身布袋戲的練習，樂此不疲。吳長益攝影
▲沒有大人督促，陳冠霖從小就投身布袋戲的練習，樂此不疲。吳長益攝影

【撰文／謝平平】

「趙匡胤如果在台北，就要講文言文，去中南部的話，他就會改講白話文。」大夥哈哈笑之後，陳冠霖接著嘆道，「現在的孩子都不講台語了，只能先從操偶教起。」

他從小因想學布袋戲而自行「禁足」多年，學成後，卻看到下一代的台語已不輪轉，連普通台語都不太會講，何況是聽懂傳統布袋戲的文言文？但他對布袋戲的熱情，依然不減。

《西遊記》陪伴長大的童年

大稻埕在清朝已是人文薈萃之地，當今廟宇仍保留許多本土文化，陳冠霖在這裡長大，經常看到迎來送往的場面，每遇迎神賽會，更是一路跟隨觀賞。國小，他興沖沖地加入布袋戲社，專心操偶——很難想像，當小朋友蜂擁衝到操場盪鞦韆、打籃球，一個三年級的小學生卻正襟危坐地在位子上自己練習表演《西遊記》，孫悟空是他最喜歡的角色。上了國中，同學玩電腦，他還是在玩布袋戲。

國中雖因考試而中斷布袋戲的學習，但他仍喜歡收集戲偶，只要月考一百分，媽媽就讓他買戲偶過癮。媽媽見他真心喜歡，還會帶他去看歌仔戲，或買霹靂布袋戲素還真的卡帶，讓他聽個過癮。

▲陳錫煌傳統掌中劇團現場演出。趙郁誠攝影
▲陳錫煌傳統掌中劇團現場演出。趙郁誠攝影

國中學藝並進 光明正大玩戲偶

由於陳冠霖買戲偶毫不猶豫，買到攤位老闆都認識他，後來更告知他布袋戲國寶藝師陳錫煌在台北偶戲館開課，陳冠霖馬上報名，每週六下午就去偶戲館上課。

他操偶的技術被老師注意到，陳錫煌告訴他，一週一個下午，只能學到皮毛，要他有空就去自己家裡練習。正好老師家住得不遠，因而促成了這段師徒情緣，「老師那邊的環境很好，我有空就去那邊，我媽也很放心。」

從國中開始，陳冠霖可以說是走上了布袋戲的專業藝師之路，每週六固定在台北偶戲館上課，每週四晚上去陳錫煌家中上到8點，又接著去慶安社區上到晚上10點，整整五年，沒有其他娛樂，他不以為苦，還樂在其中。

師父見他學得用心，也傾囊相授，例如：小旦走路要練一個月，拿腳、抓腳擺裙，各練二個月，搖扇、寫字、磨墨要三個月，一年後才學到小旦梳頭髮。

陳冠霖不管身處何地，吃飯看電視，手上必有一尊戲偶，練習各種動作，被大家戲稱「過動兒」。

▲陳冠霖（左）在北市士林雙溪國小兼課，教授布袋戲。曾允盈攝影
▲陳冠霖（左）在北市士林雙溪國小兼課，教授布袋戲。曾允盈攝影

祖師爺照顧 工作穩定到今日

布袋戲劇團這個行業的祖師爺是西秦王爺，但師父陳錫煌也會供奉田都元帥，什麼道理？他不知道；陳冠霖自己則像台灣人敬神一樣，都會燒香默禱。他開玩笑說，大概是祖師爺看自己很認真，都沒有出去玩，所以工作穩定，連買股票都有小賺。

陳冠霖從學習第一齣戲《判官審石頭》到可以擔任主演，時間超過五年，現在他已經學了二十齣戲，腦中有許多劇情、口白，可以自行成串發揮，不再需要腳本。他個性活潑，詮釋丑角相當到位，隨口說出幾個笑話，台下觀眾就笑成一片，讓他很有成就感。

如今，刻苦勤學的他已經成為主演藝師，只要是「陳錫煌傳統掌中劇團」的演出，多半由他掛帥，還擔任解說，台風穩健而風趣，頗有大將之風。

該說文言文？還是白話文？

清領時代，布袋戲跟著唐山客來到台灣，唱泉州腔、吟文言詩詞，小生、小旦講求優雅，口白帶有京劇曲韻，才能在神明前演出。

不過，這也使陳冠霖看到傳承的危機——優美的文言文已遠離民眾生活，「重要傳統藝術─布袋戲類保存者」陳錫煌一脈相承的是原汁原味的泉州布袋戲，但泉州腔加上文言文，布袋戲發展只能侷限在北部小眾，殊為可惜。

陳冠霖現在也在小學教社團，看著孩子講台語好似講英文，心中感慨萬千。雖然他也喜愛京劇，但隨著台語人口越來越少，有必要時，布袋戲偶也只能講白話文。或許這就是與時俱進吧！

本文摘自《看》雜誌第242期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第242期）謝謝！

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天生藝師陳冠霖勤學不怠 傳承精湛掌藝

「趙匡胤如果在台北，就要講文言文，去中南部的話，他就會改講白話文。」大夥哈哈笑之後，陳冠霖接著嘆道，「現在的孩子都不講台語了，只能先從操偶教起。」 他從小因想學布袋戲而自行「禁足」多年，學成後，卻看到下一代的台語已不輪轉，連普通台語都不太會講，何況是聽懂傳統布袋戲的文言文？但他對布袋戲的熱情，依然不減。

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