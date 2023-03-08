西瓜哥哥「轉大人」 李岳不惑之年的新人生

【撰文／楊戎真】

伴隨許多台灣兒童成長的「西瓜哥哥」李岳，很多人一定很難相信他已經年過40了。即使年屆不惑，歲月似乎沒有在他身上留下痕跡，本人依舊看起來相當年輕，眼神乾淨、明亮，談話間散發著濃濃的童心。

儘管外型依舊年經且工作表現頗受肯定，李岳依舊在2015年開啟了第二副業，並於2021年與「西瓜哥哥」的身分辭別，轉身成為多元發展的「小岳哥哥」。

決定出走：彼得潘要長大

離開東森幼幼台，揮別20年「西瓜哥哥」身分的那一陣子，李岳形容自己像是失戀般「心空了」，也擔心不再是「西瓜哥哥」的自己是否還讓大家認同？還能擁有自己的一片天嗎？

▲一度擔心沒了「西瓜哥哥」的認同，會不會就失去一片天地，如今「小岳哥哥」一樣受歡迎。李岳提供

雖然內心忐忑，李岳還是忍痛選擇了一條未知的道路，離開某種程度的舒適圈，「因為我擔心十年後，我想做別的事情時會來不及。」

原本的工作早已像呼吸般自然，如今忽然要「一夜變成大人」，他說自己很像童話中不想長大的彼得潘，內心還是一個小孩。但他也知道不能像彼得潘「灑了仙子光粉之後在天空飛」，而是要飛回房間後，醒來成為大人。

夜深人靜時，也曾懷疑自己的選擇是對的嗎？但空窗期並沒有持續很久，李岳迎來了比以往還要忙碌的人生階段。首先是公共電視伸出橄欖枝，邀請他參與動畫《妖果小學》擔任主持，從此展開了「多工模式」。他形容自己「處在一個很貪心的年紀」，只要是有挑戰性的事情，都想要去嘗試。

緊接著在朋友介紹下，參與17LIVE平台的直播。有將近4個月的時間，李岳每晚進直播間至少2小時，有時甚至從晚上7點播到半夜12點。因為要不停講話、不停動腦，播完之後累翻天，會有大概半個小時坐在位子上發呆起不來，也沒有力氣做別的事情。

之後，直播轉成《李岳Fun4夜》節目，過程中認識了很多藝人、經紀人，累積的人脈與經驗，彷彿為他打通了經營YouTube頻道的任督二脈，「現在邀約受訪人變得容易很多，目前為止99%沒有被拒絕過。」

跨足直播、YouTube頻道、Podcast等主持工作，還時不時跑不同的商演活動，甚至出版童書繪本，邁向作家身分，李岳笑說自己同時跟4、5個團隊交往，利用共同行事曆協調各方工作與時間，幾乎把全部的時間奉獻給大家。

此外，由於累積了足夠的經驗與資歷，讓他遊刃有餘地在不同工作中進行快速切換，並將能夠互利的部分進行融合，例如業配的包包可以融入自己YouTube影片的拍攝等，他強調自己和每一方的合作都是真心實意，「我的心就攤在桌上，不耍心機、不搞小手段，即使再累再苦，都設法滿足各方的需求。」

忙碌卻開心是這段時間的寫照，李岳覺得自己在成長，且勇於接受挑戰。雖說目前做的事情與過往的主持工作某種程度算是大同小異，但由於面對的人不同，李岳必須在腦子裡面迅速切換，「我現在是對小孩說話，或者是我在訪問的是藝人、網紅或主播，類別不同差異很大，我要做超多功課。」

而這些努力，成為他得以在天空飛翔的魔法，「我知道夜晚的時候我可以在天空飛，但白天我要回到地面上。」他認為把應該要做的事情做好，未來才可以讓自己飛得更自由自在。

舞蹈教室：兒童事業的延伸

對於轉換人生跑道的決定，李岳坦言，因為「藝人不能做一輩子」。由於是台灣第一個兒童律動節目的元老，思考開創副業時，他從自己的專長出發：「我來開舞蹈教室，很能夠讓爸爸媽媽信服，也很適合我。」

第一間舞蹈教室在南港開幕後，李岳成為自己口中的「打掃CEO」，因為工作因素難以兼顧舞蹈課程，他總是在下班後來到教室，打掃、記錄，巡視一番後，再關上教室門。瑣事成為他日常的堅持，而創業初期專注於教學、開課、財務，並沒有注意學生人數，他形容，「回過神的時候，人數已經從原本的二十幾人到破百人了。」

很快的，第二間舞蹈教室也在板橋開幕，目前兩間教室學生數約五、六百人，每月有穩定的營收。過程中雖然遇到疫情衝擊，讓舞蹈教室實體課程停擺，所幸透過線上課程，尚有五、六成的業績，加上房東降房租，安然度過了危機，第三間舞蹈教室今（2023）年3月將在中和開幕。

專注於兒童事業，李岳笑說是「命中注定」。18歲那年，他隨母親去拜拜，被斷言：「未來要為小孩服務。」當時的他認為，除了幼保科，還能如何為小孩服務？不料三個月後，他便成為「西瓜哥哥」。

因此，與其說是藝人之外的退路，舞蹈教室在李岳看來是兒童節目的一個延伸，「我想要看看它可以伸展到什麼地方，會不會到一個從以前到現在，我可能都沒想過、觸及不到的區塊。」

▲寒暑假，李岳總是披掛上陣教授手作課，持續為兒童服務。吳長益攝影

堅守信念：潛移默化、真心相待

李岳開辦舞蹈教室，約莫第3個月便損益平衡。問他如何達到這一步？他說：「潛移默化、真心相待，家長們自然也真心回報。」他笑說自己和學生家長就像朋友般，只要他坐在櫃台，什麼都可以跟他聊，無形中讓家長對舞蹈教室有很高的「黏著度」。

「我不是把這件事情當成一個完全的生意，而是把它當成一個我很重視的、每天既定的行程。」只要人在國內，每天行程結束後，李岳總是回到教室去打掃、關門。而這些點滴，家長自然也能感受到，他認為與其大肆宣傳，家長更重視的是：你的課好不好、老師好不好，你跟家長之間還有小孩之間的相處好不好。

此外，李岳對待聘請來的老師也有如家人、朋友，不限制老師在其他地方任教。合作不錯的老師，如果舞蹈教室持續擴張，李岳也樂於釋出股份，「因為我希望我能夠為老師的未來負責任，我想要你的未來與我有關。」說著他笑了起來：「好像求婚喔！」

點點滴滴，自然地在李岳與家長及老師間流淌。每一次舞蹈成果展，他總是深深地90度鞠躬，感謝家長的支持。家長們衷心表達的支持讓李岳銘感五內，因為他感受到家長的誠意不是出於社交的禮貌，而是真心誠意，讓他有很深的感動，覺得自己這些年做的他們感受到了，覺得自己選擇這條路沒有錯。

保有赤子之心：永遠要對人善良

雖已年逾40，李岳的眼眸裡始終保有著孩童般的神采。問他多年後如何能夠依舊懷著赤子之心？他說自己有一個不變的價值觀：「永遠要對人善良。」

數年前，李岳曾在街頭巧遇學校的學姊，兩人聊了許久，學姊告訴他：「我真的覺得你就是當初高中時候的那個學弟，你完全沒有因為做這一行有什麼改變！」那個當下，李岳明白自己努力堅持的方向沒有走偏，「有點像是初衷的概念，一定要維持住。因為我覺得這是成就李岳這個人的本質，如果連這個區塊都沒有了，我就是走去我不想要的道路。」

勇敢走出舒適圈，李岳有了更廣闊的天地。他表示，不敢說成功，但至少獲得了家人、朋友的肯定，兩年後能夠開心地對自己說：「李岳你沒有做錯，而且你沒有後悔。」

對於人到中年思考轉型的人，李岳誠懇建議：「想好之後就去做。」他也建議要有不同區塊的累積，「只單純做一件事情的時候，其實是很可怕的。」他認為不同區塊的經歷就像地基，「地基打得夠穩，做任何事情的時候，底氣會很足，也比較容易達成。」

李岳小檔案：

學歷：華岡藝校戲劇科

現職：

・公視《妖果小學》主持

・DanceStar舞星舞蹈學校CEO

・亞洲電台《李岳的D調幫》主持

・《李岳Fun4夜》直播主持

・《李岳Daniel Lee》頻道 YouTuber

・《瓜瓜家族好習慣》繪本作家

經歷：

・亞洲廣播網、Hello瑪奇課、東森幼幼台等節目主持人

・元氣G-Boys成員

・參演《我的秘密花園》、《極速青春》等電視劇

本文摘自《看》雜誌第242期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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