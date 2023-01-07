倉促解封亂象生 中國經濟復甦前景堪慮

【撰文／金雨森】

中共突如其來地解除極端清零政策後，沒有迎來民眾「報復性消費」，而是集體陷入搶藥看診恐慌。中國經濟仍受疫情和政治箝制影響，不僅拖累復甦力道，更令人質疑能否恢復過往榮景。

中共倉促解封 民眾恐慌搶藥

為快速撲熄白紙革命的火種，中國政府突然在2022年12月7日公布鬆綁防疫措施「新十條」，不再提及「堅持動態清零」，也取消臨時封控、查驗核酸檢測陰性證明和健康碼、無症狀感染者和輕型患者的居家隔離等限制。政府臨時政策轉向使得染疫人數、死亡人數增加，甚至發生焚化爐不足、冰櫃全滿的慘狀，中國民眾沒有因為鬆綁而心安，反而陷入嚴重的集體恐慌中。

在中國多個城市，出現大批民眾上醫院、大排長龍看診，以及民眾湧向藥房搶購買防疫藥物、感冒藥、退燒藥、止咳等藥物，導致醫院門診忙得昏天暗地、感冒藥物嚴重缺貨。中國這波搶藥潮也開始波及國外，已發生澳洲華人購買止痛藥「必理痛」並寄給中國的家人朋友，使得「必理痛」銷售一空，也有不少香港人同樣購買大量止痛退燒藥寄回大陸，台灣也爆出「普拿疼」缺貨情事。

「桃」過疫情

在恐慌情緒蔓延、藥物缺貨及資訊不對稱的情況下，當網路謠傳「水蜜桃罐頭是感冒神藥」時，水蜜桃罐頭立即登上中國網路熱搜關鍵字排行榜，中國各大平台、超市的水蜜桃罐頭轉眼間賣光。即使官媒和廠商跳出來澄清「水蜜桃沒有療效」，要民眾理智，中國網友卻說買水蜜桃只是希望「桃」過疫情，有的還反嗆：「大家都知道沒效，就是圖個吉利。」

除了水蜜桃，也爆發檸檬搶購潮。在2022年12月8日的上海市政府記者會上，上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院院長寧光宣導防疫時說：「沒有症狀或有一點鼻塞，用新鮮檸檬泡溫水喝就行了。」此話一出，民眾瘋狂購買，檸檬價格連番上漲。

中國消費需「3至6個月」恢復正常

外界期待中國疫情解封能快速復工、復產，或是出現「報復性消費」提振買氣，提振萎靡的經濟，但中國經濟學家則認為疫情升溫仍給復甦帶來陰影。據《英國廣播公司》（BBC）報導，野村中國首席經濟學家陸挺說，「一個國家在感染病例快速上升過程中，尤其是在老百姓對感染還有一定恐懼的情況下，對當期經濟的衝擊不能低估。」

凱投宏觀（Capital Economics）中國經濟學家伊凡斯—普里查德（Julian Evans-Pritchard）也認為，中國需要相當長的一段時間來適應與病毒共存，消費可能要在3到6個月後，才能接近正常水準。因此，當疫情持續影響勞動力生產和供應鏈時，中國短期內經濟好轉可能性不高。

解封「新十條」發布後，民航市場復甦相當快速，客運航班量大增67%，「春運」訂票量更爆增近8.5倍，飯店和旅遊平台的瀏覽次數也跟著暴漲。根據中國民航局「安全有序恢復航空運輸市場的工作方案」，今（2023）年1月31日前，將客運航班量恢復數量的目標設置在2019年日均量的88%。

雖然這只限於中國國內交通，尚未擴及國際航班，但中共駐美國大使秦剛去（2022）年12月12日表示，隨中國防疫政策放寬，未來相關措施將進一步鬆綁，國際旅行將更便利，暗示將放寬境外人員往來中國的限制。中國三大航空公司──中國國航、中國東航、南方航空也對中共開放國際航線抱持信心，有望迅速恢復。

政治體制才是中國經濟的最大挑戰

但恐懼仍纏繞中國民眾心頭，即使宣布鬆綁，誰都怕中共會在未來為了控制人民，再度宣布實施全面管制。民營企業自然無法放心做生意，更不敢將生意做大，引起官方「關切」。外國企業也怕中共政治干擾，美國商會表示，很多在中國的美國企業對2023年前景表示無望。有61%在中國的德國企業沒有增加投資的計畫，甚至有10%考慮退出中國市場。外國投資人也不看好中國經濟前景，已連續10個月拋售人民幣計價債券。

解除極端封控只是中國經濟復甦的第一步，還有房市危機、社會高齡化、外資撤離、美國供應鏈脫鉤等問題，等著看習近平如何應處。但真正阻礙中國經濟前行的，追根究柢還是中共黨國經濟體制問題。習近平殺富濟黨的「共同富裕」和控制人民的極端清零政策，已證明中共的本質「假、惡、鬥」，自建黨以來從沒變過。

本文摘自《看》雜誌第241期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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