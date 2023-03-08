傳統結合創意 陳建霖「雷音劇坊」響徹雲霄

【撰文／曾允盈】

一邊熟練地雕刻布袋戲偶頭，三兩下就看出了輪廓，一邊用流利的台語說：「下次我想要刻自己。」今年27歲的青年藝師陳建霖靦腆笑著，曾有機緣雕刻副總統賴清德的頭像，三天的時間刀出的模樣，入木三分，神情活靈活現。

雕刻縫紉自小摸索

從小就喜歡看布袋戲，3歲時把玩戲偶的畫面還保留著，說不上原因，就是情有獨鍾。國中的時候想，沒錢買就自己做，陳建霖到永樂市場買布，從帽子、衣服的針線活開始，用黏土捏偶頭，接著開始學習用木頭雕刻，就這樣摸索完成一尊布袋戲偶。

▲「雷音劇坊」團長陳建霖與自製的布袋戲偶。黃昱攝影

不同身分有不同扮相，戲偶呈現出的工藝細膩精緻。陳建霖曾經做過一尊《西遊記》的龜丞相，他在戲偶上裝一個烏龜殼，龜殼用報紙糊成，就這樣突發奇想，卻也有幾分相像，看起來十分討喜。

備好戲偶和道具，陳建霖也喜歡在前場表演。前場藝師如何能吸引人，全在細微末節之間，口白與掌上工夫必須兼修。

「可能是祖師爺賞飯吃吧！」阿公、阿嬤都講台語，幼稚園前生活中全是台語，對陳建霖來說，口白的揣摩比較有靈感。「演戲的過程中，演師必須先做人物設定，想像每個角色講話的口音，會講出什麼話來，才能幫他配音。」所以即使是同一個角色，每位演師也能賦予不同的靈魂。傳統表演中，一齣戲的十幾個角色，幾乎全是同一人配音。

揣摩掌上工夫

和老師陳錫煌首面之緣，是2003年的台原亞洲偶戲博物館，當時老師六、日都有演出，彩樓裡，老師演出的《飛劍奇俠》，就這樣烙印在腦海。那時聽不懂文言的四念白，長大後才知道是出場詩，讓他印象深刻。

於是他時時看戲，揣摩動作，18歲左右，開始到大龍峒陳錫煌老師府邸學習。

大師有教無類，只要願意學，就大方不藏私傳授所有。「老師注重身段，注重掌上功夫，傳統戲偶不像電視布袋戲，眼睛會眨。情緒除了演師表現，得用身段交代。」包括生、旦、淨、丑、雜的出台、亮相，整理衣冠、走台步，再到細膩的斟酒、舉杯，小生搖扇，小旦梳頭，戲偶的動作必須宛然如人。

「老師『請尪仔』（操偶）很好看。」請尪仔最重要的，是了解每個角色的個性和神態。陳建霖提到：「戲偶出場會有亮相，把單手張開到耳後，頭再迅速轉向觀眾，動作很細膩。」亮相的動作，可說是藝師們一輩子的功課。「我都會去找老師學習，也會給老師看新的劇本，老師發現沒有到位的地方，會立刻指正。我記得有次練踢腳，就踢了一個小時。」

傳統如何找出新市場

陳錫煌的技藝就是傳統藝術的化身，藝生們學之不盡，「但是他也很鼓勵我們去嘗試不同的東西，有時候師父會說，這個戲文是拖時間的，現在不用這樣演，建議我們怎麼改。」

就讀宜蘭大學時，校內沒有布袋戲社團，於是陳建霖開始跑台大布袋戲社，觀摩其他學校怎麼進行社課，終於在大四創立宜蘭大學偶蘭天成布袋戲研習社。畢業後到高師大念研究所，依然南、北兩地跑，回宜蘭大學指導學生。只是學校社團輪替頻繁，每年都會面臨找新社員的困難，「所以更要想辦法融入新東西，目的是保留它、延續它。」

▲雷音劇坊演出《鯽仔魚娶親》。趙郁誠攝影

2020年成立「雷音劇坊」之後，陳建霖想讓布袋戲被更多年輕人看見，必須注入新的元素。「傳統是我們的根，一定要保留，但也會從歌仔戲、台灣唸謠裡找靈感。」因此雷音除了演出過往的劇本，也會譜寫新劇，《鯽仔魚娶親》就是從台灣童謠〈西北雨直直落〉敷演出來的劇本，傳統與創意兼具。

布袋戲是一生志業

2021年入圍第15屆金掌獎及第3屆青年金掌獎，2022年雷音劇坊以《鯽仔魚娶親》一劇獲得第16 屆金掌獎「評審團特別獎」，開始嶄露頭角。陳建霖心懷感激，稱獲獎過程曲折，如果沒有團員同好，一定辦不到。之所以取名雷音，「雷」相傳是戲曲祖師田都元帥的姓氏，音則是藝界行話「三分前場，七分後場」的後場音樂。感念祖師爺之外，更期許劇團可以如雷音一般響徹雲霄。

布袋戲曾經演遍大街小巷，興盛熱鬧，如今歷經時光淘洗，榮景不再，如果以布袋戲為業，家人也會感到擔憂。「布袋戲對我來說不一定是事業，但卻是志業！」陳建霖十分守護自己的愛好，卻也想得明白，布袋戲不一定作為生計，卻是想一生奉獻的事。

所幸這一輩中，年輕藝師們互相幫忙，熱愛傳統布袋戲的初衷依然，精緻優雅的技藝，得以在一雙雙熱情的掌中發揚延續。

本文摘自《看》雜誌第242期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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