頂著超級光環 「亦宛然」第四代李奕賢突破自我

【撰文／謝平平】

大部分人都希望自己是富二代，可以少奮鬥二十年，但大樹底下不一定好乘涼，個中滋味李奕賢最清楚。從阿祖李天祿創立「亦宛然」掌中劇團，傳給阿公李傳燦經營，伯公陳錫煌（從母姓）78歲時另立新團，再到李奕賢，是第四代。

家族長輩李天祿、陳錫煌、李傳燦，三位大師對台灣布袋戲技藝的保存、發揚，功不可沒，但盛名是光環？是壓力？「阿祖如果是十分，我⋯⋯大概二分吧。」李奕賢說得謙虛但真摯。撇開別人的期待不談，他對自己的期許也是一股壓力。2022年，事前就已放下他人可能的褒貶全力以赴，他帶領「亦宛然」榮獲「青年金掌獎」最佳團隊獎，李奕賢用實力繼續為家族爭光。

▲「亦宛然」第四代李奕賢。吳長益攝影

大時代下的布袋戲人生

日治時期，李天祿誕生在布袋戲世家，7歲上私塾學習漢文、寫書法，奠定良好國學底子——這也是為什麼在國民政府遷台後，講台語的他能融入文言文、京劇鑼鼓再創布袋戲高峰的原因之一。

李天祿的父親許金木為「華陽台」布袋戲劇團團長，向布袋戲藝師許金水學藝，許金水與其師父陳婆為台、閩知名的南管布袋戲藝師；李天祿由父親親授，刻苦學習，年僅22歲，即創立「亦宛然」。

當時，台灣鄉紳在林獻堂帶領下，努力爭取設立台灣議會，實施地方自治，屢次失敗。但本土文化活動在殖民政府默許下，於日本侵華之前，一直呈現蓬勃發展的氣勢。此時的布袋戲配樂，則從南管之外，又出現了北管配樂，適合武戲，也極受民眾喜愛。

1933年，高齡86的陳婆渡海來台，與李天祿同台演出，於大稻埕轟動一時。不管時代變遷如何劇烈，「亦宛然」至今仍維持南管布袋戲的演出方式。

李奕賢曾看過阿祖的錄影帶，他分析，李天祿的口白像吹笛人的音樂，讓人不斷地想聽下去；而伯公陳錫煌則承傳文戲的細膩身段，如：小生開扇、小旦梳髮，活靈活現；阿公李傳燦則擅演武戲，且製作衣帽的手上功夫極巧。

日夜與布袋戲為伍，是真愛嗎？

從小，李奕賢起床不一定會見到家人，但一定會看到戲偶。在這樣的環境下長大，對他而言，很難斷定對布袋戲到底是不是真愛？直到小學五年級加入布袋戲社，他才體會到演出的趣味，也因此往前場藝師發展。

但李奕賢從小習慣講國語，連腳本都要注音加上英文拼音，才唸得出來，讓阿祖嘆道，家中怎麼會出一個「外省小孩」？加上「亦宛然」的布袋戲口白以泉州音為主，難上加難。而阿公在他國中時過世，能問的人就更少；直到成為伯公陳錫煌的藝生，李奕賢才有機會「正音」，他經常讀劇本給伯公聽，學習泉州音的唸法。

「布袋戲最吸引我的地方，是動作跟動作之間的『氣口』。」例如點頭這麼一個簡單的動作，擺動的幅度與速度快慢所帶出的細微感受，讓每次演出傳達的情緒也不同，這是李奕賢認為最難學到家之處。

▲李奕賢練就一身好功夫，卻謙稱只有阿祖李天祿的二成功力。亦宛然提供

盛名光環下找尋自我

要接阿祖、阿公的衣缽，李奕賢早早就有「品牌」意識——自己的行為就是代表阿祖、阿公的名聲，不能任性、不能放飛自我，當然也不能有太多的自己。他給自己施加的壓力不小，又想到自己連阿祖、阿公的本事，都學不到三成，曾經難過得想改走他路，以免讓大家失望。

然而，面對最熟悉的戲偶，他不知如何道別，也很難說服自己瀟灑離去。但如何在阿祖、阿公創造的光環中定位自己，是他多年來不斷思考的課題。

阿祖李天祿逆境中的乘風破浪

1970年代，電影、電視當道，加上推行國語運動，布袋戲發展受限，「亦宛然」也因此而沉寂多年。1980年代，李天祿受邀在侯孝賢的《戀戀風塵》、《悲情城市》電影中客串演出，與生俱來的生命滄桑，讓電影更加畫龍點睛。然而，「一口道盡千古事、十指能演百萬兵」卻成了壓箱寶。

此時，李天祿的法國學生班任旅（Jean-Luc Penso）學成回到法國，設立「小宛然」布袋戲劇團，1982年在巴黎首次演出《西遊記》。李天祿並不認為外國人不能學布袋戲，還督促班任旅演出希臘羅馬神話故事《奧德賽》，並多次赴法指導，不是口白，而是導演方法；法國政府特別頒予李天祿「騎士榮譽勳章」的最高榮譽。

或許在國外開枝散葉，這不會是傳統布袋戲的新市場，但不同世代、人群的融合，就是創新的可能。

校園巡迴演出 培養新觀眾

歷經南管、京劇、北管、歌仔戲等不同年代，不管在哪個時空演出，布袋戲都有娛樂兼教化的功用。身為第四代的李奕賢也經常思考，在台語式微的年代，布袋戲如何有新的面目？有藝師開始嘗試與現代劇場合作，或改編西方歌劇。李奕賢目前的看法是，「亦宛然」為傳統戲班，與崑曲、日本能劇一樣，操偶、音樂、口白、情節，都難以更動。或者說，要如何更動，才能延續如此優雅的文化？

他坦承，真的很難，光是戲偶上台是否要改掉「亮相」？大家的看法都不相同。

藝術，不是在窠臼中傳承，而是跟著時代往前推進，李奕賢只能先巡迴校園演出兼推廣，「我跑校園推廣的里程數，可以環台N次了。」當孩子看著布袋戲，露出純真的笑容，就是他最大的動力。

與上一代相比，這一代的年輕人比較願意一起推廣布袋戲。李奕賢認為，這是有利於布袋戲發展的微型生態圈。他感謝老藝師願意傾囊相授，而他也邊跑邊學，邊學邊做，「伯公說，多學點，沒有什麼不能學的。」至於定位，就留給後人吧。

本文摘自《看》雜誌第242期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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