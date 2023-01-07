中草藥批發第三代 「享嘉」無香精杏仁茶收服消費者

【撰文／曾允盈】

自清朝開港以來，依傍淡水河，大稻埕成為台灣南北雜貨、茶葉藥材主要的通商貿易集散地。日治時期，中藥材批發零售中心就在迪化街，聚集超過百家中藥行。

近幾年中草藥行經營困難，店面一家一家收。原因不外乎藥事法規、傳統中藥行很難吸引年輕消費族群、還有人才斷層和食安等問題。

「不像大部分家業找接班，父親其實不希望我回來！」中草藥批發貿易商第三代馬儷文說：「很辛苦，但那也是我回來的理由。」

突破：中藥材批發產業困境

爺爺從中國廣東來台，先在大稻埕的小商店工作，後來到貿易公司上班。隨著孩子們出生，爺爺決定自己創業，開創的傳統中藥貿易事業。到父親一代，基本上勤奮認真就能跑出生意，不少商業往來可以在互信的交情中建立。

現在則不同，隨著資訊越來越透明，作為大盤商也得直接面對消費者最在意的食安問題。政府制定的法規盡量從嚴，可以理解為美意，但從進口貿易商的角度，秉持把關的態度，有時還是會面臨產地的變因，退件的疑慮，還有不斷被下游廠商砍價的困境。

產業的瓶頸，讓馬儷文萌生建立品牌的念頭。

馬儷文大學法文系畢業後到法國念研究所，待三年左右回到台灣，回台後第一份工作就被派到上海分公司，一待就是五年。

上海的第一份工作是紡織品的貿易商，工作內容是溝通品牌主和工廠，從商品開發、生產到出貨都得把關。擅長扮演橋梁角色，跨產業和跨語言工作，讓馬儷文汲取跨界經驗的養分。

2018年離開上海，馬儷文回台創立品牌「享嘉」。之所以叫享嘉，就是因為想家心切，「在國外特別有感，自己是因為獲得家裡全力支持，才有這麼豐富的經歷，我有使命感，想為家裡事業做點什麼。」在歐洲想喝藥膳湯卻喝不到，中藥對她來說就是家鄉的味道，灌注個人的思鄉之情，轉型開發自有商品的念頭逐步成型。馬儷文用中草藥世家的專業，為消費者開發好喝又高品質的食補飲品，一改中藥苦口難以下嚥的既定印象。

問世：不加香精杏仁茶填補市場空缺

「享嘉」第一次面對消費者是在2019年1月，馬儷文就在迪化街年貨大街上擺攤，認識的店家不收租金，讓她面對群眾試水溫，也因此對第一支商品更有信心。

▲享嘉鎖定沒有加人工香精、沒有複方的杏仁茶。享嘉提供

有些人不敢喝杏仁茶，她卻把它當作首選，鎖定愛好者的味蕾。「走一趟量販店，各種口味的杏仁茶超多，其實很競爭。但為什麼還要做？因為我發現市面上缺少沒有加人工香精、沒有複方的杏仁茶。」開發商品之前，馬儷文幾乎把所有品牌都買來喝，觀察每款杏仁茶的配方、顏色、口味。

除了沒有香精，成分單純，一般消費者也喜歡沖泡穀粉沒有懸浮物，泡起來很好化開，喝起來順口的口感。「適口性也是一個痛點，因為解決消費者常遇到杏仁茶難下嚥的問題，所以就滿成功的。」

杏仁分南杏、北杏，南杏為食品杏仁，北杏是藥用杏仁。杏仁茶大部分選用「光中杏」，就是去皮南杏，且無黃麴毒素、二氧化硫殘留。杏仁茶成分的品質最為重要，她也提到，杏仁是堅果，放涼會浮一層薄薄的油脂，就像家裡煮的雞湯有油脂，才是品質好的堅果。

擴張：開發獨特通路接觸受眾

開發第二支商品說來巧合，某天馬儷文把巧克力和杏仁茶加在一起，意外發現相當好喝，開始研究如何調和。最初代工廠提供的可可原料，也許等級不高，怎麼調都不太對味，直到她親自挑選採購西班牙的進口可可粉，才喝到滿意的香氣。「我們的可可算是中上價位，所以價格不低，但也不希望消費者日常喝有壓力，這牽涉到定價策略。」

創業第二年曾打算開發量販店通路，對方直指定價太高，沒有競爭力。馬儷文轉念一想，「享嘉」應該透過適合的通路找到適合的消費者，有些通路會把關品質，把價格放在第二順位，這樣的通路就是目前享嘉的首選。

「我們的實體通路比較特別，目前有跟中醫診所、咖啡廳、美容SPA館合作，符合我們目標客群（TA）喜歡的氛圍。」合作的店家位置、裝潢風格、調性，以及來的客人是否和享嘉的輪廓相符，都是考慮的要素。其中美容SPA館對美的訴求，和杏仁茶抗氧化、美白效果可以互相搭配。只是在擴張初期，仍會以爭取更多曝光機會為主。

因為對商品有信心，消費者在店裡喝過，可以直接透過店面購買。「我希望可以讓消費者喝喝看。之前有客人在市集上，還沒喝就直接要帶三罐，我反而先阻止，想讓他喝過再買，買了就會再回購。」享嘉目前的營業額還是以電商為主，未來也不排除規劃實體店面。

除了合作通路，也和團購主配合。馬儷文提到，知名英文補教名師徐薇老師也是享嘉杏仁茶的愛用者，直播帶到幾個畫面，就收到不少訂單。她感到相當珍惜：「創業路上會遇到一些貴人，都很感謝。」

▲享嘉花旗蔘銀杏露獲得「食品界米其林」之稱、布魯塞爾國際風味暨品質評鑑所2022年一星榮譽。享嘉提供

融合：傳產隔代溝通彼此交流成長

馬儷文雖然全權負責享嘉，回想和父親討論公司經營，卻是一門大學問。父親做貿易，對中草藥專業知識和相關法規非常嫻熟，甚至影響產業甚深。父親賣出的原料用噸來計算，但是如今做品牌卻要一瓶一瓶賣。去（2022）年11月享嘉參加食品展，當時租的位置很陽春，只有3x3平方公尺的大小，卻花30萬裝潢。「父親本來也猶豫食品展的效果，後來到現場看展，跟我說以後都要做展覽，對我來說是滿大的突破。」

就如同大多數的傳產轉型，不理解網路行銷是常態，直接面對消費族群，是另一個關鍵。兩代人彼此交流：「父親分享公司經營的經驗，我也和他分享開發產品、市場輪廓的觀察。」

成立初期，父親曾委婉問她真的要繼續做？在馬儷文經營兩年半，看到一些成果後，也漸漸開始相信。「第一年很辛苦，花很多冤枉錢，也慶幸我有堅持下去，這是心理素質上自我成長的過程。」未來還有好長的路，不同階段的挑戰正在等待。

享嘉後續開發的商品，只要是圍繞中草藥、辛香料，天然、無人工添加，都是目標對象，不局限在飲品，也有即時調理包、藥膳燉料包等。「也期許所有人都要用好食材嘉許自己，年輕人不要因為講求速度的緊張生活，忽略健康飲食的重要。」

馬儷文的堅持也終於獲得肯定，享嘉「花旗蔘銀杏露」獲得「食品界米其林」之稱、布魯塞爾「國際風味暨品質評鑑所」（International Taste & Quality Institute，簡稱ITQI）2022年一星。從傳統的中藥材批發產業中蛻變，馬儷文以新思維、新嘗試出發，未來還將有不同火花等待綻放。

本文摘自《看》雜誌第241期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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