其實「財務自由」沒有你想的那麼難

【撰文／林茂昌】

最近幾年，身邊有幾位朋友陸續離開職場，去當志工或閒雲野鶴了。他們沒有四處張揚，但我粗略估計，應該老早就超過財務自由的門檻。另外，財經書籍、雜誌或部落格近來也報導了許多理財達人財務自由的故事，他們大方地和讀者分享經驗，並且得到熱烈迴響。似乎，人們越來越重視財務自由，並以此為目標，在年輕時訂定遠程計畫。

財務自由不必刻意為之

但筆者依據個人經驗及幾位朋友的狀況認為，財務自由其實是水到渠成，不是刻意為之的。至少我們幾個沒有人在年輕時就立志要財務自由。重點只有二個：一是生活樸實，養成儲蓄習慣；二是長期投資，享受複利成果。而這個過程，由於需要複利作用，少說也得二十年、甚至三十年。想想看，在這二、三十年當中，人生的變化有如滄海桑田，你要如何預估每個月薪水多少、花費多少、存款多少？況且這段期間正是一個人建立事業與家庭的關鍵，隨時可能有重大支出而必須中斷計畫。至於經濟與股市的變動就更可觀了，有時連續好幾年盤跌，有時突然大漲，當然，還有全球大崩盤，請問你如何「計畫」每年的報酬率？

請別誤會我的意思。在試算表上做計畫，推算何時可以財務自由是很勵志的事，我並不反對。重點是，我們必須提醒年輕朋友，試算表僅供參考，未來的變化無人能知。往往努力多年，看起來頗有成果時，就碰上人生逆境：工作生變、股市重挫的雙重打擊。意志薄弱的人也許就此放棄。這還沒提到那些好高騖遠，把目標訂得過高，以致窒礙難行的。

總之，如果你想要透過股票投資達到財務自由，由於時間很長，變數很大，計畫和實際執行必然有很大的落差；但只要持之以恆，堅持儲蓄與長期投資，終有達成的一天。

養成節儉儲蓄與長期投資習慣

因此，與其雄心勃勃制定一個財務自由計畫，不如換個方式，養成節儉儲蓄與長期投資的好習慣。只要你不揮霍，把錢存下來買績優股或是指數股票型基金（Exchange Traded Funds，簡稱ETF），並長期投資，財務自由只是早晚的事。筆者的親友中，至少有二位老人家很早就每年領取為數可觀的股息，甚至比他們子女的薪水還多許多。他們一生簡樸，每存錢到一定程度就去買「王永慶的股票」，以此為樂。他們可沒有在二十歲時立志要財務自由，完全沒有這個念頭！存錢買好股票單純只是一種習慣、一種樂趣。

美國也有很多這樣的長者。二十多年來，這些長者陸續過世，把遺產捐給醫院、學校、圖書館等。他們的善行被新聞報導出來，投資界才知道，原來世上有這麼一群奇特的投資人。筆者參考網路社群文章，收集了一部分名單放在附表「神秘的百萬富翁」，供有興趣的讀者參考或進一步了解他們的故事。部分數字會有些許差異，但全部是真實事件。

這些長者大多為社會基層，所得不高。但他們一生節儉，只喜歡買股票，數十年下來，累積了一大筆財富，遠超過財務自由的門檻。所謂無心插柳柳成蔭，大概就是這樣吧。同時，他們的故事也反映一件事：績優上市公司的長期獲利能力超乎我們的想像，搭配長期投資的複利效果，可以帶給投資人豐厚的報酬，甚至為他們的人生帶來新的意義。所以，財務自由其實沒有你想的那麼難，千萬不要以為自己的收入不高，工作沒有前途就不抱任何希望。

明朝奇書《菜根譚》裡有一句話很有意思：「歲月本長，而忙者自促；天地本寬，而鄙者自隘。」投資人不必急著要在幾歲之前財務自由，只要養成儲蓄與投資的良好習慣，天地是無限寬廣。

本文摘自《看》雜誌第241期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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